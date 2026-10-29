उत्तराखंड में 10 महीने में बाल यौन शोषण से जुड़े 150 मुकदमे दर्ज, हल्द्वानी से आया चौंकाने वाला मामला
उत्तराखंड में पिछले 10 महीनों में बच्चों के यौन शोषण के 150 मामले दर्ज हुए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 29, 2026 at 8:45 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण और बाल यौन शोषण से संबंधित अवैध सामग्री के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के अनुसार, साल 2026 में अब तक एनसीएमईसी/ साइबर टिपलाइन और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर प्रदेश में करीब 150 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं. इसी क्रम में नैनीताल जिले के हल्द्वानी में ऑनलाइन अश्लील सामग्री सर्च और डाउनलोड करने से जुड़े मामले में डिजिटल सबूतों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की गई है.
NCRP से मिली 11 शिकायतों के आधार पर दर्ज हुआ मुकदमा: एसटीएफ के अनुसार, 25 अक्टूबर 2026 को एनसीआरपी के माध्यम से प्राप्त 11 शिकायतों के आधार पर कोतवाली हल्द्वानी में मुकदमा दर्ज किया गया. मामले में पॉक्सो अधिनियम की धारा 14/15 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67(B) के तहत कार्रवाई की गई. जांच के दौरान पुलिस ने दो मोबाइल फोन, एक टैबलेट, एक लैपटॉप और एक खाली मोबाइल बॉक्स बरामद किया. डिजिटल उपकरणों की तकनीकी जांच में लैपटॉप और मोबाइल फोन के ब्राउजरों में अश्लील सामग्री से संबंधित सर्च हिस्ट्री, डाउनलोड हिस्ट्री और अन्य डिजिटल प्रविष्टियां मिलीं.
पुलिस के मुताबिक, लैपटॉप की एक ड्राइव में कई आपत्तिजनक वीडियो और फोटो मिले. इसके अलावा ब्रेव ब्राउजर की सर्च हिस्ट्री, डाउनलोड हिस्ट्री और रिसाइकल बिन में भी संबंधित डिजिटल फाइलें पाई गईं. गूगल क्रोम ब्राउजर की जांच में तीन ई-मेल आईडी लॉग-इन मिलीं. पुलिस के अनुसार, उपलब्ध विवेचनात्मक तथ्यों के आधार पर इनका संबंध साइबर टिपलाइन के जरिए प्राप्त शिकायतों से पाया गया. संबंधित व्यक्ति ने अपने बयान में दो ई-मेल आईडी स्वयं की और एक अपनी मां की बताई.
नाबालिग के साथ अश्लील कृत्य की वीडियोग्राफी का मामला भी सामने आया: एसटीएफ के अनुसार, डिजिटल सबूतों और जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के विश्लेषण में बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री को इंटरनेट पर सर्च और डाउनलोड करने के साथ ही एक नाबालिग किशोर के साथ अश्लील कृत्य की वीडियोग्राफी किए जाने से जुड़े तथ्य भी प्रकाश में आए हैं. पुलिस ने इस मामले में किशोर की भूमिका से संबंधित तथ्यों की जांच करते हुए संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की है.
बच्चों को ऑनलाइन यौन शोषण और साइबर अपराधों से सुरक्षित रखना पुलिस की प्राथमिकता है. साइबर टेक्निकल टीम एनसीएमईसी/ साइबर टिपलाइन और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) से मिलने वाली सूचनाओं का विश्लेषण कर संबंधित जिलों को कार्रवाई के लिए जानकारी उपलब्ध करा रही है. उत्तराखंड पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों के प्रति सतर्क रहें. साथ ही बाल यौन शोषण से संबंधित अवैध सामग्री को डाउनलोड, इकट्ठा या शेयर न करें. ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें.
-नीलेश भरणे, एसटीएफ आईजी-
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