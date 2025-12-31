ETV Bharat / state

1500 करोड़ रुपये का घोटाला: विपक्ष बोला- 'BJP सरकार में हर तरफ घोटाले हो रहे, जो सामने नहीं आ रहे, उनका क्या?'

Work slip scam update: 1500 करोड़ रुपये के घोटाले पर विपक्ष ने हरियाणा सरकार को जमकर घेरा है. अनिल विज बोले- 'सख्त कार्रवाई होगी.'

Work slip scam update
Work slip scam update (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 31, 2025 at 9:41 AM IST

4 Min Read
चंडीगढ़: हरियाणा के परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने श्रम विभाग में सामने आए करीब 1500 करोड़ रुपये के वर्क स्लिप घोटाले को लेकर गंभीर हैं. उनका कहना है "ये एक बड़ा फर्जीवाड़ा है और इसकी गहन जांच जरूरी है." उन्होंने कहा कि जब उन्होंने श्रम विभाग का कार्यभार संभाला, तभी ये मामला उनके सामने आया था कि एक ही व्यक्ति द्वारा हजारों श्रमिकों का वेरिफिकेशन किया गया, जो किसी भी स्थिति में संभव नहीं है.

तीन जिलों की इंस्पेक्शन समरी में मिली गड़बड़ी: श्रम मंत्री ने बताया कि "निर्माण श्रमिकों को सरकार द्वारा अनेक लाभ दिए जाते हैं. उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च पीएचडी तक उठाया जाता है, शादी, बच्चे के जन्म, बीमारी की स्थिति में आर्थिक सहायता दी जाती है. इन सभी लाभों के लिए श्रमिक का पंजीकरण और सत्यापन अनिवार्य है. जब ये तथ्य सामने आया कि एक कर्मचारी ने कई हजार श्रमिकों का सत्यापन किया है, तो सबसे पहले तीन जिलों में समरी इंस्पेक्शन कराई गई, जिसमें गड़बड़ी की पुष्टि हुई. इसके बाद प्रदेश के सभी जिलों में जांच कराने का निर्णय लिया गया."

13 जिलों की रिपोर्ट आई, 9 जिलों की शेष: श्रम मंत्री ने बताया कि विभाग के पास सीमित स्टाफ होने की वजह से सभी जिलों में स्वयं जांच कर पाना संभव नहीं था. इसलिए सभी जिला उपायुक्तों को पत्र लिखकर तीन सदस्यीय समितियां गठित करने और पंजीकृत कामगारों की सूचियों के आधार पर घर-घर जाकर सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए. अब तक 13 जिलों की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जबकि 9 जिलों की रिपोर्ट आना शेष है.

रिपोर्ट में हैरान करने वाले आंकड़े: रिपोर्ट के मुताबिक 13 जिलों में कुल 5,99,758 वर्कस्लिप में से सिर्फ 53,249 वर्कस्लिप वैध पाई गईं, जबकि शेष अवैध हैं. अनिल विज ने कहा कि "इसका स्पष्ट अर्थ है कि जिन मजदूरों के नाम पर सरकारी लाभ लिए जा रहे हैं, वे लाभ वास्तव में कोई और व्यक्ति ले रहा है. अब ये जांच जरूरी है कि ये वर्क स्लिप किसने बनाई, कब से लाभ लिया जा रहा है, किन-किन लोगों ने लाभ उठाया और किसने इनका सत्यापन किया." जांच में ये मामला और भी बड़ा रूप ले सकता है.

कांग्रेस नेता ने उठाए सवाल: इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता केवल ढींगरा ने कहा कि मौजूदा सरकार और पूर्व की बीजेपी सरकार में लगातार भ्रष्टाचार होता रहा है. कांग्रेस पार्टी कई बार फिर चाहे धान घोटाला हो या शराब घोटाला और अन्य घोटाले इसको लेकर आवाज उठाती रही है. खुद ही सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं. ये बात बताती है कि बीजेपी की इस सरकार में हर तरफ घोटाले हो रहे हैं. ये बात खुद मंत्री ने उजागर की है, लेकिन उन घोटालों का क्या जो सामने नहीं आ रहे हैं?

इनेलो प्रवक्ता बोले- 'जो घोटाले सामने नहीं आए, उनका क्या?' मामले पर इनेलो के प्रवक्ता रजत पंजेठा ने कहा कि पहली बार ऐसा नहीं है, सरकार के मंत्री खुद घोटालों को उजागर कर रहे हैं. मंत्री खुद घोटाला उजागर कर रहे हैं. अरविंद शर्मा ने भी ऐसे आरोप लगाए थे. जब सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर थे. ताजा मामला राव नरबीर का है. जिन्होंने मंच से कहा कि भी पुलिस की मंथली लेती हैं, फिर विभाग कौन सा बच गया? सरकार के मंत्री खुद भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं, ये तो कुछ बातें खुल रही हैं. जो बातें दबी हैं. उनका क्या?

