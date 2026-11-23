SPECIAL : 150 साल से मेहंदी की खुशबू से महक रहा यह चौक, जयपुर के इस परिवार की मेहंदी के दीवाने हैं देशी-विदेशी ग्राहक
जयपुर में स्थित 150 साल पुरानी मेहंदी की दुकान को एक ही परिवार की पांच पीढ़ियां संभाल रही हैं. फिरोज सैफी की रिपोर्ट...
Published : November 23, 2026 at 5:52 PM IST
जयपुर : गुलाबी नगरी जयपुर अपनी ऐतिहासिक इमारतों और शाही अंदाज के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. यहां कई ऐसे पुश्तैनी कारोबार हैं, जिन्होंने बदलते वक्त के साथ अपनी पहचान बरकरार रखी है. इन्हीं में एक नाम रामगंज बाजार के प्रसिद्ध मेहंदी के चौक का भी है, यहां करीब डेढ़ सौ साल पुरानी एक ऐसी मेहंदी की दुकान है, जहां एक ही परिवार की पांच पीढ़ियां मेहंदी तैयार करने और बेचने के कारोबार से जुड़ी हुई हैं. खास बात यह है कि इस दुकान की मेहंदी की खुशबू अब सिर्फ जयपुर और राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका, कनाडा सहित विदेशों तक पहुंच रही है. जयपुर आने वाले कई पर्यटक भी यहां से मेहंदी खरीदकर अपने साथ ले जाते हैं.
बाजार में मेहंदी के कई तरह के उत्पाद उपलब्ध होने के बावजूद इस परिवार ने अपनी पारंपरिक पहचान को कायम रखा है. कारोबारी का दावा है कि उनके यहां मेहंदी प्राकृतिक तरीके से तैयार की जाती है और इसमें किसी तरह की रासायनिक मिलावट नहीं की जाती. सोजत से मेहंदी की पत्तियां मंगवाकर उन्हें पीसने और कपड़े से छानने की प्रक्रिया के बाद पाउडर तैयार किया जाता है. यही वजह है कि वर्षों से ग्राहकों का इस दुकान पर भरोसा बना हुआ है.
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पांच पीढ़ियों से जारी है मेहंदी का कारोबार : मेहंदी कारोबार की चौथी पीढ़ी से जुड़े दीपक मेहंदी वाला बताते हैं कि उनके परिवार की यह दुकान करीब 150 साल पुरानी है. उनके पूर्वजों ने जिस कारोबार की शुरुआत की थी, उसे परिवार की हर पीढ़ी ने आगे बढ़ाया है. पहले पारंपरिक तरीके से मेहंदी तैयार की जाती थी, समय के साथ तकनीक और बाजार में बदलाव आया, लेकिन परिवार ने मेहंदी की गुणवत्ता और शुद्धता को अपनी पहचान बनाए रखा.
दीपक का कहना है कि अब उनके बेटे समृद्ध भी इस कारोबार से जुड़ गए हैं. इस तरह परिवार की पांचवीं पीढ़ी भी पुश्तैनी काम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है. उनका कहना है कि यह सिर्फ कारोबार नहीं, बल्कि परिवार की वर्षों पुरानी विरासत है, जिसे वे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहते हैं.
सोजत की पत्तियों से तैयार होती है मेहंदी : दीपक मेहंदी वाला का कहना है उनकी दुकान पर मिलने वाली मेहंदी तैयार करने के लिए सोजत से पत्तियां मंगवाई जाती हैं. परिवार उच्च गुणवत्ता वाली पत्तियों का इस्तेमाल करता है. इन पत्तियों को पीसने के बाद कपड़े से छानकर बारीक पाउडर तैयार किया जाता है, उनका दावा है कि मेहंदी तैयार करने की इस प्रक्रिया में किसी तरह के रासायनिक पदार्थ या रंग की मिलावट नहीं की जाती है.
दीपक बताते हैं कि मेहंदी तैयार करने के कारोबार में हर परिवार का अपना अलग तरीका होता है. उनके पूर्वज जिस परंपरा से मेहंदी तैयार करते आए हैं, उसी परंपरा को आज भी आगे बढ़ाया जा रहा है. हालांकि समय के साथ ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार मेहंदी के इस्तेमाल और उत्पादों के तरीके में बदलाव जरूर आया है.
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करवा चौथ से लेकर शादी के सीजन तक बढ़ जाती है मांग : मेहंदी की खरीदारी पूरे साल होती है, लेकिन त्योहारों और शादी-ब्याह के सीजन में ग्राहकों की संख्या बढ़ जाती है. दीपक बताते हैं कि दीपावली से पहले करवा चौथ के अवसर पर दुकान पर मेहंदी की अच्छी खरीदारी हुई थी. अब देवउठनी एकादशी के बाद शादियों का सीजन शुरू होने से एक बार फिर मांग बढ़ने लगी है.
