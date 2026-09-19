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आगरा में यमुना किनारे 20 घोंसलों में कछुओं के 1500 अंडे मिले; वन विभाग और WSA के सर्वे से जगी उम्मीद

यह सर्वे 16 सितंबर को सूर सरोवर पक्षी विहार से यमुना नदी में शुरू हुआ और कछवारा घाट तक किया गया.

आगरा में यमुना किनारे 20 घोंसलों में कछुओं के 1500 अंडे मिले.
आगरा में यमुना किनारे 20 घोंसलों में कछुओं के 1500 अंडे मिले. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 11:55 AM IST

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आगरा: यमुना नदी में संकटग्रस्त नैरो-हेडेड सॉफ्टशेल कछुए का कुनबा पनप रहा है. इसे देखकर वन विभाग के अधिकारी और वन्य जीव विशेषज्ञ बेहद खुश हैं. हाल ही में आगरा दिल्ली हाईवे पर कीठम स्थित सूर सरोवर पक्षी के पास यमुना नदी में नेस्टिंग सर्वे किया गया.

इसमें नदी किनारे संकटग्रस्त नैरो-हेडेड सॉफ्टशेल कछुए के 20 घोंसले मिले हैं, जिनमें करीब 1500 अंडे होने का अनुमान है. इससे यमुना नदी की जैव विविधता को लेकर नई उम्मीद जगी है. यह नेस्टिंग सर्वे आगरा वन प्रभाग और वाइल्डलाइफ सर्वाइवल अलायंस (WSA) ने किया था.

आगरा वन प्रभाग और वाइल्डलाइफ सर्वाइवल अलायंस (WSA) ने यमुना नदी में संयुक्त नेस्टिंग सर्वे किया. यह 16 सितंबर को सूर सरोवर पक्षी विहार से यमुना नदी में शुरू हुआ और कछवारा घाट तक किया गया.

इस सर्वे में यमुना के नदी द्वीपों और रेतीले टापुओं पर नैरो-हेडेड सॉफ्टशेल कछुए के 20 सक्रिय घोंसले मिले. सर्वे में इसके साथ ही मीठे पानी के कछुओं की पांच प्रजातियों और करीब 35 प्रजातियों के पक्षियों के भी अंडे मिले हैं. वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह विविधता यमुना के नदी द्वीपों, रेतीले तटों और प्राकृतिक आवासों के महत्व को दर्शाती है.

सुरक्षा और प्रजनन की निगरानी जरूरी: आगरा डीएफओ राजेश कुमार ने बताया कि यमुना में नैरो-हेडेड सॉफ्टशेल कछुए के 20 घोंसले मिले हैं. रेत में बने गड्ढों में यह घोंसले मिले हैं. इनमें कछुए ने अंडे दिए हैं.

इसके साथ ही नदी में कई प्रजनन स्थलों की मौजूदगी और विभिन्न मीठे पानी के कछुओं का मिलना यमुना के पारिस्थतिक महत्व को दर्शाता है. इन प्रजनन स्थलों की सुरक्षा और प्रजनन आबादी को समझना प्रजाति के दीर्घकालिक संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा.

रेत के घोंसलों में मिले अंडे.
रेत के घोंसलों में मिले अंडे. (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रजनन अनुकूल है नदी: गंगा के मैदानी क्षेत्र में नैरो-हेडेड सॉफ्टशेल कछुए पाए जाते हैं. जो संकटग्रस्त मीठे पानी की कछुआ प्रजातियों में शामिल है. इनका जीवन-चक्र विशेष तौर पर नदीय परिस्थतियों पर निर्भर है.

आगरा क्षेत्र में इसके प्रजनन स्थलों के वितरण और प्रजनन सफलता से जुड़ी पर्याप्त जानकारी अब तक उपलब्ध नहीं है. मगर, यमुना नदी में संकटग्रस्त नैरो-हेडेड सॉफ्टशेल कछुए के 20 घोंसलों का मिलना बेहद चौंकाने वाली बात है.

वन विभाग अधिकारी और वाइल्डलाइफ सर्वाइवल अलायंस के एक्सपर्ट का कहना है कि सर्वे रिपोर्ट में कछुए के घोंसलों और अंडों के बारे में पूरा जिक्र किया जाएगा. इससे यमुना नदी के इस हिस्से में अभी ऐसे प्राकृतिक नदीय आवास मौजूद हैं.

यहां यह संकटग्रस्त प्रजाति प्रजनन कर रही हैं. आगे नए प्रजनन स्थलों की पहचान के साथ नदी की जैव विविधता का दस्तावेजीकरण और प्रजनन करने वाली मादा कछुओं के वितरण का अध्ययन किया जाएगा.

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