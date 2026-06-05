ETV Bharat / state

लखनऊ में बिना फायर NOC चल रहे 150 होटल, सेफ्टी ऑडिट में खुलासा, CFO बोले- एक्शन लेंगे

लखनऊ में फायर विभाग कर रहा सेफ्टी ऑडिट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : दिल्ली के मालवीयनगर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद लखनऊ में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट है. होटल की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जा रही है. फायर ऑडिट किया जा रहा है. जांच में पता चला है कि लखनऊ में लगभग 150 ऐसे होटल हैं, जिनके पास फायर एनओसी नहीं है. विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है. अब सवाल यह है कि आखिर इनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? लखनऊ के चीफ फायर ऑफिसर अंकुश मित्तल ने कहा, लखनऊ में एक सप्ताह का खास अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते हम विभिन्न होटलों, रेस्टोरेंट, विद्यालयों और अपार्टमेंट्स में जाकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि वहां पर फायर सेफ्टी के उपकरण मौजूद हैं या नहीं? एक तरीके से राजधानी लखनऊ में फायर सेफ्टी ऑडिट किया जा रहा है. ईटीवी भारत ने CFO से की बातचीत. (Video Credit; ETV Bharat) अंकुश मित्तल ने बताया, सामान्य दिनों में भी विभाग की ओर से बड़े पैमाने पर जांच की जाती है. हमारे पास विभिन्न क्षेत्रों के लिए जोनल अधिकारी हैं, जिनके माध्यम से हर क्षेत्र में स्थित होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, हॉस्पिटल, विद्यालय और भवनों में फायर सेफ्टी का ऑडिट किया जाता है. लखनऊ में 150 ऐसे होटल मिले हैं जिनके पास फायर एनओसी नहीं है, जिनको नोटिस जारी किया गया है.