डेढ़ सौ साल से जल रहा रावण, पीढ़ियां बदली पर नहीं टूटी सुपेला की परंपरा
दुर्ग के सुपेला में विजयादशमी के दिन रावण दहन के साथ ऐतिहासिक परंपरा निभाई जाती है. अतुल शर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 19, 2026 at 4:22 PM IST
दुर्ग: सुपेला स्थित रावण भाटा सिर्फ रावण दहन का मैदान नहीं, बल्कि करीब डेढ़ सौ साल पुरानी परंपरा और इतिहास की पहचान है. भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना से भी पहले यहां विजयादशमी के अवसर पर रावण दहन किया जाता रहा है. पीढ़ियां बदल गईं, शहर का स्वरूप बदल गया, लेकिन सुपेला रावण भाटा में रावण दहन की परंपरा आज भी लगातार जारी है.
150 साल से रावण जलाने की परंपरा
स्थानीय निवासी एवं पार्षद केशव चौबे ने बताया कि जब सुपेला ग्राम पंचायत हुआ करता था, तब ग्रामीणों ने यहां रावण की प्रतिमा स्थापित कर दहन की परंपरा शुरू की थी. उस दौर में आसपास के करीब 15 से 20 गांवों के लोग बैलगाड़ियों से रावण दहन देखने सुपेला पहुंचते थे. कई परिवार तो कई दिन पहले ही यहां आकर रुक जाते थे.
रावण दहन के साथ यहां बड़ा मेला भी लगता था, जहां लोग दूर-दूर से आकर खरीदारी करते थे. स्थानीय निवासी एवं पार्षद केशव चौबे ने बताया कि उस समय भगवती ताम्रकार सरपंच और उनके पिता बोरो प्रसाद चौबे उपसरपंच थे. ग्रामीणों की सहभागिता से शुरू हुई यह परंपरा आज तक चली आ रही है- केशव चौबे,पार्षद एवं स्थानीय निवासी
स्थानीय निवासी कृष्ण सेन ने बताया कि कभी दुर्ग जिले में रावण दहन के लिए सुपेला रावण भाटा की अलग पहचान थी. करीब 45 वर्षों से मैं इस परंपरा को देखते आ रहा हूं. रावण दहन पर यहां लोगों की भीड़ जुटती थी. दूर दूर से लोग आते थे. सुपेला की इस परंपरा को अब युवा पीढ़ी आगे बढ़ा रही है.