उनका कहना है कि जयपुर के परकोटे के अंदर रहने वाले लोगों के साथ ही परकोटे के बाहर की कॉलोनियों से भी ग्राहक यहां मेहंदी खरीदने आते हैं. राजस्थान के दूसरे जिलों और प्रदेशों से आने वाले लोग भी इस दुकान से मेहंदी खरीदते हैं. जयपुर घूमने आने वाले पर्यटक भी यहां की मेहंदी अपने साथ लेकर जाते हैं.
पांचवीं पीढ़ी भी पुश्तैनी कारोबार को आगे बढ़ाने को तैयार : परिवार की पांचवीं पीढ़ी के समृद्ध मेहंदी वाला का कहना है कि वे अपने परिवार के पुश्तैनी कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं. उनके लिए यह सिर्फ व्यवसाय नहीं, बल्कि पूर्वजों की विरासत है. समृद्ध बताते हैं कि विदेशों से आने वाले लोग भी उनकी दुकान से मेहंदी खरीदते हैं. अमेरिका, कनाडा और कई अन्य देशों से आने वाले ग्राहक यहां से मेहंदी लेकर जाते हैं. समृद्ध का कहना है परिवार की पहचान को बनाए रखना और ग्राहकों का भरोसा कायम रखना उनकी प्राथमिकता है. वे चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी इस पारंपरिक कारोबार से जुड़ी रहें.
हर शादी और समारोह में यहीं से खरीदते हैं मेहंदी : दुकान पर मेहंदी खरीदने पहुंचे ग्राहक अनिल खंडेलवाल बताते हैं कि वे पिछले 25 साल से यहां से मेहंदी खरीद रहे हैं. उनके मुताबिक, यहां की मेहंदी की गुणवत्ता अच्छी है और इसी वजह से वे दूसरी जगह से मेहंदी खरीदने के बारे में सोचते भी नहीं हैं. शादी-ब्याह हो या परिवार का कोई अन्य समारोह, हर मौके पर मेहंदी खरीदने के लिए वे इसी दुकान पर आते हैं.
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परकोटे में रहने वाले इरफान उल्लाह बताते हैं कि वे पिछले 10 साल से यहां से मेहंदी खरीद रहे हैं, दुकान संचालक जिस गुणवत्ता की मेहंदी देने का दावा करते हैं, उन्हें वैसी ही मेहंदी मिलती है. वे हाथों और बालों में लगाने के लिए मेहंदी यहीं से खरीदते हैं, परिवार में शादी या अन्य समारोह होने पर भी यहीं से मेहंदी लेकर जाते हैं. उनके कई रिश्तेदार उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जिन्हें भी यहां की मेहंदी पसंद है. इसलिए उनके लिए भी मेहंदी खरीदकर भेजते हैं.
पिता से मिली थी दुकान की पहचान : ग्राहक राकेश छाबड़ा बताते हैं कि जब से उन्होंने होश संभाला है, तब से इस दुकान को देखते आ रहे हैं. उनके पिता भी इसी दुकान से मेहंदी खरीदते थे. परिवार में शादी-ब्याह, तीज-त्योहार और करवा चौथ जैसे अवसरों पर मेहंदी यहीं से खरीदी जाती रही है. दूसरे प्रदेशों में रहने वाले उनके रिश्तेदार भी जयपुर आने पर यहां की मेहंदी पसंद करते हैं. राकेश का कहना है कि वर्षों से इस दुकान से जुड़ाव बना हुआ है. इस दुकान की सबसे बड़ी खासियत मेहंदी की गुणवत्ता और ग्राहकों के बीच बना भरोसा है.
पुश्तैनी विरासत और बदलते दौर के बीच कायम पहचान : रामगंज बाजार का मेहंदी का चौक जयपुर की उन पारंपरिक कारोबारी विरासतों में शामिल है, जहां आज भी पीढ़ियों पुराना हुनर और कारोबार जीवित है. डेढ़ सौ साल पुरानी दुकान से लेकर पांचवीं पीढ़ी के समृद्ध तक का सफर बताता है कि पारिवारिक विरासत किस तरह आगे बढ़ती है. आधुनिक बाजार में नए उत्पादों और ब्रांडों की मौजूदगी के बावजूद इस दुकान से जुड़े पुराने ग्राहकों का विश्वास और नई पीढ़ी की कारोबारी रुचि इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है.
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