ETV Bharat / state

फरीदाबाद में स्कूली छात्र पर हमला, चाकू घोंपा गया, स्कूल से लौटते वक्त वारदात

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद शहर के डबुआ थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया, जब एक कॉन्वेंट स्कूल में नौवीं कक्षा में पढ़ने वाले 15 वर्षीय छात्र पर चाकू से हमला कर दिया गया. इस हमले में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

छात्र पर चाकू से हमला : घायल छात्र की मां ने बताया कि "उन्हें स्कूल की ओर से फोन आया कि उनके बेटे पर किसी ने चाकू से हमला कर दिया है और उसे तुरंत फोर्टिस अस्पताल ले जाया जा रहा है. वे तुरंत अस्पताल पहुंचीं, जहां देखा कि उनके बेटे के सीने और हाथ पर चाकू के गहरे निशान थे. जब उन्होंने बेटे से पूछा कि किसने हमला किया, तो उसने बताया कि कॉन्वेंट स्कूल के ही छात्र और उसके एक साथी ने उस पर हमला किया है."

फरीदाबाद में स्कूली छात्र पर हमला (Etv Bharat)

हमलावर मौके से भागे : चाकू के हमले में घायल छात्र ने बताया कि "जब स्कूल की छुट्टी दोपहर करीब 1:30 बजे हुई, तो वो बाहर निकला. तभी आरोपी छात्र अपने एक साथी के साथ खड़ा था. वो अचानक उससे उलझ गया और अपशब्द कहने लगा. इसी दौरान जेब से छोटा नुकीला चाकू निकाला और उसके सीने और हाथ पर वार कर दिया गया. खून निकलने लगा तो दोनों हमलावर मौके से भाग गए."

अस्पताल में भर्ती छात्र : घायल छात्र किसी तरह वापस स्कूल पहुंचा, जहां टीचर्स ने तुरंत उसे नज़दीकी नर्सिंग होम पहुंचाया. डॉक्टरों ने वहां से उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया. स्कूल के टीचर प्रदीप गुप्ता ने बताया कि "स्कूल की छुट्टी के बाद जब वे बाटा चौक की ओर जा रहे थे, तभी उन्हें घटना की सूचना मिली. वे तुरंत लौटकर स्कूल पहुंचे और देखा कि छात्र खून से लथपथ पड़ा हुआ था. उन्होंने बताया कि घटना स्कूल के पास नहीं, बल्कि दूसरी गली में एक मंदिर के पास हुई. उन्होंने घायल छात्र को पहले निजी नर्सिंग होम और फिर अस्पताल में भर्ती कराया है. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई."