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पटना में 15 वर्षीय नाबालिग से गेस्ट हाउस में दुष्कर्म की वारदात

पटना: राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, यहां कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित 15 साल की एक नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. घटना को लेकर बताया जा रहा है कि पीड़िता के एक दोस्त ने शादी का झांसा देकर प्रेम जाल में फंसाया और पटना जंक्शन के पास एक गेस्ट हाउस में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

करीब 10 महीने पहले हुई दोस्ती

मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता और आरोपी के बीच मोबाइल के जरिए करीब 10 महीने पहले दोस्ती हुई थी. घटना बीते सोमवार की बताई जा रही है. पीड़िता के मुताबिक वो पटना सिटी की रहने वाली है. कुछ महीने पहले ही युवक के साथ उसकी दोस्ती हुई थी.

'गेस्ट हाउस में बुलाया'

पीड़िता ने बताया कि दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत होने लगी, इस दौरान युवक ने उसे शादी का झांसा दिया और भरोसा दिलाया. फिर अपने जाल में फंसा कर उसे पटना जंक्शन के पास एक गेस्ट हाउस में बुलाया. पीड़ित नाबालिग ने बताया कि दोनों रात भर रूम लेकर गेस्ट हाउस में रुके.

'शादी का झांसा देकर कई बार बनाए संबंध'

पीड़िता ने आरोप लगाया है कि इस दौरान युवक ने शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाया. वहीं रात में जब घर लड़की नहीं पहुंची तो परिजन काफी परेशान हो गए. अगले दिन उसके घर पहुंचने पर परिजनों ने उससे पूछताछ की तब जाकर उसने आप बीती सुनाई.