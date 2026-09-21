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अगले महीने दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगी 150 नई इलेक्ट्रिक बसें, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की भी तैयारी

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिक व पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं. परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने सोमवार को परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर नेशनल इलेक्ट्रिक बस प्रोग्राम (NEBP), PM E-Drive और नए बस डिपो से जुड़े प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की. बैठक के बाद परिवहन मंत्री ने बताया कि अगले महीने दिल्ली की सड़कों पर 150 नई इलेक्ट्रिक बसें उतारी जाएंगी. इन बसों के संचालन के लिए डिपो और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी समानांतर रूप से तैयार किया जा रहा है.

परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रीन विजन के अनुरूप राजधानी को 'ग्रीन कैपिटल' बनाने की दिशा में काम कर रही है. सरकार का फोकस इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ उनके संचालन के लिए जरूरी डिपो व चार्जिंग सुविधाओं को मजबूत करने पर है. उन्होंने अधिकारियों को सभी साइटों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए, जिससे नई इलेक्ट्रिक बसों को सड़कों पर उतारने में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बाधा न बने.

40 डिपो से चल रहीं 5088 इलेक्ट्रिक बसें: परिवहन विभाग के अनुसार, वर्तमान में दिल्ली में 40 बस डिपो से करीब 6 हजार से अधिक इलेक्ट्रिक बसें संचालित हो रही हैं. इसके अलावा तीन और नए बस डिपो में इलेक्ट्रिसिटी चार्जर लगाने का काम तेजी से चल रहा है. सरकार का कहना है कि इलेक्ट्रिक बसों के बढ़ते बेड़े के साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार भी जरूरी है, इसलिए अलग-अलग योजनाओं के तहत डिपो को तैयार किया जा रहा है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नेशनल इलेक्ट्रिक बस प्रोग्राम (NEBP) के तहत पांच बस डिपो भी विकसित किए जा रहे हैं. इन पांच डिपो में कुल 768 इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग क्षमता तैयार की जाएगी. इससे आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए अतिरिक्त चार्जिंग सुविधा उपलब्ध होगी.

PM E-Drive के तहत 32 डिपो में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर: दिल्ली सरकार ने PM E-Drive-1 व PM E-Drive-2 के तहत भी बड़े स्तर पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की योजना बनाई है. PM E-Drive-1 के तहत राजधानी के 16 बस डिपो में 2800 इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग क्षमता वाला इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा. वहीं, PM E-Drive-2 के तहत 16 अन्य बस डिपो में 2710 बसों की चार्जिंग क्षमता विकसित की जाएगी. इस तरह दोनों चरणों में कुल 32 बस डिपो में 5510 इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग क्षमता तैयार करने का प्रावधान है. विभाग के मुताबिक, इन परियोजनाओं को अलग-अलग चरणों में आगे बढ़ाया जाएगा. अगले दो वर्षों में इनके चरणबद्ध तरीके से पूरा होने की उम्मीद है.

दौराला और झुलझुली में बनेंगे दो नए डिपो: दिल्ली सरकार बस नेटवर्क के विस्तार के लिए दौराला व झुलझुली में दो नए बस डिपो भी विकसित कर रही है. इनमें दौराला डिपो की क्षमता 250 बसों, जबकि झुलझुली डिपो की क्षमता 500 बसों की होगी. इन दोनों डिपो के विकसित होने से ग्रामीण व बाहरी दिल्ली के इलाकों में बस कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है. सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों के यात्रियों को दिल्ली के मुख्य परिवहन नेटवर्क से बेहतर तरीके से जोड़ा जा सकेगा.