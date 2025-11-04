ETV Bharat / state

बिरसा मुंडा के बहाने भाजपा की आदिवासी वोट बैंक पर नजर, बनाई ये 'खास' रणनीति

पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा की रणनीति ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: पंचायत चुनाव से पहले भगवान बिरसा मुंडा के बहाने भाजपा ने कांग्रेस के परंपरागत आदिवासी और दलित वोट बैंक की किलेबंदी का बड़ा अभियान शुरू कर दिया है. राजस्थान भाजपा ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के बहाने विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं. इसी कड़ी में मंगलवार को भाजपा मुख्यालय पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें आगामी दिनों में पदाधिकारियों को आदिवासी समाज के बीच पकड़ मजबूत करने की रणनीति बताई गई. अभियान की शुरुआत 1 नवंबर से हो गई है जो 15 नवंबर तक चलेगी. जिसमें बिरसा मुंडा का प्रेरणादायी जीवन जन-जन तक पहुंचाने के लिए जनजाति गौरव वर्ष के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में होंगे आयोजन : एसटी मोर्चे के अध्यक्ष नारायण मीणा ने बताया कि बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर भाजपा प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है. जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा राज्य के जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग ने 1 से 15 नवंबर तक 'जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा' मनाने के निर्देश दिए हैं. इसके तहत कार्यक्रम को लेकर मंगलवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. इसके बाद अब जिला स्तर पर कार्यशाला होगी. नारायण मीणा, अध्यक्ष, एसटी मोर्चा...सुनिए क्या कहा... (ETV Bharat Jaipur) इसके बाद प्रदेश में स्कूल, कॉलेज सहित अन्य शिक्षण संस्थानों और संस्थाओं में चित्रकला, निबंध और भाषण प्रतियोगिताओं के साथ ही कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. प्रदेश में जिला स्तर पर भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी पर प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी. बीजेपी ने प्रदेश स्तर से लेकर जिलों तक आदिवासी समाज के कार्यकर्ता संयोजक और सह संयोजक तय किए हैं. इनके साथ ही सामान्य वर्ग के दो-दो कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है, ताकि यह नहीं लगे कि बिरसा मुंडा केवल जनजातीय वर्ग के महापुरुष हैं, बल्कि वो सभी समाजों में समान रूप से माने जाते हैं. मीणा ने बताया कि प्रदेश और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इनमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आदि शामिल होंगे. बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रमों में जनजाति बाहुल्य जिलों में शोभायात्राएं निकाली जाएंगी. इसके साथ ही 13 से 15 नवंबर के बीच बिरसा मुंडा, काली बाई, गोविंद गुरु, पूंजा भील, मानगढ़ धाम आदि स्मारकों और मूर्तियों की साफ सफाई कर दीपोत्सव मनाया जाएगा.