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Special : 150 साल से बूंदी की जुबां पर चढ़ा गाढ़मल की रबड़ी का स्वाद, पांचवीं पीढ़ी संभाल रही पुश्तैनी विरासत

बूंदी: कड़ाही में उबलता दूध, किनारों पर जमती मलाई की मोटी परतें और फिर धीरे-धीरे तैयार होते लंबे-लंबे लच्छे...यह सिर्फ मिठाई बनाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि 150 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी सहेजी जा रही एक ऐसी कारीगरी है, जिसने बूंदी को मिठास की अलग पहचान दी है. आधुनिक दौर में जहां मिठाइयों के रंग-रूप और स्वाद लगातार बदल रहे हैं, वहीं बूंदी की गाढ़मल हलवाई की लच्छेदार रबड़ी आज भी अपने पारंपरिक स्वाद के साथ लोगों के दिलों पर राज कर रही है.

इस रबड़ी की खासियत सिर्फ इसका गाढ़ापन, मलाई की मोटी परतें और लंबे लच्छे ही नहीं हैं, बल्कि इससे जुड़े शहर के किस्से, बचपन की यादें और लोगों के शौक भी हैं. यहां रबड़ी खाने के लिए किसी त्योहार या खास मौके का इंतजार नहीं होता. कभी दोस्तों के बीच सच-झूठ की शर्त लगती है तो दांव पर रुपये-पैसे नहीं, बल्कि गाढ़मल की रबड़ी होती है. अखाड़े में पहलवानों के दंड-बैठक का मुकाबला हो तो हारने वाले को पूरी टोली रबड़ी खिलानी पड़ती है.

इसके बाद उनके पुत्र मनोज ने कारोबार संभाला. वर्तमान में मनोज वैराग्य जीवन धारण कर जैन मुनि बन चुके हैं. अब उनके पुत्र मृदुल जैन दुकान को संभाल रहे हैं. दाधीच बताते हैं कि पहले 10 किलो दूध में करीब एक किलो शक्कर डाली जाती थी, लेकिन समय के साथ लोगों की खानपान संबंधी प्राथमिकताएं बदलीं. अब 10 किलो दूध में करीब 500 ग्राम शक्कर डाली जाती है. इस तरह पुरानी मिठास की परंपरा को बरकरार रखते हुए स्वाद में बदलाव भी किया गया है.

दाधीच बताते हैं कि यह बूंदी रियासत का दौर था. उस समय राजा ईश्वरी सिंह का शासन था. गाढ़मल बड़े-बड़े कड़ाहों में सैकड़ों किलो दूध से रबड़ी तैयार करते थे. उनकी रबड़ी का स्वाद इतना लोकप्रिय हुआ कि धीरे-धीरे दुकान की पहचान पूरे शहर में बन गई. वर्ष 1955 के आसपास गाढ़मल का निधन हो गया, लेकिन उनके परिवार ने इस कारोबार को बंद नहीं होने दिया. उनके बाद बाबूलाल ने दुकान की जिम्मेदारी संभाली और रबड़ी की प्रसिद्धि को आगे बढ़ाया. रबड़ी ने बाबूलाल को शहर में अलग पहचान दिलाई और वे कई वर्षों तक नगर पार्षद भी रहे.

डेढ़ सौ साल पुरानी दुकान, राजशाही दौर से जुड़ा इतिहास : इतिहासकार एवं लेखक राजकुमार दाधीच बताते हैं कि छोटी काशी बूंदी में मंदिरों की बहुतायत और धार्मिक परंपराओं के चलते मिठाइयों की मांग हमेशा रही है. पुराने समय में शहर में हलवाइयों की कई प्रसिद्ध दुकानें हुआ करती थीं. बिजाजी, सूरजजी, नंदलाल और कैलाश जैसे नामचीन हलवाइयों की करीब 10 से 15 दुकानें शहर में थीं. इन्हीं के बीच गाढ़मल हलवाई ने पुरानी कोतवाली के पास एक छोटी-सी दुकान से अपना कारोबार शुरू किया था.

घर में मेहमान आएं या किसी रिश्तेदार के यहां जाना हो, मिठाई के नाम पर सबसे पहले इसी रबड़ी का ख्याल आता है. पुराने बूंदी शहर में स्थित गाढ़मल हलवाई की छोटी-सी दुकान आज भी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही है. करीब डेढ़ सौ साल पुरानी इस दुकान की कमान अब पांचवीं पीढ़ी के युवा मृदुल जैन के हाथों में है. पीढ़ियां बदल गईं, जमाना बदल गया, लेकिन रबड़ी बनाने का पारंपरिक अंदाज और उसका स्वाद आज भी लोगों को उसी दौर की याद दिलाता है.

शर्तों पर रबड़ी, जीतने वाला भी खाता है और हारने वाला भी : बूंदी में गाढ़मल की रबड़ी का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि इसका स्वाद कई बार शर्तों का हिस्सा बन जाता है. स्थानीय निवासी मनीष सिसोदिया बताते हैं कि बचपन में जब वे किसी बात पर नाराज हो जाते थे तो उनके दादा गाढ़मल की रबड़ी खिलाकर उन्हें मना लिया करते थे. उस समय रबड़ी छुरे के पत्तों से बने दोने में मिलती थी. आज भी उस दौर की यादें उनके जेहन में ताजा है. मनीष बताते हैं कि शहर में जब दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर सच-झूठ की शर्त लगती है तो रुपये-पैसों की बजाय गाढ़मल की रबड़ी खिलाने की शर्त रखी जाती है. शर्त जीतने वाला हो या हारने वाला, दोनों ही रबड़ी खाते हैं. कई बार प्रति व्यक्ति 100 से 250 ग्राम तक रबड़ी खा जाता है. वह बताते हैं कि घर में मेहमान आएं तो उनकी आवभगत भी इसी रबड़ी से होती है. रिश्तेदारों के यहां जाना हो तो मिठाई के रूप में रबड़ी ले जाना शहर की पुरानी परंपरा का हिस्सा बन चुका है.

