राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ: कल से तीन दिन प्रभार वाले जिलों में रहेंगे मंत्री, अलग-अलग कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत

शासन सचिवालय ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने को लेकर राज्य की भाजपा सरकार तमाम जिलों में अलग-अलग आयोजन करने जा रही है. इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने तमाम मंत्रियों को भी अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर अलग-अलग कार्यक्रम करने के निर्देश दिए हैं. मंत्री 7, 8 और 9 नवंबर को अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में जाएंगे और कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे. इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय ने भी सर्कुलर जारी किया है. सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर जोगाराम की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा अपने प्रभार वाले जिले भीलवाड़ा और राजसमंद के दौरे पर रहेंगे, जहां वे 7 नवंबर को भीलवाड़ा और 8 नवंबर को राजसमंद दौरे पर रहेंगे. कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा 7 नवंबर को अलवर और 8 नवंबर को खैरथल- तिजारा के दौरे पर रहेंगे. इसे भी पढ़ें : प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने सराहा श्रीगलताजी मंदिर के विकास कार्य, ऋषि गालव कुंड में किया श्रमदान चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर 7 नवंबर को बीकानेर और 8 नवंबर को जैसलमेर दौरे पर रहेंगे. इसी तरह राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 8 नवंबर को दौसा में रहेंगे. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर 7 नवंबर को जोधपुर और 8 नवंबर को फलोदी में रहेंगे. कन्हैया लाल चौधरी 8 नवंबर को नागौर और 9 नवंबर को डीडवाना- कुचामन में रहेंगे. जोगाराम पटेल 7 नवंबर को अजमेर और 8 नवंबर को ब्यावर में रहेंगे. इसी तरह सुरेश सिंह रावत 7 नवंबर को भरतपुर और 8 नवंबर को डीग में रहेंगे. अविनाश गहलोत 8 नवंबर को चूरू और 9 नवंबर को झुंझुनू में रहेंगे. सुमित गोदारा 8 नवंबर को श्रीगंगानगर और 9 नवंबर को हनुमानगढ़, जोराराम कुमावत 8 नवंबर को बाड़मेर और 9 नवंबर को बालोतरा में रहेंगे. बाबूलाल खराड़ी 8 नवंबर को बांसवाड़ा और 9 नवंबर को डूंगरपुर दौरे पर रहेंगे. हेमंत मीना 7 नवंबर को उदयपुर और 8 नवंबर को सलूंबर में रहेंगे.