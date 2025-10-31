ETV Bharat / state

Cyber Crime : शादी कार्ड के बहाने भेजी एपीके फाइल, साइबर ठगी से बचीं 150 महिलाएं

महिला मंडल की सदस्य ललिता खमेसरा ने बताया कि 16 अक्टूबर को उसके मोबाइल पर फ्रेंड के नंबर से शादी का इनविटेशन कार्ड का लिंक आया, जिसे क्लिक किया तो ओपन नहीं हुआ. वह सो गई. उसी रात 3:00 बजे व्हाट्सएप कॉल आया, लेकिन नींद में ध्यान नहीं गया. सुबह उठी तो मोबाइल से व्हाट्सएप अनइंस्टॉल हो चुका था. बेटी ने फोन अकाउंट चेक किया तो फोन पे हैक था. उसके पिन नंबर चेंज कर बैंक खाते से पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन एसबीआई के सिक्योरिटी सिस्टम के चलते रुपए ट्रांसफर नहीं हो सके और ठगी से बच गई. तब अकाउंट में 1.50 लाख रुपए थे. ललिता ने बैंक जाकर सारे पैसे निकाल लिए.

भीलवाड़ा: देवउठनी एकादशी से शुरू हो रहे सावों के बीच साइबर ठगी की कोशिश से जुड़ी यह खबर आपको चौंका सकती है. एपीके फाइल के जरिए 150 महिलाओं के व्हाट्सग्रुप पर शादी का न्योता भेजकर साइबर ठगी की कोशिश की गई. गनीमत रही कि ग्रुप की कुछ महिलाओं की जागरूकता से सदस्य ठगी का शिकार होने से बच गई. इधर, जिला साइबर थाना ठगी के शिकार लोगों को रिफंड कराने में प्रदेश में अव्वल रहा है. पिछले 10 महीनों में दो करोड़ से अधिक रुपए रिफंड करा दिए गए.

महिला मंडल की सदस्य रीना जैन ने बताया कि दो दिन पहले सुबह फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में शादी का इनविटेशन आया. मुझे लगा कि ललिताजी ने शादी का कार्ड भेजा है. लिंक पर क्लिक करने वाली थी कि ग्रुप में मैसेज आ गया कि लिंक फर्जी है. उनके परिवार में कोई शादी नहीं है. हम लोगों ने आपस में सूचना देख इस लिंक पर क्लिक नहीं करने को आगाह किया. साइबर ठगी से बचे.

रिफंड दिलाने में अव्वल: भीलवाड़ा साइबर थाने के प्रभारी उदय सिंह चुंडावत ने बताया कि थाने में इसी 1 जनवरी से 31 अक्टूबर तक तक साइबर फ्रॉड की 12 एफआईआर और 169 शिकायतें मिली हैं. हम इस वर्ष साइबर ठगी के शिकारों को रिफंड दिलाने में पहली पायदान पर है. इस वर्ष 10 माह में साइबर फ्रॉड के 2 करोड़ 10 लाख 663 रुपए रिफंड करवाए हैं.

ये बरतें सावचेती: साइबर थाना प्रभारी ने आमजन से अपील की कि यदि आपके मोबाइल के व्हाट्सएप और अन्य ग्रुप में कोई निमंत्रण पत्रिका या कागज पीडीएफ के रूप में आते हैं तभी डाउनलोड करें. एपीके फाइल आने पर उसको तुरंत डिलीट कर दें. एपीके डाउनलोड ना करें. अगर गलती से एपीके फाइल डाउनलोड कर ली तो तुरंत कंप्यूटर या लैपटॉप से जीमेल आईडी के पासवर्ड चेंज करने के साथ ही व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम व फेसबुक आईडी के पासवर्ड नए जनरेट करें. एपीके फाइल डाउनलोड होने पर आपका फोन हैंग हो जाएगा. सारा सिस्टम साइबर हैकर्स के पास चला जाता है. इससे फोन पर अकाउंट डेटा लीक होने की आशंका रहती है. भीलवाड़ा साइबर थाने में जहां तक मुझे जानकारी है, अब तक कोई भी अनपढ़ व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार नहीं हुआ है.