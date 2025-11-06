वंदे मातरम् के 150 साल: 4 चरणों में छत्तीसगढ़ में सालभर होंगे कार्यक्रम, अरुण साव बोले- सामूहिक गायन भी होगा

ETV Bharat / state

रायपुर. 7 नवंबर को “वंदे मातरम्” के 150 साल पूरे हो रहे हैं. इस वर्षगांठ के अवसर पर छत्तीसगढ़ में कई आयोजन होने हैं. राष्ट्रभाव और सांस्कृतिक चेतना को समर्पित वर्षभर चलने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय कर ली गई है. इस आयोजन की जानकारी राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दी. उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में यह कार्यक्रम चार चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 7 नवंबर 2025 से होगी और समापन 7 नवंबर 2026 को किया जाएगा.

इस तरह 4 चरणों में होंगे कार्यक्रम

पहला चरण 7 से 14 नवंबर 2025 तक ग्राम पंचायत स्तर पर

दूसरा चरण 19 से 26 जनवरी 2026 तक जनपद और जिला स्तर पर

तीसरा चरण 15 अगस्त 2026 को हर घर तिरंगा अभियान के साथ

चौथा चरण 7 नवंबर 2026 को समापन सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा

सामूहिक गायन होंगे: उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि कार्यक्रम का राष्ट्रीय शुभारंभ 7 नवंबर 2025 को होगा. सुबह 10 से 11 बजे के बीच प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत करेंगे. देशभर के 150 जगह सामूहिक वंदे मातरम् गायन होगा. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के भी सभी सरकारी, शैक्षणिक और सामाजिक संस्थानों में सामूहिक गायन किया जाएगा. राज्य स्तर पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, अधिकारी, प्रमुख हस्तियां और नागरिक शामिल होंगे. जबकि जिला और ग्राम स्तर पर भी कार्यक्रम होने हैं.

यह आयोजन केवल गीत वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रप्रेम और स्वाभिमान के भाव को फिर से जीवित करने का अवसर है.- अरुण साव, उपमुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

इस कार्यक्रम से जुड़ी समस्त जानकारी vandemataram150.in पोर्टल पर उपलब्ध होगी. राज्य सरकार ने सभी जिलों और जनपदों को निर्देश दिए हैं कि आयोजन से जुड़ी जानकारी और गतिविधियां इस पोर्टल पर साझा की जाएं, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इस राष्ट्रीय आयोजन में सहभागी बन सकें.