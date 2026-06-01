ज्ञान भारतम् अभियान के तहत कोंडागांव के बड़े कनेरा में मिलीं 150 वर्ष पुरानी दुर्लभ पांडुलिपियां, मुख्यमंत्री साय ने किया अवलोकन
उड़िया भाषा में लिखित पंजी, पुराण, पंचांग सहित कई महत्वपूर्ण ग्रंथ पीढ़ियों से परिवारों में सुरक्षित, कोंडगांव दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने की सराहना
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 1, 2026 at 8:47 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में दुर्लभ पांडुलिपियों के मिलने का सिलसिला जारी है. ज्ञान भारतम् अभियान के तहत संरक्षित लगभग 150 वर्ष पुरानी दुर्लभ पांडुलिपियां मिली हैं जिसका अवलोकन खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया. सुशासन तिहार के दौरान कोंडागांव जिले के बड़े कनेरा गांव पहुंचे सीएम साय ने दुर्लभ पांडुलिपियों को देखकर उन्हें सहेजकर रखने वाले परिवारों की सराहना की.
उड़िया भाषा में लिखे गए हैं महत्वपूर्ण ग्रंथ
गांव के निवासी रामूराम यादव के पास सुरक्षित रखी गई आठ प्राचीन पांडुलिपियों को मुख्यमंत्री ने देखा. ये पांडुलिपियां उड़िया भाषा में लिखी गई हैं और इनमें पंजी, पंजीयार, पुराण, पंचांग तथा चक्रकूट पंचांग जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ शामिल हैं. इन ग्रंथों का उपयोग पहले धार्मिक अनुष्ठानों, सामाजिक व्यवस्थाओं, ज्योतिषीय गणनाओं और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण में किया जाता था.
पीढ़ियों से परिवारों ने संभालकर रखी विरासत
ग्रामीणों ने बताया कि ये पांडुलिपियां उनके दादा-परदादाओं के समय से परिवारों में सुरक्षित हैं. आज भी इन्हें बेहद सावधानी से संरक्षित किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परिवारों ने वर्षों तक इस अमूल्य धरोहर को बचाकर रखा है, जो पूरे समाज के लिए गर्व की बात है.
हमारी संस्कृति और ज्ञान परंपरा की पहचान
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पांडुलिपियां केवल पुराने दस्तावेज नहीं हैं, बल्कि भारत की सभ्यता, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान प्रणाली की जीवंत पहचान हैं. ऐसी धरोहरें नई पीढ़ी को अपनी जड़ों और इतिहास से जोड़ने का काम करती हैं.
संरक्षण और डिजिटलीकरण पर दिया जोर
मुख्यमंत्री ने पांडुलिपियों के अध्ययन, उन्हें पढ़ने की पारंपरिक विधियों और संरक्षण की व्यवस्था के बारे में भी जानकारी ली. उन्होंने कहा कि आधुनिक समय में इन दुर्लभ ग्रंथों का संरक्षण, डिजिटलीकरण और व्यवस्थित दस्तावेजीकरण बेहद जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस ज्ञान-संपदा का लाभ उठा सकें.
ज्ञान भारतम् अभियान को बताया महत्वपूर्ण पहल
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा ज्ञान भारतम् अभियान देश की प्राचीन पांडुलिपियों, ज्ञान परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. यह अभियान भारत की बौद्धिक विरासत को संरक्षित करने के साथ-साथ युवाओं को अपनी ऐतिहासिक जड़ों से जोड़ने का भी काम कर रहा है.