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15 हजार किलो पकड़ा गया शहद निकला मिलावटी; जांच रिपोर्ट में राइस सिरप मिलाने की पुष्टि, हापुड़ में टीम ने किया था सीज

छह जनवरी को टीम ने की थी छापेमारी (फाइल फोटो) ( Photo credit: खाद्य विभाग )

हापुड़ : जिले में बीती 6 जनवरी को एक गोदाम से बरामद 15 हजार किलो शहद के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. लैब की जांच में रिपोर्ट में शहद में राइस सिरप की मिलावट की पुष्टि हुई है, जो स्वास्थ्य के लिये बहुत हानिकारक है. सैंपल की रिपोर्ट आने पर अधिकारियों के होश उड़ गए. खाद्य विभाग के अधिकारी आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं. इस मामले में खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त सुनील कुमार ने बताया कि छह जनवरी को छापेमारी के दौरान 15 हजार किलो शहद मौके पर मिला था, जिसको सीज कर दिया गया था. जिसकी रिपोर्ट कार्यालय को प्राप्त हो गई है. जिसमें अग्रिम कार्यवाही की जा रही है. खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त सुनील कुमार ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) उन्होंने बताया कि यह शहद अनसेफ आया है. इसमें राइस सिरप की मिलावट पाई गई है जो सेहत के लिए हानिकारक है. यह मिलावटी शहद बॉडी पार्ट्स को नुकसान करेगा. शहद एक मेडिसन के रूप में लिया जाता है और उसी में मिलावट होगी तो शरीर को नुकसान करेगा.