पेट दर्द होने पर जांच कराने गई नाबालिग निकली गर्भवती, परिजनों के उड़े होश
शिमला में नाबालिग से दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है. पेट में दर्द की शिकायत के बाद चौंकाने वाला खुलासा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 13, 2025 at 2:03 PM IST
शिमला: राजधानी शिमला में 15 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है. दुष्कर्म के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई. इसका खुलासा तब हुआ, जब पीड़िता ने अपनी माता से पेट में दर्द की शिकायत की थी. जब परिजन उसे अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों के भी होश उड़ गए. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
शिमला में 15 साल की नाबालिग गर्भवती
ढली पुलिस के अनुसार, एक व्यक्ति ने थाना ढली में शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि उसकी 15 वर्षीय बेटी पिछले दो दिनों से पेट दर्द की शिकायत कर रही थी. इस पर वह उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर गया. डॉक्टरों द्वारा जांच के बाद खुलासा हुआ कि लड़की गर्भवती है. यह सुनते ही परिजनों के होश उड़ गए. परिजनों के द्वारा काफी पूछने पर नाबालिग ने बताया कि लगभग चार महीने पहले एक युवक ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे. आरोपी युवक जुन्गा क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो अधिनियम में केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है.
आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
एसपी संजीव गांधी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि, "पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है. पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 65(1) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. नाबालिग का मेडिकल टेस्ट करवाया जा चुका है, फिलहाल आरोपी की तलाश जारी है. आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल इस पूरे मामले में आगामी तफ्तीश जारी है."
इससे पहले नाबालिग किशोरी के साथ बाल विवाह और दुष्कर्म का मामला
बता दें कि इससे पहले, शिमला के ढली थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी के साथ बाल विवाह और दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया था. पुलिस ने इस संबंध में एक युवक के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. महिला एवं बाल विकास विभाग की एक अधिकारी की शिकायत पर ये कार्रवाई शुरू की गई है.
ये भी पढ़ें: शिमला में साढ़े 14 साल की लड़की से शादी, बेटी को दिया जन्म, अब FIR
ये भी पढ़ें: सिरमौर में चिट्टे की बड़ी खेप बरामद, उत्तराखंड का आरोपी गिरफ्तार, मां-बेटी भी चढ़ी पुलिस के हत्थे