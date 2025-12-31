ETV Bharat / state

1500 करोड़ रुपये का घोटाला: विपक्ष बोला- 'BJP सरकार में हर तरफ घोटाले हो रहे, जो सामने नहीं आ रहे, उनका क्या?'

चंडीगढ़: हरियाणा के परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने श्रम विभाग में सामने आए करीब 1500 करोड़ रुपये के वर्क स्लिप घोटाले को लेकर गंभीर हैं. उनका कहना है "ये एक बड़ा फर्जीवाड़ा है और इसकी गहन जांच जरूरी है." उन्होंने कहा कि जब उन्होंने श्रम विभाग का कार्यभार संभाला, तभी ये मामला उनके सामने आया था कि एक ही व्यक्ति द्वारा हजारों श्रमिकों का वेरिफिकेशन किया गया, जो किसी भी स्थिति में संभव नहीं है.

तीन जिलों की इंस्पेक्शन समरी में मिली गड़बड़ी: श्रम मंत्री ने बताया कि "निर्माण श्रमिकों को सरकार द्वारा अनेक लाभ दिए जाते हैं. उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च पीएचडी तक उठाया जाता है, शादी, बच्चे के जन्म, बीमारी की स्थिति में आर्थिक सहायता दी जाती है. इन सभी लाभों के लिए श्रमिक का पंजीकरण और सत्यापन अनिवार्य है. जब ये तथ्य सामने आया कि एक कर्मचारी ने कई हजार श्रमिकों का सत्यापन किया है, तो सबसे पहले तीन जिलों में समरी इंस्पेक्शन कराई गई, जिसमें गड़बड़ी की पुष्टि हुई. इसके बाद प्रदेश के सभी जिलों में जांच कराने का निर्णय लिया गया."

13 जिलों की रिपोर्ट आई, 9 जिलों की शेष: श्रम मंत्री ने बताया कि विभाग के पास सीमित स्टाफ होने की वजह से सभी जिलों में स्वयं जांच कर पाना संभव नहीं था. इसलिए सभी जिला उपायुक्तों को पत्र लिखकर तीन सदस्यीय समितियां गठित करने और पंजीकृत कामगारों की सूचियों के आधार पर घर-घर जाकर सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए. अब तक 13 जिलों की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जबकि 9 जिलों की रिपोर्ट आना शेष है.

रिपोर्ट में हैरान करने वाले आंकड़े: रिपोर्ट के मुताबिक 13 जिलों में कुल 5,99,758 वर्कस्लिप में से सिर्फ 53,249 वर्कस्लिप वैध पाई गईं, जबकि शेष अवैध हैं. अनिल विज ने कहा कि "इसका स्पष्ट अर्थ है कि जिन मजदूरों के नाम पर सरकारी लाभ लिए जा रहे हैं, वे लाभ वास्तव में कोई और व्यक्ति ले रहा है. अब ये जांच जरूरी है कि ये वर्क स्लिप किसने बनाई, कब से लाभ लिया जा रहा है, किन-किन लोगों ने लाभ उठाया और किसने इनका सत्यापन किया." जांच में ये मामला और भी बड़ा रूप ले सकता है.