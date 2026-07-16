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'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूरे होने पर द्वारका में गूंजा 'क्रांतिगीत', मंच पर जीवंत हुई आजादी की अनकही गाथाएं

15 जुलाई 2026 को संस्कृति मंत्रालय द्वारा पूरे देश में 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देशभक्ति नाटकों का मंचन किया गया.

KRANTIGEET PLAY REMINDS AUDIENCE OF THE FREEDOM STRUGGLE
'क्रांतिगीत' नाटक ने दर्शकों को याद दिलाई आजादी की लड़ाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 16, 2026 at 12:50 PM IST

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Updated : July 16, 2026 at 1:12 PM IST

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नई दिल्ली: राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय के राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव के तहत देशभर में देशभक्ति आधारित नाटकों का मंचन किया गया. इसी क्रम में पश्चिमी दिल्ली के द्वारका स्थित सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र (सीसीआरटी) सभागार में 'क्रांतिगीत' नामक नाटक का प्रभावशाली मंचन हुआ.

मशहूर रंगकर्मी और लेखिका प्रियंका शर्मा के निर्देशन में तैयार इस नाटक ने स्वतंत्रता संग्राम के उन क्रांतिकारियों की कहानियों को मंच पर जीवंत किया, जिनके योगदान से आज की पीढ़ी अपेक्षाकृत कम परिचित है.

प्रियंका शर्मा, रंगकर्मी और लेखिका (ETV Bharat)

प्रियंका शर्मा ने बताया कि जब पूरे देश में एक ही विषय पर नाटक प्रस्तुत किए जा रहे थे, तब उनकी टीम की प्राथमिकता कुछ अलग और प्रभावशाली कहानी प्रस्तुत करना था. इसी सोच के साथ युवाओं को केंद्र में रखकर 'क्रांतिगीत' की परिकल्पना की गई. नाटक की शुरुआत एक संदूक से निकली किताब से होती है, जिसे पढ़ते-पढ़ते कुछ युवा स्वयं स्वतंत्रता आंदोलन के पात्रों की दुनिया में पहुंच जाते हैं. इसके बाद मंच पर एक-एक कर क्रांतिकारी अपने संघर्ष और बलिदान की कहानी सुनाते हैं, जिससे दर्शक भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ जाते हैं. करीब तीन महीने की मेहनत से तैयार इस नाटक में प्रीतिलता वाद्देदार, पंडित राम प्रसाद 'बिस्मिल', अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारियों के योगदान को प्रमुखता से दिखाया गया.

नाटक के माध्यम से यह भी बताया गया कि लोकप्रिय देशभक्ति गीत "मेरा रंग दे बसंती चोला" मूल रूप से पंडित राम प्रसाद 'बिस्मिल' द्वारा लिखा गया था तथा काकोरी कांड में शामिल इन क्रांतिकारियों को ब्रिटिश सरकार ने फांसी की सजा दी थी. नाटक में ब्रिटिश अधिकारी की भूमिका निभाने वाले कलाकार करण ने कहा कि जब दर्शक उनके नकारात्मक किरदार के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हैं, तो वही एक कलाकार के अभिनय की सबसे बड़ी सफलता होती है.

कार्यक्रम में पद्मश्री उस्ताद वसीफुद्दीन डागर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. उन्होंने नाटक की विषयवस्तु, कलाकारों के अभिनय, संवाद अदायगी और प्रस्तुति की सराहना करते हुए इसे अत्यंत प्रभावशाली बताया. उन्होंने विशेष रूप से नाटक की शुरुआत में संदूक से निकली किताब के माध्यम से पूरी कहानी को आगे बढ़ाने की शैली को आकर्षक बताया.

सीसीआरटी सभागार दर्शकों से खचाखच भरा रहा और कई बार तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा परिसर गूंज उठा. कार्यक्रम में संस्कार भारती के केंद्रीय सचिव अशोक तिवारी, उत्तर क्षेत्रीय मंत्री संगठन विजय कुमार और सीसीआरटी के निदेशक पप्पूंजय कुमार सहित कई गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे.

गौरतलब है कि 15 जुलाई 2026 को संस्कृति मंत्रालय ने 'वंदे मातरम्' की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देशभर में विशेष नाट्य प्रस्तुतियों का आयोजन किया. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1875 में रचित यह गीत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणास्रोत बना और वर्ष 1950 में इसे भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया.

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Last Updated : July 16, 2026 at 1:12 PM IST

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VANDE MATARAM SONG ANNIVERSARY
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