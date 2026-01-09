ETV Bharat / state

Kota Student : 9वीं के छात्र ने दी जान, घर पर अकेला था

बोरखेड़ा थाना अधिकारी अनिल टेलर ने बताया कि बारां रोड स्थित प्रोफेसर कॉलोनी में रहने वाले 15 वर्षीय छात्र कुलदीप राव ने अपनी जान दे दी. मृतक कुलदीप अपनी बड़ी बहन वंशिका और मां अंतिमा राव के साथ बीते 2 सालों से इस मकान में किराए पर रह रहा था. दोनों भाई-बहन निजी स्कूलों में पढ़ाई करते हैं. मृतक बालक की मां अंतिमा राव इवेंट कंपनी में काम करती हैं.

कोटा: शहर के बोरखेड़ा थाना इलाके में एक नाबालिग स्कूली छात्र के आत्महत्या का मामला सामने आया है. यह घटनाक्रम गुरुवार को हुआ था. पुलिस ने शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम करवाया. मृत बालक की उम्र 15 साल है और वह कक्षा 9 का छात्र था. घटना के समय घर में कोई भी मौजूद नहीं था. बच्चा स्कूल नहीं गया था, जबकि उसकी बड़ी बहन 12वीं में पढ़ती है. वह स्कूल गई थी.

वह घटना के समय उदयपुर गई हुई थीं. घटना के समय वंशिका स्कूल चली गई थी. इसके बाद गुरुवार सुबह 10:00 से 1:00 बजे के बीच में यह घटनाक्रम हुआ. अंतिमा लगातार अपने बेटे कुलदीप को फोन कर रही थी, लेकिन वह फोन नहीं उठा रहा था. घर का दरवाजा भी खुला हुआ था. फोन नहीं उठाने पर पड़ोसियों को अंतिमा ने सूचना दी. इसके बाद जब पड़ोसी घर में पहुंचे तो कुलदीप आत्महत्या की अवस्था में था. इसके बाद सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची.

थानाधिकारी अनिल टेलर ने बताया कि दोपहर 1:30 बजे पुलिस को घटनाक्रम के संबंध में सूचना मिली थी. इस दौरान ड्यूटी ऑफिसर हेड कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह और मैं मौके पर पहुंचे. बॉडी को रिकवर कर एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया था. शुक्रवार को पोस्टमार्टम मां की उपस्थिति में करवाया गया है.

अनिल टेलर ने बताया कि मृतक की मां अंतिमा और पिता विनोद के बीच विवाद चल रहा है. दोनों लंबे समय से अलग रहते हैं. यह परिवार मूल रूप से बारां जिले के अटरू थाना इलाके के खरडिया गांव निवासी हैं. घटनाक्रम के संबंध में फिलहाल कोई कारण सामने नहीं आया है. हालांकि, इस मामले में मोबाइल और अन्य डिटेल के बाद खुलासा होगा. मौके से कोई लेटर भी नहीं मिला है. घटना के बाद मृतक की बहन वंशिका और मां अंतिमा ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं थीं.