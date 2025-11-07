ETV Bharat / state

वंदे मातरम् के 150 वर्ष; सीएम योगी ने सामूहिक गान किया, दोहराया स्वदेशी का संकल्प

लखनऊ में 'वंदे मातरम' का सामूहिक गान करते सीएम योगी. ( Photo Credit: CM Media Cell )

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूरे होने पर लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया. इस अवसर पर सामूहिक रूप से 'वंदे मातरम्' का गायन हुआ. स्वदेशी अपनाने का संकल्प लिया गया. कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित मुख्य समारोह का लाइव प्रसारण दिखाया गया. सीएम योगी ने राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को नमन किया और प्रदर्शनी का अवलोकन किया. सीएम योगी ने कहा कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है. 'वंदे मातरम्' भारत की आजादी का अमर मंत्र बन गया था. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विदेशी हुकूमत की यातनाओं की परवाह न करते हुए हर नागरिक, सेनानी और क्रांतिकारी इस गीत के साथ जुड़कर सामूहिक चेतना जागृत कर रहा था. गांव-नगरों में प्रभात फेरियों के माध्यम से यह गीत पूरे देश को एकजुट करता था. 1875 में रचे गए इस गीत ने न केवल आजादी की लड़ाई को बल दिया, बल्कि भारत को नई दिशा देने में सफलता हासिल की. संस्कृत और बांग्ला की अभिव्यक्ति वाला यह गीत संपूर्ण भारत को राष्ट्र माता के भाव से जोड़ता है. सीएम योगी ने 1905 के बंग-भंग का जिक्र करते हुए बताया कि तब इस गीत ने पूरे देशवासियों को एक होकर विरोध करने की प्रेरणा दी. क्रांतिकारियों के फांसी चूमते समय मुंह से यही मंत्र निकलता था. संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया.