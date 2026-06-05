लखनऊ में बिना फायर NOC चल रहे 150 होटल, सेफ्टी ऑडिट में खुलासा, CFO बोले- एक्शन लेंगे
CFO ने कहा, नोटिस जारी होने के बाद भी NOC नहीं लेने पर जुर्माना लगाने के अलावा बिल्डिंग को सीज कर दिया जाता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 7:38 PM IST
लखनऊ : दिल्ली के मालवीयनगर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद लखनऊ में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट है. होटल की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जा रही है. फायर ऑडिट किया जा रहा है. जांच में पता चला है कि लखनऊ में लगभग 150 ऐसे होटल हैं, जिनके पास फायर एनओसी नहीं है. विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है. अब सवाल यह है कि आखिर इनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी?
लखनऊ के चीफ फायर ऑफिसर अंकुश मित्तल ने कहा, लखनऊ में एक सप्ताह का खास अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते हम विभिन्न होटलों, रेस्टोरेंट, विद्यालयों और अपार्टमेंट्स में जाकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि वहां पर फायर सेफ्टी के उपकरण मौजूद हैं या नहीं? एक तरीके से राजधानी लखनऊ में फायर सेफ्टी ऑडिट किया जा रहा है.
अंकुश मित्तल ने बताया, सामान्य दिनों में भी विभाग की ओर से बड़े पैमाने पर जांच की जाती है. हमारे पास विभिन्न क्षेत्रों के लिए जोनल अधिकारी हैं, जिनके माध्यम से हर क्षेत्र में स्थित होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, हॉस्पिटल, विद्यालय और भवनों में फायर सेफ्टी का ऑडिट किया जाता है. लखनऊ में 150 ऐसे होटल मिले हैं जिनके पास फायर एनओसी नहीं है, जिनको नोटिस जारी किया गया है.
उन्होंने कहा, जिन होटलों को नोटिस दी जाती है, यदि वह समय रहते नोटिस का पालन करते हुए फायर एनओसी नहीं लेते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है. उनका बिजली कनेक्शन काटना, जुर्माना लगाना व बिल्डिंग को सीज करने तक की कार्यवाही की जाती है. फायर एनओसी लेने के लिए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है. कोई भी व्यक्ति हमारी वेबसाइट पर जाकर फायर एनओसी के लिए अप्लाई कर सकता है.
उन्होंने कहा, अलग-अलग क्षेत्रफल के भवन के लिए अलग-अलग नियम निर्धारित किए गए हैं. बिल्डिंग के क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए जो मानक है, उसे पूरा करने पर फायर एनओसी उपलब्ध कराई जाती है. एकल भवन या फिर 2000 स्क्वायर फीट से छोटे भवन को फायर एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं होती है. लेकिन सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सभी को अपने पास फायर फाइटर यंत्र रखने चाहिए.
अंकुश मित्तल ने बताया, जिन भवनों के पास फायर एनओसी नहीं होती है, उन्हें नोटिस जारी करते हैं. साथ ही लोगों को भी जागरुक करते हैं जिससे कि जागरूकता आए और वह अपनी बिल्डिंग, भवन के आसपास फायर फाइटर संयंत्र का इंस्टालेशन कराएं, जिससे की यदि आग लगे तो समय पर काबू पाया जा सके.
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