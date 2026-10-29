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उत्तराखंड में 10 महीने में बाल यौन शोषण से जुड़े 150 मुकदमे दर्ज, हल्द्वानी से आया चौंकाने वाला मामला

उत्तराखंड में 10 महीने में बाल यौन शोषण से जुड़े 150 मुकदमे दर्ज ( PHOTO- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण और बाल यौन शोषण से संबंधित अवैध सामग्री के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के अनुसार, साल 2026 में अब तक एनसीएमईसी/ साइबर टिपलाइन और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर प्रदेश में करीब 150 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं. इसी क्रम में नैनीताल जिले के हल्द्वानी में ऑनलाइन अश्लील सामग्री सर्च और डाउनलोड करने से जुड़े मामले में डिजिटल सबूतों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की गई है.

NCRP से मिली 11 शिकायतों के आधार पर दर्ज हुआ मुकदमा: एसटीएफ के अनुसार, 25 अक्टूबर 2026 को एनसीआरपी के माध्यम से प्राप्त 11 शिकायतों के आधार पर कोतवाली हल्द्वानी में मुकदमा दर्ज किया गया. मामले में पॉक्सो अधिनियम की धारा 14/15 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67(B) के तहत कार्रवाई की गई. जांच के दौरान पुलिस ने दो मोबाइल फोन, एक टैबलेट, एक लैपटॉप और एक खाली मोबाइल बॉक्स बरामद किया. डिजिटल उपकरणों की तकनीकी जांच में लैपटॉप और मोबाइल फोन के ब्राउजरों में अश्लील सामग्री से संबंधित सर्च हिस्ट्री, डाउनलोड हिस्ट्री और अन्य डिजिटल प्रविष्टियां मिलीं.