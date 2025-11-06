ETV Bharat / state

राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष: पूर्व संध्या पर जयपुर में मशाल जुलूस, भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर यूं साधा निशाना

वंदे मातरम के 150 वर्ष होने की पूर्व संध्या पर देशभक्ति गीतों की धुनों पर जयपुर में विशाल मशाल जुलूस निकाला गया.

People participating in torchlight procession
मशाल जुलूस में शामिल हुए लोग (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 6, 2025 at 9:09 PM IST

3 Min Read
जयपुर: राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देशभर में 7 नवंबर को कई कार्यक्रम आयोजित होंगे. इसी कड़ी में शुक्रवार सुबह एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा. दावा है कि इसमें 50000 लोग सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन करेंगे. वंदे मातरम के 150 वर्ष होने की पूर्व संध्या पर गुलाबी नगरी में गुरुवार की शाम मशाल जुलूस निकाला गया. देशभक्ति गीतों की धुनों पर अम्बेडकर सर्किल से अमर जवान ज्योति तक हुए इस आयोजन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगों ने भाग किया. इस दौरान भाजपा नेताओं ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि देश में राष्ट्रप्रेम जगाने वाले इस गीत को किनारा करने का काम किया गया.

वंदे मातरम कार्यक्रम के सह-संयोजक प्रेम सिंह बनवासा ने बताया कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश भर में उत्साह है. देश प्रेम की अलख जगे इसको लेकर मशाल जुलूस का आयोजन किया गया है. बनवासा ने कहा कि दूसरी पार्टियों ने देश प्रेम का जज्बा भरने वाले राष्ट्रगीत को किनारा कर दिया था, लेकिन बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रेम की अलख जगाने काम कर रही है. इसके लिए देश और प्रदेश के हर नागरिक से इस अभियान में जुड़ने का आह्वान किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि विपक्ष भले ही इस अभियान को लेकर आलोचना करे, लेकिन प्रदेश की जनता अब उनके भ्रामक प्रचार में आने वाली नहीं है. देश और प्रदेश का नागरिक जागरूक है.

Mashal Julus for national anthem
तिरंगे के साथ नजर आए लोग (ETV Bharat Jaipur)

50 हजार से अधिक लोग एक साथ करेंगे गायन: संयोजक भूपेंद्र सैनी ने बताया कि एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. 7 नवंबर को 50000 लोग सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन करेंगे. ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, बल्कि देश के हर नागरिक है. प्रदेश भर में हर जिला और संभाग मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित होंगे. उन्होंने बताया कि इसके बाद विद्यालयों में राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान का सामूहिक गायन, निबंध लेखन, चित्रकला, रंगोली आदि प्रतियोगिताएं होंगी. एनएसएस द्वारा स्वच्छता अभियान व रक्तदान शिविर, स्वतंत्रता सेनानियों व उनके परिजनों का सम्मान और थीम आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे.

Children also participated
बच्चों ने भी लिया उत्साह से भाग (ETV Bharat Jaipur)

youth also participated
युवाओं ने भी लिया बढ़-चढ़कर हिस्सा (ETV Bharat Jaipur)

सह-संयोजक प्रीति शर्मा ने बताया कि स्कूल, कॉलेज और सामाजिक संस्थाओं की सहभागिता के साथ देशभक्ति के इस महाअभियान को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है. एक स्थान, एक समय, एक गीत-वंदे मातरम की थीम पर सामूहिक गायन कार्यक्रम आयोजित होंगे. इनमें नागरिकों, विद्यार्थियों और स्थानीय संगठनों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. साथ ही रन, रैली एवं सामूहिक सेवा कार्य के माध्यम से स्वदेशी और राष्ट्रीय एकता का संदेश प्रत्येक गांव तक पहुंचाया जाएगा.

