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'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूरे होने पर द्वारका में गूंजा 'क्रांतिगीत', मंच पर जीवंत हुई आजादी की अनकही गाथाएं

'क्रांतिगीत' नाटक ने दर्शकों को याद दिलाई आजादी की लड़ाई ( ETV Bharat )