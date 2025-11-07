‘वंदे मातरम्‘ के 150 वर्ष: रायपुर के राजभवन में सामूहिक गायन, PM के भाषण का भी सीधा प्रसारण
राज्यपाल ने कहा- आइए, हम सभी वन्देमातरम् के संदेश को अपनाएं और देश के विकास में अपना योगदान दें.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 7, 2025 at 3:01 PM IST
रायपुर: भारत के राष्ट्रीय गीत “वंदे मातरम्‘‘ के 150 वर्ष पूरे होने पर देशभर में कई आयोजन हो रहे हैं. इसी कड़ी में राजभवन, रायपुर में सामूहिक गायन का आयोजन किया गया. यहां राज्यपाल रमेन डेका, सचिव सी. आर. प्रसन्ना समेत राजभवन के अधिकारी कर्मचारी भी इसमें शामिल हुए.
PM का भाषण सुना गया: नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आयोजन का शुभारंभ किया. इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण रायपुर के राजभवन में किया गया था. अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साह के साथ कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा और एक स्वर में “वंदे मातरम्” का सामूहिक गायन किया.
पीएम मोदी ने क्या कहा: प्रधानमंत्री ने कहा कि, 7 नवंबर, एक ऐतिहासिक दिन है. हम वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने का भव्य समारोह मना रहे हैं. यह आयोजन करोड़ों भारतीयों में नई ऊर्जा का संचार करेगा. वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर सभी देशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं.
वन्देमातरम् के महान रचयिता बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय जी को शत्-शत् नमन, उनकी रचना ने देश को एक नई दिशा दी और हमें अपने देश के प्रति गर्व की भावना से जोड़ा. गीत ने हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज भी देशभक्ति का प्रतीक है- रमेन डेका, राज्यपाल
4 चरणों में एक साल तक होंगे कार्यक्रम
- पहला चरण 7 से 14 नवंबर 2025 तक ग्राम पंचायत स्तर पर
- दूसरा चरण 19 से 26 जनवरी 2026 तक जनपद और जिला स्तर पर
- तीसरा चरण 15 अगस्त 2026 को हर घर तिरंगा अभियान के साथ
- चौथा चरण 7 नवंबर 2026 को समापन सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा