ETV Bharat / state

बिरसा मुंडा जयंती: आदिवासियों को धर्मांतरण को लेकर जागरूक करेगी भाजपा

भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर भाजपा प्रदेश भर में 'जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा' मनाया जा रहा है.

BJP Birsa Munda Jayanti
धर्मांतरण को लेकर जागरूक करेगी भाजपा (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 10, 2025 at 5:58 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: बिरसा मुंडा के बहाने भाजपा ने आदिवासी वोट बैंक की किलेबंदी का बड़ा अभियान शुरू कर दिया है. इस अभियान के जरिए भाजपा आदिवासी समाज को प्रदेश की भजनलाल सरकार की ओर से लाए गए धर्मांतरण को लेकर भी जागरूक करेगी. भाजपा सरकार की ओर से भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर 'जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा' के तरह विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं. सोमवार को भाजपा मुख्यालय पर प्रदेश मंत्री मिथलेश गौतम और भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नारायण मीणा ने पखवाड़े को लेकर जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि अभियान की शुरुआत 1 नवंबर से हो गई है जो 15 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है. जिसमे भगवान बिरसा मुंडा का प्रेरणादायी जीवन जन-जन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. इसमें धर्मांतरण के विरोध में लाए गए कानून को लेकर भी जागरूक किया जाएगा.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

धर्मांतरण का विरोध : प्रदेश मंत्री मिथलेश गौतम ने बताया कि बिरसा मुंडा ने धर्मांतरण का विरोध किया था और आदिवासी समाज को अपनी मूल संस्कृति से जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया. भगवान बिरसा मुड़ा के धर्म परिवर्तन को लेकर गलत-गलत जानकारी भी फैलाई गई. अब भाजपा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर प्रदेश भर में खास तौर से आदिवसी क्षेत्रों में अभियान चला रही है, जिसमे बिरसा मुंडा के प्रेरणादायी जीवन जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है. इसमें धर्मांतरण के विरोध में लाए गए कानून को लेकर भी जागरूक किया जाएगा, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज को मूल संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा दी थी. गौतम ने बताया कि आदिवासियों के हितों के लिए बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से भी लोहा लिया था.

कांग्रेस ने इतिहास को दबाया : एसटी मोर्चा के अध्यक्ष नारायण मीणा ने बताया कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए महापुरुषों के इतिहास को दबाने का काम किया. उन्होंने सिर्फ अपनी पार्टी के नेताओं का ही बखान किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास के पन्नों में खोए ऐसे महापुरुषों के योगदान और बलिदान के बारे में युवा पीढ़ी को जानने का मौका मिले, इसके लिए इन महापुरुषों की जयंती पर अभियान चलाने का निर्णय लिया है. इसी कड़ी में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है. जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा राज्य के जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग ने 1 से 15 नवंबर तक 'जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा' मनाने के निर्देश दिए हैं.

पढ़ें : बिरसा मुंडा के बहाने भाजपा की आदिवासी वोट बैंक पर नजर, बनाई ये 'खास' रणनीति

इसके तहत कार्यक्रम को लेकर पहले प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. इसके बाद जिला स्तर पर कार्यशाला हो रही है. इसके बाद प्रदेश में स्कूल, कॉलेज सहित अन्य शिक्षण संस्थानों और संस्थाओं में चित्रकला, निबंध और भाषण प्रतियोगिताओं के साथ ही कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. प्रदेश में जिला स्तर पर भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी पर प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी. उन्होंने बताया कि बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रमों में जनजाति बाहुल्य जिलों में शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी. इसके साथ ही 13 से 15 नवंबर के बीच बिरसा मुंडा, काली बाई, गोविंद गुरु, पूंजा भील, मानगढ़ धाम आदि स्मारकों और मूर्तियों की साफ सफाई कर दीपोत्सव मनाया जाएगा.

आदिवासी समाज के भगवान : नारायण मीणा ने बताया कि बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी नेता, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे, जिन्हें उनके समुदाय द्वारा "धरती आबा" (पृथ्वी के पिता) के नाम से जाना जाता है. वे 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश राज के खिलाफ आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व करने वाले एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन हुआ. उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू, छोटानागपुर (अब झारखंड) में हुआ था. उन्होंने आदिवासी संस्कृति और भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ विद्रोह किया.

उन्होंने 1899-1900 में ब्रिटिश शासन और स्थानीय जमींदारों के खिलाफ उलगुलान (विद्रोह) का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य आदिवासी भूमि और सांस्कृतिक स्वायत्तता को पुनः प्राप्त करना था. एक धार्मिक और आध्यात्मिक नेता के रूप में, उन्होंने आदिवासी समाज में अंधविश्वास, नशाखोरी और जाति-भेद जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूकता फैलाई और अपने अनुयायियों को एकता, सादगी और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया. 1900 में सिर्फ 25 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और आदिवासी कल्याण में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाता है. आदिवासी समाज में उनके योगदान का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनकी तस्वीर संसद के संग्रहालय तक में लगी हुई है.

TAGGED:

BIRSA MUNDA JAYANTI
BJP ON CONVERSION
AWARE TRIBALS
जनजातीय गौरव वर्ष
AWARENESS ON CONVERSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पेट के कैंसर की पहली स्टेज में शरीर देने लगता है ये गंभीर संकेत, जानें समय पर पता लगाना क्यों है जरूरी

बॉलीवुड की वो अकेली एक्ट्रेस जिसने शाहरुख खान संग दी सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर, नहीं हुई आज तक एक भी फ्लॉप

तमिलनाडु से केरल, कर्नाटक और पांडिचेरी के लिए Omni बसें नहीं चलेंगी, ये है वजह

लॉन्च से पहले ही Oppo Find X9 और Find X9 Pro की कीमत का खुलासा, जानें क्या होंगे फीचर्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.