अगले महीने दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगी 150 नई इलेक्ट्रिक बसें, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की भी तैयारी
परिवहन मंत्री ने बताया कि बसों की संख्या बढ़ाने के साथ उनके संचालन के लिए डिपो व चार्जिंग सुविधाओं को मजबूत करने पर फोकस है.
Published : September 21, 2026 at 10:03 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिक व पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं. परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने सोमवार को परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर नेशनल इलेक्ट्रिक बस प्रोग्राम (NEBP), PM E-Drive और नए बस डिपो से जुड़े प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की. बैठक के बाद परिवहन मंत्री ने बताया कि अगले महीने दिल्ली की सड़कों पर 150 नई इलेक्ट्रिक बसें उतारी जाएंगी. इन बसों के संचालन के लिए डिपो और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी समानांतर रूप से तैयार किया जा रहा है.
परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रीन विजन के अनुरूप राजधानी को 'ग्रीन कैपिटल' बनाने की दिशा में काम कर रही है. सरकार का फोकस इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ उनके संचालन के लिए जरूरी डिपो व चार्जिंग सुविधाओं को मजबूत करने पर है. उन्होंने अधिकारियों को सभी साइटों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए, जिससे नई इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर उतारने में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बाधा न बने.
आज दिल्ली सचिवालय में परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर दिल्ली में परिवहन व्यवस्था को अधिक सुगम, आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल बनाने को लेकर महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की।— Pankaj Kumar Singh (@drpankajbjp) September 21, 2026
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती… pic.twitter.com/Hso49uUbpf
40 डिपो से चल रहीं 5088 इलेक्ट्रिक बसें: परिवहन विभाग के अनुसार, वर्तमान में दिल्ली में 40 बस डिपो से करीब 6 हजार से अधिक इलेक्ट्रिक बसें संचालित हो रही हैं. इसके अलावा तीन और नए बस डिपो में इलेक्ट्रिसिटी चार्जर लगाने का काम तेजी से चल रहा है. सरकार का कहना है कि इलेक्ट्रिक बसों के बढ़ते बेड़े के साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार भी जरूरी है, इसलिए अलग-अलग योजनाओं के तहत डिपो को तैयार किया जा रहा है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नेशनल इलेक्ट्रिक बस प्रोग्राम (NEBP) के तहत पांच बस डिपो भी विकसित किए जा रहे हैं. इन पांच डिपो में कुल 768 इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग क्षमता तैयार की जाएगी. इससे आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए अतिरिक्त चार्जिंग सुविधा उपलब्ध होगी.
PM E-Drive के तहत 32 डिपो में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर: दिल्ली सरकार ने PM E-Drive-1 व PM E-Drive-2 के तहत भी बड़े स्तर पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की योजना बनाई है. PM E-Drive-1 के तहत राजधानी के 16 बस डिपो में 2800 इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग क्षमता वाला इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा. वहीं, PM E-Drive-2 के तहत 16 अन्य बस डिपो में 2710 बसों की चार्जिंग क्षमता विकसित की जाएगी. इस तरह दोनों चरणों में कुल 32 बस डिपो में 5510 इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग क्षमता तैयार करने का प्रावधान है. विभाग के मुताबिक, इन परियोजनाओं को अलग-अलग चरणों में आगे बढ़ाया जाएगा. अगले दो वर्षों में इनके चरणबद्ध तरीके से पूरा होने की उम्मीद है.
दौराला और झुलझुली में बनेंगे दो नए डिपो: दिल्ली सरकार बस नेटवर्क के विस्तार के लिए दौराला व झुलझुली में दो नए बस डिपो भी विकसित कर रही है. इनमें दौराला डिपो की क्षमता 250 बसों, जबकि झुलझुली डिपो की क्षमता 500 बसों की होगी. इन दोनों डिपो के विकसित होने से ग्रामीण व बाहरी दिल्ली के इलाकों में बस कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है. सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों के यात्रियों को दिल्ली के मुख्य परिवहन नेटवर्क से बेहतर तरीके से जोड़ा जा सकेगा.
पांच जगहों पर जमीन के लिए DDA से मांग: बस डिपो और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए अतिरिक्त जमीन की जरूरत को देखते हुए परिवहन विभाग ने DDA से पांच स्थानों पर जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है. इनमें टिकरी कलां गांव स्थित PVC मार्केट, जौंती गांव, मुंगेशपुर गांव, बक्करवाला व गाजीपुर मंडी शामिल हैं. इसके अलावा नए चार्जिंग स्टेशन विकसित करने के लिए परिवहन विभाग ने DDA, MCD व DMRC से भी जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है. अधिकारियों के मुताबिक इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ने के साथ चार्जिंग प्वाइंट की जरूरत भी लगातार बढ़ेगी. ऐसे में बस डिपो के अलावा रणनीतिक स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की तैयारी की जा रही है.
रिठाला डिपो की क्षमता बढ़ाने की भी तैयारी: इलेक्ट्रिक बस इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के तहत रिठाला डिपो की क्षमता बढ़ाने की भी योजना है. इसके लिए परिवहन विभाग ने DMRC से अतिरिक्त जमीन उपलब्ध कराने की मांग की है. अतिरिक्त जमीन मिलने के बाद डिपो की क्षमता और वहां इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से जुड़ी सुविधाओं को बढ़ाया जा सकेगा. इसके अतिरिक्त पंचायत निदेशालय की ओर से DTC बस डिपो और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए DTC व परिवहन विभाग को जमीन का आवंटन भी किया गया है. सरकार की योजना इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने के साथ डिपो, चार्जिंग स्टेशन और संबंधित सुविधाओं को एकीकृत तरीके से विकसित करने की है.
बताया सरकार का उद्देश्य: परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के साथ प्रदूषण कम करना व स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है. अगले महीने 150 नई इलेक्ट्रिक बसों के सड़कों पर उतरने के साथ दिल्ली के इलेक्ट्रिक बस बेड़े में और इजाफा होगा. आने वाले दो वर्षों में NEBP व PM E-Drive के तहत प्रस्तावित डिपो और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने के बाद इलेक्ट्रिक बस संचालन की क्षमता को और विस्तार मिलने की उम्मीद है.
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