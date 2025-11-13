ETV Bharat / state

पेट दर्द होने पर जांच कराने गई नाबालिग निकली गर्भवती, परिजनों के उड़े होश

शिमला: राजधानी शिमला में 15 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है. दुष्कर्म के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई. इसका खुलासा तब हुआ, जब पीड़िता ने अपनी माता से पेट में दर्द की शिकायत की थी. जब परिजन उसे अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों के भी होश उड़ गए. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

शिमला में 15 साल की नाबालिग गर्भवती

ढली पुलिस के अनुसार, एक व्यक्ति ने थाना ढली में शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि उसकी 15 वर्षीय बेटी पिछले दो दिनों से पेट दर्द की शिकायत कर रही थी. इस पर वह उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर गया. डॉक्टरों द्वारा जांच के बाद खुलासा हुआ कि लड़की गर्भवती है. यह सुनते ही परिजनों के होश उड़ गए. परिजनों के द्वारा काफी पूछने पर नाबालिग ने बताया कि लगभग चार महीने पहले एक युवक ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे. आरोपी युवक जुन्गा क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो अधिनियम में केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है.