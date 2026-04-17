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चंडीगढ़ की सुखना झील पर 150 साल पुराना पीपल का पेड़ अब खतरे में, प्रूनिंग की आड़ में घनी शाखाओं को काटने से पेड़ को नुकसान

चंडीगढ़ की सुखना झील परिसर में ऐतिहासिक पीपल का पेड़ प्रशासनिक लापरवाही के कारण अब खतरे में है.

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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 17, 2026 at 9:00 PM IST

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पंचकूला: सिटी ब्यूटीफुल का तमगा हासिल करने के लिए चंडीगढ़ ने दशकों का सफर तय किया है. शहर की सुंदर पहचान के लिए यहां कई पर्यटन स्थल और हरियाली (ग्रीनरी) का विशेष स्थान है. इन्हीं स्थानों में से एक नाम चंडीगढ़ की सुखना झील का भी है, जिसे चंडीगढ़ शहर की नींव रखने के बाद बनाया गया. लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना विशेष स्थान रखने वाली इस सुखना झील पर सबसे आकर्षण का केंद्र पीपल सिंह सुपुत्र ज्ञान सिंह है. आप सभी इस नाम को पढ़कर याद करने की कोशिश जरूर कर रहे होंगे कि यह व्यक्ति है कौन और इन्हें कहां देखा है. लेकिन यहां गौर करने वाली बात है कि यह कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि पीपल का एक पेड़ है. अब इस पेड़ को पीपल सिंह सुपुत्र ज्ञान सिंह क्यों कहा गया, इसका भी एक इतिहास है, जो आप आगे पढ़ने जा रहे हैं. लेकिन वर्तमान की बात करें तो अब यह पेड़ खतरे में है, क्योंकि कभी इसे कटने से बचाने वाले रॉक गार्डन के निर्माता पद्मश्री नेक चंद के बेटे अनुज सैनी ने इसे लेकर चिंता जाहिर की है.

SUKHNA LAKE CHANDIGARH
सुखना झील स्थित पीपल पेड़ के बारे में जानकारी (Etv Bharat)

प्रूनिंग के नाम पर घनी शाखाओं को काटा: चंडीगढ़ की पहचान सुखना झील है लेकिन सुखना झील की पहचान 150 साल से भी अधिक पुराना पीपल का यह पेड़ है. ईटीवी भारत ने कभी इसे कटने से बचाने वाले पद्मश्री नेक चंद के बेटे अनुज सैनी से मिलकर न केवल इसके इतिहास बारे बातचीत की, बल्कि उन बातों को भी जाना, जो नेक चंद उनसे सांझा किया करते थे. लेकिन इस बातचीत के दौरान अनुज सैनी ने पेड़ों और हरियाली को संरक्षित रखने के संबंध में चंडीगढ़ प्रशासन के उदासीन रवैए पर दुख प्रकट किया. उन्होंने बताया कि "प्रशासन की संबंधित टीम सुखना झील की पहचान बने इस पीपल की कई घनी शाखओं को काट चुकी है. पुरानी तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पीपल की एक शाख सुखना झील के पानी को उपर की ओर करीब से निहारती थी. लेकिन प्रशासनिक टीम ने इस शाख को भी काट दिया. प्रूनिंग के नाम पर इस विशाल वृक्ष की इतनी छंटाई कर दी गई है कि अब पूरी तरह धूप भी नहीं रूक पाती."

पीपल का पेड़ अब खतरे में, प्रूनिंग की आड़ में घनी शाखाओं को काटने से पेड़ को नुकसान (Etv Bharat)
गृह सचिव को पत्र लिखा: अनुज सैनी ने कहा कि "दशकों पुराने पेड़ों को काटा जा रहा है, हरियाली को खत्म किया जा रहा है. लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन इसे लेकर बिल्कुल भी संजीदा नहीं है. बताया कि उन्होंने इस संबंध में गृह सचिव को एक पत्र भी लिखा है, ताकि शहर की विरासत को बचाया जा सके. अनुज ने चंडीगढ़ शहर के जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों से अपील में कहा कि वे शहर की विरासत एवं हरियाली और बचाने पर ध्यान दें, क्योंकि पेड़ों को काटना कोई समाधान नहीं है."
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सुखना झील स्थित झील का पीपल वृक्ष (Etv Bharat)

लोग इस पीपल को चूमते हैं: कभी इस घनेदार पीपल के पेड़ को चंडीगढ़ की पहचान रॉक गार्डन के निर्माता रहे पद्मश्री नेक चंद ने कटने से बचाया था. बता दें कि 12 जून 2015 को कैंसर की बीमारी से नेक चंद का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया. सुखना झील के निर्माण के समय सबसे पहले इस पीपल को कटने से खरड़ के नजदीक के एक गांव अलापुर निवासी कुलवंत सिंह अलापुर ने बचाया था. कुछ वर्षों बाद दोबारा पद्मश्री नेक चंद द्वारा कटने से बचाया गया. इस पीपल को देखने के लिए लोग आज भी विशेष तौर पर सुखना झील पर पहुंचते हैं. कई महिला और पुरूष, इस पेड़ को चूमते भी हैं, क्योंकि यह केवल एक वृक्ष नहीं, इसका उनकी जिंदगी से एक अटूट रिश्ता है. कोई इसकी छांव में बैठकर प्रकृति को निहारता है तो कोई अपनी यादों को ताजा करता है तो कुछ लोग यहां योग भी करते हैं.

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सुखना झील का नजारा (Etv Bharat)

लोगों की यादों-जज़्बातों और सुखना का साक्षी: 150 वर्षों से अधिक समय से खड़े इस पीपल ने सुखना झील के मशहूर पर्यटक स्थल बनने के सफर को देखा है. लगभग 75 फुट ऊंचा और 20 फुट चौड़ा यह पीपल सुखनी झील की हर हलचल का साक्षी रहा है. हर उम्र वर्ग के लोग इस पीपल के आसपास बैठकर अपने जीवन के यादगार लम्हों को याद करते हैं. तब कभी सुखना झील पर आते हैं तो यहां पूर्व में बिताए पलों को दोबारा याद करते हैं. चंडीगढ़ की विरासत के वृक्षों में से एक इस पीपल का अपना एक मजबूत इतिहास है, जिसे जो भी सुनता है तो उस अतीत से जुड़ जाता है. इस पेड़ के परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी हैं लेकिन यदि उन्हें देखना है, उनसे मिलना है तो सेक्टर-9 के समीप आ सकते हैं.

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सुखना झील में कलाकृति (Etv Bharat)

रामनगर भंगीमाजरा की जगह सुखना झील: चंडीगढ़ की नींव वर्ष 1952 में रखी गई और इस शहर को मुख्य रूप से 1953 में स्थापित किया गया. जबकि 7 अक्टूबर 1953 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था. आधुनिक भारत के इस पहले योजनाबद्ध शहर को फ्रांसीसी वास्तुकार ली कोर्बुज़िए ने डिजाइन किया था. प्राप्त जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ की सुखना झील को बनाने के लिए पहले इसका नक्शा तैयार किया गया. इस नक्शा टीम के एक सदस्य पंजाब के खरड़ के पास के गांव अलापुर के रहने वाले कुलवंत सिंह अलापुर भी थे. वह इस पीपल के इतिहास को जानते थे. पीपल को किसने और क्यों लगाया, किसने इस पेड़ की देखभाल की, उन्हें यह जानकारी थी. क्योंकि जहां सुखना झील बनी है, वहां कभी रामनगर भंगीमाजरा गांव होता था, जो कुलवंत सिंह का ननिहाल था. यही कारण है कि वह इस पेड़ के बारे में सबकुछ जानते थे. नतीजतन, सुखना झील के निर्माण के लिए जब पेड़ काटे जा रहे थे तो कुलवंत सिंह ने नक्शे में मामूली बदलाव कर इस पीपल को कटने से बचाया था. नक्शे के अनुसार उन्होंने सड़क के लिए रास्ता इस पीपल के अंदर की ओर से न कर बाहर की तरफ कर दिया, जिससे इस पीपल को काटने की जरूरत नहीं पड़ी.

पूर्व फौजी ज्ञान सिंह का लगाया पौधा हैरिटेज ट्री: गांव रामनगर भंगीमाजरा निवासी ज्ञान सिंह फौज में भर्ती हुए थे. लेकिन नौकरी के दौरान उन्हें टीबी की बीमारी होने का पता लगा. नतीजतन सेवाकाल कम होने के चलते ज्ञान सिंह को नौकरी से हटाकर बिना पेंशन लगाए घर लौटा दिया गया. शादी के कई वर्षाें बाद तक ज्ञान सिंह को कोई औलाद भी नहीं थी. प्राप्त जानकारी के अनुसार ज्ञान सिंह ने याद के लिए आज की सुखना झील और तब के गांव रामनगर भंगीमाजरा में पीपल का पौधा लगाया. लेकिन कुछ वर्ष बाद ज्ञान सिंह की मौत हो गई. इसके बाद उनके पिता नंद सिंह ने बेटे के लगाए इस पीपल के पौधे को अपने पोते की तरह पाला और देखभाल की, जो वर्तमान में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा आधिकारिक तौर पर 'हेरिटेज ट्री' विरासत वृक्ष के रूप में संरक्षित है.

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झील का पीपल वृक्ष (Etv Bharat)
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सुखना झील में कलाकृति (Etv Bharat)
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150 साल पुराना पीपल का पेड़ (Etv Bharat)

पद्मश्री नेक चंद के झूठ से बचा पेड़: चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के निर्माता पद्मश्री नेक चंद को हरियाली से बड़ा लगाव था. उन्होंने राॅक गार्डन के नर्माण के दौरान भी स्वयं अनेक पेड़ लगाए और विरासत को संभालते रहे. नेक चंद के बेटे अनुज ने बताया कि "वर्ष 1952 से लेकर 1956 के बीच, पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री भीम सेन सच्चर के कार्यकाल के दौरान एक बार सरकारी विभाग की संबंधित टीम इस पीपल के पेड़ को काटने के लिए आई, जिसके बारे में नेक चंद को पता लग गया." नेक चंद ने बेटे अनुज को बताया कि "यह सबकुछ पता लगने पर वह पेड़ को बचाने के बारे में सोचने लगे तो उन्होंने एक युक्ति निकाली. फिर नेक चंद बाजार से रोली, मोली व एक चुनरी लाए और पीपल को बांध दी. इसके बाद अगले दिन पेड़ काटने के लिए जब टीम पहुंची तो नेक चंद ने टीम से कहा कि मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी पीपल की पूजा करती हैं. ऐसे में इस पीपल को काटना उनके लिए ठीक नहीं रहेगा. यह सुनकर सरकारी विभाग की टीम सोच में पड़ गई और आखिरकार पेड़ का काटे बिना लौट गई. ऐसे दूसरी बार यह पेड़ कटने से बच गया था."

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टर्की स्थित 400 वर्ष पुराना पीपल का पेड़ (Etv Bharat)

400 वर्ष पुराने वृक्ष: पद्मश्री नेक चंद के बेटे अनुज सैनी ने बताया वह 2021 में जब टर्की गए तो उन्होंने वहां 400 वर्ष पुराने इस वृक्ष को देखा, जिसे सपोर्ट देकर संरक्षित किया गया है. आज यह एक पर्यटक स्थल है और लोग केवल इस पेड़ को देखने के लिए वहां जाते हैं. उन्होंने कहा कि हमें पुरानी चीजों को बचाना है.

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