पटना में 15 वर्षीय नाबालिग से गेस्ट हाउस में दुष्कर्म की वारदात
पटना में नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है.पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज, आरोपी की तलाश जारी. रिपोर्ट- राजीव रंजन पाठक
Published : September 5, 2026 at 8:24 PM IST
पटना: राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, यहां कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित 15 साल की एक नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. घटना को लेकर बताया जा रहा है कि पीड़िता के एक दोस्त ने शादी का झांसा देकर प्रेम जाल में फंसाया और पटना जंक्शन के पास एक गेस्ट हाउस में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.
करीब 10 महीने पहले हुई दोस्ती
मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता और आरोपी के बीच मोबाइल के जरिए करीब 10 महीने पहले दोस्ती हुई थी. घटना बीते सोमवार की बताई जा रही है. पीड़िता के मुताबिक वो पटना सिटी की रहने वाली है. कुछ महीने पहले ही युवक के साथ उसकी दोस्ती हुई थी.
'गेस्ट हाउस में बुलाया'
पीड़िता ने बताया कि दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत होने लगी, इस दौरान युवक ने उसे शादी का झांसा दिया और भरोसा दिलाया. फिर अपने जाल में फंसा कर उसे पटना जंक्शन के पास एक गेस्ट हाउस में बुलाया. पीड़ित नाबालिग ने बताया कि दोनों रात भर रूम लेकर गेस्ट हाउस में रुके.
'शादी का झांसा देकर कई बार बनाए संबंध'
पीड़िता ने आरोप लगाया है कि इस दौरान युवक ने शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाया. वहीं रात में जब घर लड़की नहीं पहुंची तो परिजन काफी परेशान हो गए. अगले दिन उसके घर पहुंचने पर परिजनों ने उससे पूछताछ की तब जाकर उसने आप बीती सुनाई.
पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज
वहीं इसके बाद घर वाले पीड़िता को लेकर पटना के कोतवाली थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने बयान लेकर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया. पुलिस फिलहाल फरार आरोपी की तलाश में जुटी है जबकि पीड़िता की मेडिकल जांच कराकर और कोर्ट में बयान दर्ज कराया गया है.
थाना प्रभारी का बयान
कोतवाली थाना प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की गई है और लड़की से भी पूछताछ की जा रही है. वहीं पुलिस अभी लड़के की पहचान में जुटी है. वही गेस्ट हाउस में भी पूछताछ किया गया है. वहीं उन्होंने बताया कि पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है,बहुत जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
"सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई है और लड़की से भी पूछताछ की जा रही है. पुलिस टीम अभी लड़के की पहचान में जुटी है. गेस्ट हाउस में भी पूछताछ किया गया है. हम लगातार छापेमारी कर रहे हैं, बहुत जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा." - अजय कुमार, कोतवाली थाना प्रभारी
इसे भी पढ़ें-
बिहार में मूक बधिर युवती से सामूहिक दुष्कर्म, एक आरोपी गिरफ्तार
भोजपुर में बेटी ने पिता पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, FIR के बाद 164 का बयान दर्ज