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डेढ़ सौ साल से जल रहा रावण, पीढ़ियां बदली पर नहीं टूटी सुपेला की परंपरा

सुपेला में रावण का पुतला ( ETV BHARAT )

दुर्ग: सुपेला स्थित रावण भाटा सिर्फ रावण दहन का मैदान नहीं, बल्कि करीब डेढ़ सौ साल पुरानी परंपरा और इतिहास की पहचान है. भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना से भी पहले यहां विजयादशमी के अवसर पर रावण दहन किया जाता रहा है. पीढ़ियां बदल गईं, शहर का स्वरूप बदल गया, लेकिन सुपेला रावण भाटा में रावण दहन की परंपरा आज भी लगातार जारी है.

150 साल से रावण जलाने की परंपरा स्थानीय निवासी एवं पार्षद केशव चौबे ने बताया कि जब सुपेला ग्राम पंचायत हुआ करता था, तब ग्रामीणों ने यहां रावण की प्रतिमा स्थापित कर दहन की परंपरा शुरू की थी. उस दौर में आसपास के करीब 15 से 20 गांवों के लोग बैलगाड़ियों से रावण दहन देखने सुपेला पहुंचते थे. कई परिवार तो कई दिन पहले ही यहां आकर रुक जाते थे.