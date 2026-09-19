ETV Bharat / state

आगरा में यमुना किनारे 20 घोंसलों में कछुओं के 1500 अंडे मिले; वन विभाग और WSA के सर्वे से जगी उम्मीद

आगरा में यमुना किनारे 20 घोंसलों में कछुओं के 1500 अंडे मिले. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: यमुना नदी में संकटग्रस्त नैरो-हेडेड सॉफ्टशेल कछुए का कुनबा पनप रहा है. इसे देखकर वन विभाग के अधिकारी और वन्य जीव विशेषज्ञ बेहद खुश हैं. हाल ही में आगरा दिल्ली हाईवे पर कीठम स्थित सूर सरोवर पक्षी के पास यमुना नदी में नेस्टिंग सर्वे किया गया.

इसमें नदी किनारे संकटग्रस्त नैरो-हेडेड सॉफ्टशेल कछुए के 20 घोंसले मिले हैं, जिनमें करीब 1500 अंडे होने का अनुमान है. इससे यमुना नदी की जैव विविधता को लेकर नई उम्मीद जगी है. यह नेस्टिंग सर्वे आगरा वन प्रभाग और वाइल्डलाइफ सर्वाइवल अलायंस (WSA) ने किया था.

आगरा वन प्रभाग और वाइल्डलाइफ सर्वाइवल अलायंस (WSA) ने यमुना नदी में संयुक्त नेस्टिंग सर्वे किया. यह 16 सितंबर को सूर सरोवर पक्षी विहार से यमुना नदी में शुरू हुआ और कछवारा घाट तक किया गया.

इस सर्वे में यमुना के नदी द्वीपों और रेतीले टापुओं पर नैरो-हेडेड सॉफ्टशेल कछुए के 20 सक्रिय घोंसले मिले. सर्वे में इसके साथ ही मीठे पानी के कछुओं की पांच प्रजातियों और करीब 35 प्रजातियों के पक्षियों के भी अंडे मिले हैं. वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह विविधता यमुना के नदी द्वीपों, रेतीले तटों और प्राकृतिक आवासों के महत्व को दर्शाती है.

सुरक्षा और प्रजनन की निगरानी जरूरी: आगरा डीएफओ राजेश कुमार ने बताया कि यमुना में नैरो-हेडेड सॉफ्टशेल कछुए के 20 घोंसले मिले हैं. रेत में बने गड्ढों में यह घोंसले मिले हैं. इनमें कछुए ने अंडे दिए हैं.

इसके साथ ही नदी में कई प्रजनन स्थलों की मौजूदगी और विभिन्न मीठे पानी के कछुओं का मिलना यमुना के पारिस्थतिक महत्व को दर्शाता है. इन प्रजनन स्थलों की सुरक्षा और प्रजनन आबादी को समझना प्रजाति के दीर्घकालिक संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा.