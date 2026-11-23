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SPECIAL : 150 साल से मेहंदी की खुशबू से महक रहा यह चौक, जयपुर के इस परिवार की मेहंदी के दीवाने हैं देशी-विदेशी ग्राहक

जयपुर की मेहंदी. ( ETV Bharat gfx )

जयपुर : गुलाबी नगरी जयपुर अपनी ऐतिहासिक इमारतों और शाही अंदाज के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. यहां कई ऐसे पुश्तैनी कारोबार हैं, जिन्होंने बदलते वक्त के साथ अपनी पहचान बरकरार रखी है. इन्हीं में एक नाम रामगंज बाजार के प्रसिद्ध मेहंदी के चौक का भी है, यहां करीब डेढ़ सौ साल पुरानी एक ऐसी मेहंदी की दुकान है, जहां एक ही परिवार की पांच पीढ़ियां मेहंदी तैयार करने और बेचने के कारोबार से जुड़ी हुई हैं. खास बात यह है कि इस दुकान की मेहंदी की खुशबू अब सिर्फ जयपुर और राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका, कनाडा सहित विदेशों तक पहुंच रही है. जयपुर आने वाले कई पर्यटक भी यहां से मेहंदी खरीदकर अपने साथ ले जाते हैं.