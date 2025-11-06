राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ: कल से तीन दिन प्रभार वाले जिलों में रहेंगे मंत्री, अलग-अलग कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत
तमाम जिलों में 7, 8 और 9 नवंबर को प्रभात फेरी, रन फॉर वंदे मातरम, बाइक रैली और शहीदों को श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि कार्यक्रम होंगे.
Published : November 6, 2025 at 2:21 PM IST
जयपुर : राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने को लेकर राज्य की भाजपा सरकार तमाम जिलों में अलग-अलग आयोजन करने जा रही है. इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने तमाम मंत्रियों को भी अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर अलग-अलग कार्यक्रम करने के निर्देश दिए हैं. मंत्री 7, 8 और 9 नवंबर को अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में जाएंगे और कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे. इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय ने भी सर्कुलर जारी किया है.
सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर जोगाराम की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा अपने प्रभार वाले जिले भीलवाड़ा और राजसमंद के दौरे पर रहेंगे, जहां वे 7 नवंबर को भीलवाड़ा और 8 नवंबर को राजसमंद दौरे पर रहेंगे. कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा 7 नवंबर को अलवर और 8 नवंबर को खैरथल- तिजारा के दौरे पर रहेंगे.
चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर 7 नवंबर को बीकानेर और 8 नवंबर को जैसलमेर दौरे पर रहेंगे. इसी तरह राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 8 नवंबर को दौसा में रहेंगे. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर 7 नवंबर को जोधपुर और 8 नवंबर को फलोदी में रहेंगे. कन्हैया लाल चौधरी 8 नवंबर को नागौर और 9 नवंबर को डीडवाना- कुचामन में रहेंगे. जोगाराम पटेल 7 नवंबर को अजमेर और 8 नवंबर को ब्यावर में रहेंगे. इसी तरह सुरेश सिंह रावत 7 नवंबर को भरतपुर और 8 नवंबर को डीग में रहेंगे. अविनाश गहलोत 8 नवंबर को चूरू और 9 नवंबर को झुंझुनू में रहेंगे. सुमित गोदारा 8 नवंबर को श्रीगंगानगर और 9 नवंबर को हनुमानगढ़, जोराराम कुमावत 8 नवंबर को बाड़मेर और 9 नवंबर को बालोतरा में रहेंगे. बाबूलाल खराड़ी 8 नवंबर को बांसवाड़ा और 9 नवंबर को डूंगरपुर दौरे पर रहेंगे. हेमंत मीना 7 नवंबर को उदयपुर और 8 नवंबर को सलूंबर में रहेंगे.
इसी तरह से संजय शर्मा 7 नवंबर को सीकर, गौतम कुमार 7 नवंबर को कोटा और 8 नवंबर को सवाई माधोपुर के दौर में रहेंगे. झाबर सिंह खर्रा 8 नवंबर को पाली, हीरालाल नागर 8 नवंबर को टोंक और 9 नवंबर को बूंदी दौरे पर रहेंगे. इसी तरह से ओटाराम देवासी 8 नवंबर को झालावाड़ दौरे पर रहेंगे. मंजू बाघमार 8 नवंबर को प्रतापगढ़ और 9 नवंबर को चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहेंगी. विजय सिंह 8 नवंबर को कोटा, के. के बिश्नोई 8 नवंबर को सिरोही और 9 नवंबर को जालौर दौरे पर रहेंगे. जवाहर सिंह बेढम 8 नवंबर को करौली और 9 नवंबर को धौलपुर दौरे पर रहेंगे.
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम : राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर राज्य सरकार की ओर से जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं. इन कार्यक्रमों के तहत जिलों में प्रभात फेरी, रन फॉर राष्ट्रीय गीत, बाइक रैली जैसे कार्यक्रम होंगे तो वही वंदे मातरम का प्रचार प्रसार करने के साथ ही शहीद स्मारकों पर शहीदों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम होंगे. इसके अलावा देश की आजादी में वंदे मातरम के योगदान को लेकर विचार गोष्ठी और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएंगे. जिला स्तर पर इन कार्यक्रमों में मंत्री शामिल होंगे तो वहीं ब्लॉक और ग्राम पंचायतों में स्थानीय जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे.
पर्यटन, कला संस्कृति विभाग को बनाया नोडल विभाग : वहीं राज्य सरकार ने इन कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग को नोडल विभाग बनाया है. इसी विभाग के तहत तमाम जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इसकी मॉनिटरिंग भी कला और संस्कृति विभाग करेगा.