सिद्धार्थनगर में गोलगप्पे खाने से 150 की तबीयत बिगड़ी, बच्चों की हालत गंभीर
फुल्की खाने के कुछ देर बाद बच्चे, बुजुर्ग सभी फ़ूड पॉइजनिंग के चपेट में आ गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 9:20 PM IST
सिद्धार्थनगर: जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम कलना खोर, पेंडारी और उसके आस के गांव में रविवार पानी पूरी खाने से लगभग डेढ़ सौ लोग बीमार हो गए, ग्रामीणों में आनन-फानन सभी को इलाज के लिए सीएचसी में फर्ती कराया, जहां के चिकित्सकों ने गंभीर हालत देखते हुए जिला मेडिकल कालेज सिद्धार्थनगर रेफर कर दिया. फिलहाल सभी की हालत में स्थिर बताई जा रही है.
मामला खेसरहा थाना क्षेत्र के कलनाखोर, पेंडरी और उसके आसपास के दो-तीन गांवों का है. जहां ग्रामीण इलाकों में घूमने वाले एक स्थानीय फुल्की विक्रेता से पानीपुरी खाने के बाद करीब डेढ़ सौ लोग बीमार पड़ गए. फुल्की खाने के कुछ ही देर बाद एक-एक करके सभी की तबीयत बिगड़ने लगी. बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, सब इसकी चपेट में आ गए.
शुरुआत में ग्रामीणों ने स्थानीय स्तर पर छोटे-मोटे दवाखानों का सहारा लिया, लेकिन जब उल्टी, चक्कर और पेट दर्द की शिकायत बेकाबू होने लगी, तो आनन-फानन में सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेसरहा और नजदीकी पीएचसी पहुंचाया गया. हालत में कोई सुधार न होता देख, डॉक्टरों ने सभी पीड़ितों को जिला मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.
गनीमत ये है कि ज्यादातर लोगों की स्थिति अब स्थिर है, लेकिन कुछ छोटे बच्चों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज डॉक्टरों की निगरानी में जारी है.
मुख्य चिकित्साधिकारी सिद्धार्थनगर डॉ संजय दोहरे ने बताया कि पानी पूरी खाने से इन लोगों को फ़ूड पॉइजनिंग हुई थी. सूचना मिलते ही सीएचसी खेसरहा में मेडिकल टीम को अलर्ट कर दिया गया है. बाकी लोगों का मेडिकल कालेज पर इलाज किया जा रहा है. सभी की हालत में सुधार है. मेडिकल टीम 24 घण्टे अलर्ट मोड़ पर है.
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