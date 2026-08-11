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​डीडवाना-कुचामन में बढ़े ईएनटी मरीज, रोजाना की ओपीडी डेढ़ हजार, बीमारी की वजह जानकर चौंक जाएंगे...

चिकित्सक ईएनटी की बदली जीवनशैली, बढ़ते वायु प्रदूषण, एलर्जी, संक्रमण और गैजेट्स के अत्यधिक उपयोग को भी वजह मान रहे हैं.

A doctor examining an ENT patient at Kuchaman Hospital.
कुचामन अस्पताल में ईएनटी मरीज की जांच करते चिकित्सक (ETV Bharat Kuchaman City)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 11, 2026 at 1:24 PM IST

3 Min Read
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कुचामन सिटी: डीडवाना-कुचामन जिले में कान, नाक और गले (ईएनटी) के रोजाना 1400 से 1500 तक मरीज आ रहे हैं. बीते चार महीने में यह समस्या ज्यादा नजर आने लगी है. यह समस्या बच्चों में ज्यादा आ रही है. अकेले कुचामन के राजकीय जिला हॉस्पिटल में ईएनटी रोजाना ओपीडी 200 से 250 तक है. चिकित्सक ईएनटी की बदली जीवनशैली, बढ़ते वायु प्रदूषण, एलर्जी, संक्रमण और गैजेट्स के अत्यधिक उपयोग को भी वजह मान रहे हैं.

राजकीय कुचामन जिला हॉस्पिटल के डॉ. वीके गुप्ता ने बताया कि ईएनटी संबंधी किसी भी समस्या का उपचार बिना विशेषज्ञ की सलाह के नहीं कराना चाहिए. समय पर जांच और सही उपचार से गंभीर जटिलताओं से बचा जा सकता है. डॉ. गुप्ता ने बताया कि लगातार खर्राटे लेना ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया का संकेत हो सकता है. इसमें नींद के दौरान सांस बार-बार रुकती है. इससे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और अत्यधिक थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं. बच्चों में टॉन्सिल और एडेनॉइड बढ़ने के मामले भी तेजी से सामने आ रहे हैं. यदि बच्चा मुंह खोलकर सोता है, तेज खर्राटे लेता है या बार-बार कान के संक्रमण से परेशान है तो इसे नजरअंदाज नहीं करें. इससे सुनने की क्षमता और शारीरिक विकास प्रभावित हो सकता है.

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ईयरफोन-एंटीबायोटिक का करें सीमित उपयोग: डॉ. वीके गुप्ता ने ईयरफोन का उपयोग सीमित रखने तथा आवाज का स्तर 70 प्रतिशत से कम रखने की सलाह दी. उन्होंने चेताया कि एंटीबायोटिक दवाओं या नेजल स्प्रे का बिना चिकित्सकीय सलाह के बार-बार उपयोग करने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विकसित हो सकता है. इससे भविष्य में दवाओं का असर कम हो जाता है. कोई भी ईएनटी संबंधी लक्षण 10 से 15 दिन से अधिक रहें तो घरेलू उपचार या स्वयं दवा लेने के बजाय विशेषज्ञ से जांच करानी चाहिए.

ये हो सकते हैं कारण: ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. वीके गुप्ता ने बताया कि प्रदूषण, ऑटो-इम्यून एलर्जी, संक्रमण और लंबे समय तक मोबाइल व इयरफोन के उपयोग से ईएनटी रोग तेजी से बढ़ रहे हैं. शुरुआती लक्षणों को सामान्य समझकर नजरअंदाज करने से बीमारी पुरानी (क्रोनिक) हो सकती है. बार-बार छींक आना, नाक बंद रहना, चेहरे पर दबाव महसूस होना, कान में सीटी या घंटी जैसी आवाज (टिनिटस), सुनाई कम देना, कान से स्राव, निगलने में कठिनाई, तीन सप्ताह से अधिक आवाज बैठना, बार-बार चक्कर आना या संतुलन बिगड़ना गंभीर संकेत हो सकते हैं. ऐसे मामलों में स्वयं दवा या नेजल स्प्रे का उपयोग करने के बजाय विशेषज्ञ से परामर्श लेकर आवश्यक जांच, जैसे ऑडियोमेट्री या लेरिंगोस्कोपी करानी चाहिए.

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ऐसे करें बचाव:राजकीय जिला हॉस्पिटल के ईएनटी विशेषज्ञ सर्जन डॉ.हेमाराम बुरड़क ने बताया कि अभी ईएनटी मरीज ज्यादा आ रहे हैं. विशेष रूप से बरसात में कान का फंगल इन्फेक्शन, पानी आना, एलर्जी के मरीज ज्यादा आ रहे हैं. इयरफोन का ज्यादा इस्तेमाल, तेज आवाज से कान में कम्पन, खानपान में बदलाव एवं बढ़ता प्रदूषण भी नाक, कान, गले में परेशानी पैदा करता है. कान में पानी ना जाने दें. इयरफोन कम यूज करें एवं तेज आवाज नहीं करें.

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