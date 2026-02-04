ETV Bharat / state

हरियाणा में जल्द शुरू होंगी 1500 नई खेल नर्सरियां, खेल विभाग ने सरकारी-निजी संस्थानों से मांगे आवेदन, जानें कब है अंतिम तारीख

सरकारी/निजी शिक्षण संस्थानों एवं निजी खेल संस्थानों और ग्राम पंचायतों द्वारा चलाई जाने वाली खेल नर्सरियां:

पंचकूला: हरियाणा में अब जल्द ही 1500 नई खेल नर्सरियां शुरू होंगी. प्रारंभिक रूप से खेलों को बढ़ावा देने और ग्रास रूट स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारने के मद्देनजर खेल विभाग द्वारा यह फैसला किया गया है. खेल विभाग द्वारा कुल पंद्रह सौ खेल नर्सरी चलाई जानी प्रस्तावित हैं. इनमें से पांच सौ खेल नर्सरियां विभागीय प्रशिक्षकों द्वारा विभाग के खेल परिसरों में चलाई जाएंगी. जबकि एक हजार खेल नर्सरियां सरकारी/निजी शिक्षण संस्थानों, निजी खेल संस्थानों (निजी खेल अकादमियां, निजी खेल प्रशिक्षण केन्द्र आदि) और ग्राम पंचायतों को अलॉट की जानी हैं.

संस्थानों हेतु ग्रेडिंग के मानदंड: किसी एक स्तर की प्रतियोगिता में एका से अधिक खिलाड़ियों की खेल उपलब्धियां होने पर भी उस श्रेणी से अधिकतम अंक नहीं दिए जाएंगे. उदाहरण के तौर पर राज्य स्तर पर दस खिलाड़ियों द्वारा पदक प्राप्त करने पर भी अधिकतम अंक चार ही दिए जाएंगे. ग्रेड-ए: 29 या अधिक अंक, ग्रेड-बी: 25 से 28 अंक, ग्रेड-सी: 17 से 24 अंक और ग्रेड-डी: 16 या कम अंक दिए जाएंगे.

15 फरवरी तक आवेदन (Etv Bharat)

20 से 25 हजार रुपये मासिक मानदेय: चयनित खेल नर्सरी आवंटित संस्थानों द्वारा खेल नर्सरी में हिदायतों के अनुसार एक योग्य प्रशिक्षक को ही अंगेज किया जाएगा. प्रशिक्षक का मासिक मानदेय (शैक्षणिक योग्तया के अनुसार 20 हजार रूपये या 25 हजार रूपये प्रति माह) की दर से दिया जाएगा. विभाग इन प्रशिक्षकों के प्रति किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा.

प्रशिक्षक की नियुक्ति का आधार:

प्रशिक्षक एनआईएस पटियाला या युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा संबंधित खेल में एनआईएस पटियाला के समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से डिप्लोमा धारक होना चाहिए या फिर प्रशिक्षक संबंधित खेल में वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता होना चाहिए. यह शर्तें पूरी होने वाले प्रशिक्षक का मासिक मानदेय 25 हजार रुपये रहेगा. संबंधित खेल में एनआईएस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या एमपीएड/डीपीएड/बीपीएड. इस स्थिति में प्रशिक्षक का संबंधित खेल में वरिष्ठ राष्ट्रीय/अखिल भारतीय अंतर-विश्वविद्यालय खिलाड़ी होना अनिवार्य है. इसके अलावा संबंधित खेल में जूनियर अंतरर्राष्ट्रीय पदक विजेता, बारहवीं पास होना चाहिए. खेल नर्सरी प्रशिक्षक की नियुक्ति संबंधित संस्थान द्वारा की जाएगी. चयनित प्रशिक्षक की योग्यता की जांच संबंधित स्कूल द्वारा जिला खेल अधिकारी से करवाई जाएगी. जिला खेल अधिकारी की जिम्मेदारी केवल यह सुनिश्चित करने की होगी कि नियम-शर्तों में तय योग्यता के अनुसार ही स्कूल द्वारा केवल योग्य प्रशिक्षक की नियुक्ति की गई है. खेल नर्सरी प्रशिक्षक के मानदेय का भुगतान संबंधित स्कूल/संस्थान द्वारा खेल नर्सरी प्रशिक्षक और खिलाड़ियों की हाजरी सत्यापित करने के बाद विभाग द्वारा प्रशिक्षकों के बैंक खातों में किया जाएगा. यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इन प्रशिक्षकों को संबंधित संस्थाओं द्वारा ही अंगेज किया जाएगा और विभाग इनके प्रति किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा. एक माह में एक से अधिक दिन छुट्टी लेने या अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षक के मानदेय में अनुपातिक आधार पर कटौती की जाएगी. एक माह में दस दिन से अधिक छुट्टी लेने या अनुपस्थित रहने पर जारी महीने का कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा. प्रशिक्षक की छुट्टी की समय सीमा में संस्थान का मुखिया सुनिश्चित करेगा कि संस्थान का शारीरिक शिक्षा का अध्यापक/प्रशिक्षक नर्सरी के खिलाड़ियों को प्रैक्टिस में रखेगा.

आवश्यक दिशा-निर्देश:

प्रत्येक नर्सरी का कार्यकाल 1 अप्रैल से 31 जनवरी तक रहेगा. खेल नर्सरियां केवल उन्हीं खेलों की खोली जाएंगी, जो ओलंपिक, एशियन और कॉमन वेल्थ गेम्स में शामिल है. खेल नर्सरी आवंटित संस्थान, जिला खेल अधिकारी की निगरानी में खेल नर्सरी में 8 से 19 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों के चयन के लिए खेल और शारीरिक योग्यता परीक्षा/खेल परीक्षा आयोजित करेगा. प्रत्येक नर्सरी में न्यूनतम 20 और अधिकतम 25 खिलाड़ी होंगे. साथ ही प्रतीक्षा सूची में दस खिलाड़ी रखे जाएंगे. यदि कोई खिलाड़ी किसी कारणवश किसी भी समय खेल नर्सरी छोड़ता है तो परिणामी रिक्ति को वरिष्ठता क्रम के आधार पर प्रतिक्षा सूची से भरा जाएगा. यदि खेल नर्सरी में किसी भी समय खिलाड़ियों की संख्या बीस से कम होती है तो नर्सरी को बंद कर दिया जाएगा.

एक संस्थान में दो से अधिक खेल नर्सरियां आवंटित नहीं की जाएगी. प्रत्येक खिलाड़ी के प्रतिमाह कम से कम 22 दिन हाजिर होने पर 8 से 14 वर्ष आयु वर्ग के लिए पंद्रह सौ रुपये और 15 से 19 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दो हजार रुपये प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति के रूप में खुराक राशि दी जाएगी. इसके अलावा, अन्य विभिन्न दिशा-निर्देशों को खेल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से पढ़ा जा सकता है.

