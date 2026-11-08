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सिद्धार्थनगर में गोलगप्पे खाने से 150 की तबीयत बिगड़ी, बच्चों की हालत गंभीर

गोलगप्पे खाने से 150 की तबीयत बिगड़ी ( Photo credit: ETV Bharat )

सिद्धार्थनगर: जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम कलना खोर, पेंडारी और उसके आस के गांव में रविवार पानी पूरी खाने से लगभग डेढ़ सौ लोग बीमार हो गए, ग्रामीणों में आनन-फानन सभी को इलाज के लिए सीएचसी में फर्ती कराया, जहां के चिकित्सकों ने गंभीर हालत देखते हुए जिला मेडिकल कालेज सिद्धार्थनगर रेफर कर दिया. फिलहाल सभी की हालत में स्थिर बताई जा रही है.



मामला खेसरहा थाना क्षेत्र के कलनाखोर, पेंडरी और उसके आसपास के दो-तीन गांवों का है. जहां ग्रामीण इलाकों में घूमने वाले एक स्थानीय फुल्की विक्रेता से पानीपुरी खाने के बाद करीब डेढ़ सौ लोग बीमार पड़ गए. फुल्की खाने के कुछ ही देर बाद एक-एक करके सभी की तबीयत बिगड़ने लगी. बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, सब इसकी चपेट में आ गए.