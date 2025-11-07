ETV Bharat / state

वंदे मातरम् के 150 साल: रायपुर के इनडोर स्टेडियम में भव्य आयोजन, अलग-अलग शहरों में नेता-मंत्रियों के साथ जनता ने किया सामूहिक गायन

सीएम ने दी बधाई: मुख्यमंत्री साय ने मंच से तिरंगा लहराते हुए कहा, आज का दिन भारत के गौरव का दिन है. जब देशभर में एक साथ वंदे मातरम गूंज रहा है, यह दृश्य हर भारतीय के हृदय को गर्व से भर देता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 हजार से अधिक स्काउट-गाइड के बच्चों ने एक साथ वंदे मातरम गान कर इतिहास रचा है. उन्होंने सभी को इस अवसर पर बधाई दी.

रायपुर. वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राजधानी रायपुर के इनडोर स्टेडियम में देशभक्ति से भरा भव्य आयोजन हुआ. करीब 6 हजार स्काउट-गाइड और स्कूली बच्चों ने एक स्वर में वंदे मातरम गाया. इससे पूरा परिसर राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग गया. इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय समेत कई मंत्री नेता शामिल हुए.

वंदे मातरम केवल गीत नहीं, यह देश की आत्मा है. आज पूरे देश में इस अवसर पर जोश और गर्व का माहौल है.- वित्त मंत्री ओपी चौधरी

चारों तरफ उत्साह और राष्ट्रभक्ति का वातावरण है. ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ का यह स्वर ही भारत को विश्व गुरु और विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रहा है.- भाजपा विधायक मोतीलाल साहू

सौहार्द का प्रतीक: छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने भी वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी. उन्होंने कहा, एक समय था जब इस गीत का विरोध किया जाता था, लेकिन यह हमारी अस्मिता और सम्मान का प्रतीक है. हर नागरिक, हर धर्म के व्यक्ति को वंदे मातरम गान में शामिल होना चाहिए.

दुर्ग में भी भव्य आयोजन: जिले के पुराना बस स्टैंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस ऐतिहासिक अवसर पर जिले का माहौल देशभक्ति के रंग में रंग गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम उपस्थित रहे. उन्होंने कहा कि, आज का दिन हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है.

उनके साथ शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर सहित अनेक जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आम नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए. कार्यक्रम के अंत में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा चौक गूंज उठा.

हड़ताल को लेकर कही बात: मंत्री नेताम ने सोसाइटी कर्मियों की हड़ताल पर अपील करते हुए कहा कि वर्तमान समय हड़ताल के लिए उचित नहीं है. किसानों के हित में काम करें, सरकार आपकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है.

बलरामपुर जिले में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम: जिले के सभी ग्राम पंचायत और जनपद पंचायतों में सामूहिक राष्ट्र गीत का आयोजन किया गया. रामचंद्रपुर जनपद अध्यक्ष मुंद्रिका सिंह ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि देश के प्रति निष्ठा एकता का प्रतीक वंदे मातरम् गीत है. वहीं जनपद पंचायत रामचंद्रपुर के सीईओ रनवीर साय ने कहा कि यह साल भर में चार चरणों में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे.

आपको बता दें कि, 1875 में बंकिमचंद्र चटोपाध्याय ने वंदे मातरम् गीत की रचना की थी. 1896 में रवींद्रनाथ टैगोर ने इसे संगीतबद्ध किया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर को राष्ट्रव्यापी उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया था, जिसके तहत पूरे देश में यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.