कड़ाही में तैयार होते लच्छे और रबड़ी (ETV Bharat Bundi)

पहलवानों की शर्त में भी शामिल है रबड़ी : बूंदी के भावभट्ट अखाड़े में भी गाढ़मल की रबड़ी का अलग ही महत्व है. अखाड़े के युवा पहलवान भारत सैनी बताते हैं कि उनके पिता और पुराने समय के पहलवानों के बीच दंड लगाने की शर्त लगती थी. नियम सीधा था कि जो सबसे कम दंड लगाएगा, उसे अखाड़े के सभी पहलवानों को रबड़ी खिलानी पड़ेगी. भारत बताते हैं कि यह परंपरा आज भी जारी है. जब भी पहलवानों के बीच दंड लगाने का मुकाबला होता है तो सबसे कम दंड लगाने वाले के हिस्से में रबड़ी खिलाने की जिम्मेदारी आती है. यही वजह है कि पहलवान ज्यादा से ज्यादा दंड लगाने की कोशिश करते हैं. इस तरह अखाड़े की मेहनत और कसरत के बीच रबड़ी मिठास घोलने का काम करती है.

ग्राहकों के लिए दूनो में रखी रबड़ी (ETV Bharat Bundi)

बचपन से देख रहे कड़ाही में तैयार होते लच्छे : रबड़ी के शौकीन राजेश शेरगडिया बताते हैं कि गाढ़मल की दुकान उनके पड़ोस में है. वे बचपन से यहां दूध को बड़ी कड़ाही में उबलते और मलाई की परतों से रबड़ी के लच्छे तैयार होते देखते आए हैं. करीब 40 वर्षों से वे इस प्रक्रिया को लगातार देख रहे हैं. राजेश बताते हैं कि गर्म दूध से मलाई को तानी के सहारे कड़ाही के किनारों पर चढ़ाया जाता है. कई घंटे की मेहनत के बाद तैयार होने वाली रबड़ी का स्वाद ही इसकी पहचान है। दुकान पर प्रतिदिन रबड़ी खाने वालों की भीड़ रहती है. कई बार ग्राहकों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है. उनका कहना है कि कुछ लोग रोजाना रबड़ी खाने आते हैं तो कई ग्राहक खास तौर पर इसी दुकान की रबड़ी लेने पहुंचते हैं.

बूंदी में मीठा खाने की परंपरा पुरानी : स्थानीय निवासी नगेंद्र शर्मा बताते हैं कि बूंदी में मीठा खाने की परंपरा पुरानी है. यहां लोगों को रबड़ी खाने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं पड़ती. मंदिरों में प्रसाद चढ़ाना हो, दोस्तों की महफिल हो या कोई पारिवारिक आयोजन, रबड़ी की मौजूदगी अक्सर देखने को मिल जाती है. सर्दियों में इसी रबड़ी से मालपुए भी तैयार किए जाते हैं, जिनके लिए ग्राहकों को पहले से नंबर लगाना पड़ता है. युवा शुभम श्रृंगी बताते हैं कि उन्होंने भी गाढ़मल की रबड़ी की प्रसिद्धि अपने बुजुर्गों से सुनी है. दोस्तों के साथ मिलने पर सबसे पहले इसी दुकान पर रबड़ी खाने पहुंचते हैं.

लच्छेदार रबड़ी, घंटों की मेहनत से तैयार होता है स्वाद : गाढ़मल की रबड़ी की असली पहचान उसके लंबे-लंबे लच्छे हैं. इसे बनाने के लिए भैंस के दूध को बड़ी कड़ाही में धीमी आंच पर लगातार उबाला जाता है. दूध गर्म होने के साथ उसकी मलाई कड़ाही के किनारों पर जमने लगती है. कारीगर विशेष तानी की मदद से मलाई को किनारों पर चढ़ाते और जमाते रहते हैं. यही परतें बाद में रबड़ी के लच्छों का रूप लेती हैं.

गाढ़मल की दुकान में रबड़ी का स्वाद लेते लोग (ETV Bharat Bundi)

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दुकान की पांचवीं पीढ़ी के संचालक मृदुल जैन बताते हैं कि एक कड़ाही में करीब छह किलो दूध लिया जाता है. लगभग डेढ़ घंटे तक चलने वाली प्रक्रिया के बाद छह किलो दूध से करीब डेढ़ से दो किलो रबड़ी तैयार होती है. इसमें इलायची पाउडर और केसर का इस्तेमाल किया जाता है. कम शक्कर और मलाईदार लच्छों के कारण इसका स्वाद दूसरी मिठाइयों से अलग रहता है.

मृदुल बताते हैं कि प्रतिदिन करीब 12 से 15 किलो रबड़ी की बिक्री हो जाती है. इसके अलावा शादी-ब्याह और अन्य आयोजनों के ऑर्डर अलग रहते हैं. दूध, शक्कर और गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ने के साथ रबड़ी के दाम भी बढ़े हैं. वर्तमान में इसकी कीमत 600 रुपये प्रति किलो है. वह बताते हैं कि हाड़ौती के साथ देश-विदेश से आने वाले पर्यटक भी इस रबड़ी का स्वाद चखने दुकान तक पहुंचते हैं.