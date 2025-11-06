ETV Bharat / state

राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष: पूर्व संध्या पर जयपुर में मशाल जुलूस, भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर यूं साधा निशाना

जयपुर: राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देशभर में 7 नवंबर को कई कार्यक्रम आयोजित होंगे. इसी कड़ी में शुक्रवार सुबह एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा. दावा है कि इसमें 50000 लोग सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन करेंगे. वंदे मातरम के 150 वर्ष होने की पूर्व संध्या पर गुलाबी नगरी में गुरुवार की शाम मशाल जुलूस निकाला गया. देशभक्ति गीतों की धुनों पर अम्बेडकर सर्किल से अमर जवान ज्योति तक हुए इस आयोजन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगों ने भाग किया. इस दौरान भाजपा नेताओं ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि देश में राष्ट्रप्रेम जगाने वाले इस गीत को किनारा करने का काम किया गया.

वंदे मातरम कार्यक्रम के सह-संयोजक प्रेम सिंह बनवासा ने बताया कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश भर में उत्साह है. देश प्रेम की अलख जगे इसको लेकर मशाल जुलूस का आयोजन किया गया है. बनवासा ने कहा कि दूसरी पार्टियों ने देश प्रेम का जज्बा भरने वाले राष्ट्रगीत को किनारा कर दिया था, लेकिन बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रेम की अलख जगाने काम कर रही है. इसके लिए देश और प्रदेश के हर नागरिक से इस अभियान में जुड़ने का आह्वान किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि विपक्ष भले ही इस अभियान को लेकर आलोचना करे, लेकिन प्रदेश की जनता अब उनके भ्रामक प्रचार में आने वाली नहीं है. देश और प्रदेश का नागरिक जागरूक है.