बिरसा मुंडा के बहाने भाजपा की आदिवासी वोट बैंक पर नजर, बनाई ये 'खास' रणनीति
पंचायत चुनाव में भगवान बिरसा मुंडा के बहाने भाजपा ने कांग्रेस के परंपरागत आदिवासी और दलित वोट बैंक पर नजर जमा ली है.
Published : November 4, 2025 at 5:53 PM IST
जयपुर: पंचायत चुनाव से पहले भगवान बिरसा मुंडा के बहाने भाजपा ने कांग्रेस के परंपरागत आदिवासी और दलित वोट बैंक की किलेबंदी का बड़ा अभियान शुरू कर दिया है. राजस्थान भाजपा ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के बहाने विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं. इसी कड़ी में मंगलवार को भाजपा मुख्यालय पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें आगामी दिनों में पदाधिकारियों को आदिवासी समाज के बीच पकड़ मजबूत करने की रणनीति बताई गई. अभियान की शुरुआत 1 नवंबर से हो गई है जो 15 नवंबर तक चलेगी. जिसमें बिरसा मुंडा का प्रेरणादायी जीवन जन-जन तक पहुंचाने के लिए जनजाति गौरव वर्ष के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है.
जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में होंगे आयोजन : एसटी मोर्चे के अध्यक्ष नारायण मीणा ने बताया कि बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर भाजपा प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है. जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा राज्य के जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग ने 1 से 15 नवंबर तक 'जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा' मनाने के निर्देश दिए हैं. इसके तहत कार्यक्रम को लेकर मंगलवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. इसके बाद अब जिला स्तर पर कार्यशाला होगी.
इसके बाद प्रदेश में स्कूल, कॉलेज सहित अन्य शिक्षण संस्थानों और संस्थाओं में चित्रकला, निबंध और भाषण प्रतियोगिताओं के साथ ही कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. प्रदेश में जिला स्तर पर भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी पर प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी. बीजेपी ने प्रदेश स्तर से लेकर जिलों तक आदिवासी समाज के कार्यकर्ता संयोजक और सह संयोजक तय किए हैं. इनके साथ ही सामान्य वर्ग के दो-दो कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है, ताकि यह नहीं लगे कि बिरसा मुंडा केवल जनजातीय वर्ग के महापुरुष हैं, बल्कि वो सभी समाजों में समान रूप से माने जाते हैं.
मीणा ने बताया कि प्रदेश और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इनमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आदि शामिल होंगे. बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रमों में जनजाति बाहुल्य जिलों में शोभायात्राएं निकाली जाएंगी. इसके साथ ही 13 से 15 नवंबर के बीच बिरसा मुंडा, काली बाई, गोविंद गुरु, पूंजा भील, मानगढ़ धाम आदि स्मारकों और मूर्तियों की साफ सफाई कर दीपोत्सव मनाया जाएगा.
32 फीसदी आदिवसी पर पकड़ : राजस्थान में 32 फीसदी अनुसूचित जाति और आदिवासी मतदाता हैं. विधानसभा सीटों के लिहाज से देखें तो 200 विधानसभा सीटों में से 28 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व है. मेवाड़ वागड़ अंचल में आदिवासी वोटरों की संख्या काफी ज्यादा हैं. राजनीतिक तौर पर इस अंचल का गठन उदयपुर की 8, राजसमंद की 4, चित्तौड़गढ़ की 5, प्रतापगढ़ की 2, बांसवाड़ा की 5 और डूंगरपुर की 4 सीटों से होता है. इसमें उदयपुर में 5, डूंगरपुर में 4, प्रतापगढ़ में 2, बांसवाड़ा में 5 सीटें अनुसूचित जनजाति (ST) और चित्तौड़गढ़ की एक सीट अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित है.
राजस्थान के 8 जिलों में रहने वाली अनुसूचित जनजाति की संख्या 45.51 लाख है, जिनकी आबादी ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में है. अगले दो से तीन महीने में पंचायत चुनाव होने है. लिहाजा, भाजपा कांग्रेस के परम्परागत कहे जाने वाले आदिवासी और दलित वोट बैंक को लेकर बड़ा दांव चला है. राजनीतिक विश्लेषक लाल कुमार चुग कहते हैं कि वैसे तो आदिवासी और दलित वोट कांग्रेस का परम्परागत मन जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ सैलून में भाजपा में इस वोट बैंक में सेंधमारी की है. पार्टी की और से बड़े कार्यक्रम जिसमे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं भी शामिल हैं, इसके जरिए खासकर आदिवासी समाज में जमीन मजबूत की है.
कौन हैं बिरसा मुंडा : बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी नेता, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे, जिन्हें उनके समुदाय द्वारा 'धरती आबा' (पृथ्वी के पिता) के नाम से जाना जाता है. वे 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश राज के खिलाफ आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व करने वाले एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन हुआ. उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू, छोटानागपुर (अब झारखंड) में हुआ था.
उन्होंने आदिवासी संस्कृति और भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ विद्रोह किया. उन्होंने 1899-1900 में ब्रिटिश शासन और स्थानीय जमींदारों के खिलाफ उलगुलान (विद्रोह) का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य आदिवासी भूमि और सांस्कृतिक स्वायत्तता को पुनः प्राप्त करना था. एक धार्मिक और आध्यात्मिक नेता के रूप में, उन्होंने आदिवासी समाज में अंधविश्वास, नशाखोरी और जाति-भेद जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूकता फैलाई और अपने अनुयायियों को एकता, सादगी और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया. 1900 में सिर्फ 25 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और आदिवासी कल्याण में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाता है.