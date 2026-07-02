Special : 150 साल पुरानी फोटोग्राफी की विरासत को जिंदा रखे हैं टीकमचंद, हवा महल के बाहर आज भी चलता है रियासतकालीन बॉक्स कैमरा
टीकमचंद हवा महल के बाहर उनकी तीन पीढ़ियों की धरोहर रूपी कैमरे के जरिए पर्यटन को नए आयाम दे रहे हैं. अश्वनी पारीक की रिपोर्ट....
Published : July 2, 2026 at 3:35 PM IST
जयपुर: आज के दौर में जहां हर हाथ में स्मार्टफोन है और एक क्लिक में हजारों तस्वीरें खींची जा सकती हैं, वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक ऐसी विरासत आज भी जीवित है जो लोगों को 150 साल से भी अधिक पुराने दौर में ले जाती है. गुलाबी नगरी के विश्व प्रसिद्ध हवामहल के बाहर पिछले कई दशकों से बैठे टीकमचंद पहाड़ी अपने रियासतकालीन बॉक्स कैमरे से न सिर्फ तस्वीरें खींच रहे हैं, बल्कि भारत की पारंपरिक फोटोग्राफी कला को भी सहेज रहे हैं. डिजिटल तकनीक के इस युग में उनका कैमरा केवल एक उपकरण नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और विरासत का जीवंत दस्तावेज बन चुका है.
टीकमचंद पिछले करीब पांच दशक से हवामहल के सामने फोटोग्राफी कर रहे हैं. उन्होंने वर्ष 1980 में इसे अपने पेशे के रूप में अपनाया, लेकिन इस कला से उनका रिश्ता बचपन से जुड़ा है. वे बताते हैं कि यह कैमरा उन्हें विरासत में मिला है. सबसे पहले उनके दादा इस कैमरे से तस्वीरें खींचते थे, फिर उनके पिता ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और अब वे स्वयं इस ऐतिहासिक धरोहर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं.
बचपन में दादा और पिता को इस कैमरे से काम करते देखकर उन्होंने भी इसे सीखना शुरू किया और आज उसी विरासत को पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ा रहे हैं. टीकमचंद के अनुसार उनका बॉक्स कैमरा वर्ष 1860 का है, यानी यह कैमरा 150 साल से भी पुराना है और आज भी पूरी तरह कार्यरत है. वे मुस्कुराते हुए कहते हैं कि "इस कैमरे की जादुई आंख आज भी उसी तरह तस्वीर उतारती है, जैसे वर्षों पहले उतारा करती थी."
कैमरे में ही बन जाती है तस्वीर : रियासतकालीन बॉक्स कैमरे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल फोटो खींचने का उपकरण नहीं, बल्कि अपने आप में एक छोटा सा डार्करूम भी है. कैमरे के भीतर ही नेगेटिव तैयार किया जाता है और रासायनिक प्रक्रिया के बाद कुछ ही मिनटों में ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर तैयार होकर बाहर आ जाती है.
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टीकमचंद बताते हैं कि आधुनिक कैमरों की तरह इसमें किसी कंप्यूटर, प्रिंटर या एडिटिंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती. पूरा काम हाथों से किया जाता है. किसी व्यक्ति को कैमरे के सामने बैठाकर फ्रेम तय किया जाता है, फिर फोटो एक्सपोज की जाती है और कैमरे के भीतर ही उसे डेवलप कर अंतिम प्रिंट तैयार किया जाता है. पूरी प्रक्रिया में करीब सात से आठ मिनट का समय लगता है.
प्राकृतिक तस्वीरें, बिना किसी फिल्टर के : टीकमचंद का कहना है कि आज के डिजिटल दौर में तस्वीरें खींचने के बाद लोग कई तरह के फिल्टर और एडिटिंग का इस्तेमाल करते हैं, जबकि उनका कैमरा बिल्कुल प्राकृतिक तस्वीर तैयार करता है. इसमें किसी प्रकार की कृत्रिम एडिटिंग संभव नहीं होती. वे दावा करते हैं कि उनके कैमरे से तैयार की गई तस्वीरों के रंग और गुणवत्ता वर्षों तक सुरक्षित रहती है, जबकि डिजिटल प्रिंट समय के साथ फीके पड़ने लगते हैं. यही कारण है कि आज भी कई लोग इस पारंपरिक कैमरे से तस्वीर खिंचवाने को विशेष अनुभव मानते हैं.
विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद : टीकमचंद बताते हैं कि भारतीय पर्यटकों की तुलना में विदेशी पर्यटक इस कैमरे और इसकी विरासत को कहीं अधिक महत्व देते हैं. वे केवल तस्वीर नहीं खिंचवाते, बल्कि पूरी प्रक्रिया को बड़े ध्यान से देखते हैं, वीडियो बनाते हैं और इसे भारत की "लिविंग हेरिटेज" यानी जीवित विरासत के रूप में देखते हैं. उनका मानना है कि विदेशों में पारंपरिक कलाओं और ऐतिहासिक तकनीकों को संरक्षित करने की संस्कृति अधिक मजबूत है. इसलिए विदेशी पर्यटक इस कैमरे की ऐतिहासिक अहमियत को बेहतर ढंग से समझते हैं.
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बॉलीवुड से लेकर राजघराने तक हैं प्रशंसक : टीकमचंद के कैमरे की लोकप्रियता केवल पर्यटकों तक सीमित नहीं है. उन्होंने वर्षों में अनेक प्रसिद्ध हस्तियों की तस्वीरें अपने कैमरे से खींची हैं. राजस्थान के शाही परिवार के सदस्य समय-समय पर उनका उत्साहवर्धन करते रहे हैं. वे बताते हैं कि राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी और उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी उनके कैमरे से खिंची तस्वीरों की सराहना कर चुके हैं. इसके अलावा प्रसिद्ध फिल्मकार सुभाष घई, अभिनेता अक्षय कुमार, राजकुमार राव, ईशान खट्टर, भूमी पेडणेकर, जूही चावला और महेश भट्ट सहित अनेक बॉलीवुड हस्तियां उनके कैमरे के सामने तस्वीर खिंचवा चुकी हैं.
टीकमचंद बताते हैं कि सुपरहिट फिल्म "भूल भुलैया" की शूटिंग के दौरान भी उन्होंने अक्षय कुमार और पूरी स्टार कास्ट की तस्वीर इसी ऐतिहासिक कैमरे से खींची थी. उनके कैमरे ने वर्षों से अनगिनत यादगार पलों को हमेशा के लिए संजोया है.
सम्मान भी मिले, लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार लोगों का प्यार : अपनी इस अनूठी कला के लिए टीकमचंद को समय-समय पर विभिन्न संस्थाओं, पर्यटन संगठनों और मीडिया संस्थानों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है. हालांकि, वे कहते हैं कि उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान वह मुस्कान है, जो तस्वीर हाथ में आने के बाद लोगों के चेहरे पर दिखाई देती है.
नई पीढ़ी के सामने सबसे बड़ी चुनौती : डिजिटल तकनीक के दौर में इस पारंपरिक फोटोग्राफी को जीवित रखना आसान नहीं है. पुराने कैमरे के लिए जरूरी कैमिकल, फोटो पेपर और अन्य सामग्री अब आसानी से उपलब्ध नहीं होती. आर्थिक रूप से भी यह काम पहले जितना लाभदायक नहीं रहा. इसके बावजूद टीकमचंद का कहना है कि यह केवल उनका व्यवसाय नहीं, बल्कि उनके पूर्वजों की अमानत है, जिसे वे हर हाल में सुरक्षित रखना चाहते हैं.
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विरासत को बचाना समय की जरूरत : जयपुर की पुरानी बस्ती के रहने वाले दिनेश जोशी का मानना है कि टीकमचंद जैसे कलाकार केवल तस्वीरें नहीं खींचते, बल्कि देश की सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखते हैं. यदि ऐसी पारंपरिक कलाओं को संरक्षण नहीं मिला, तो आने वाली पीढ़ियां इन्हें केवल संग्रहालयों और इतिहास की किताबों में ही देख पाएंगी.
हवा महल के बाहर यह रियासतकालीन कैमरा आज भी लोगों को यह एहसास कराता है कि तकनीक चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन इतिहास, परंपरा और विरासत का महत्व कभी कम नहीं होता. टीकमचंद पहाड़ी की यह अनोखी यात्रा केवल एक फोटोग्राफर की कहानी नहीं, बल्कि उस सांस्कृतिक धरोहर की कहानी है, जो समय के साथ बदलती दुनिया में भी अपनी पहचान बनाए हुए है.