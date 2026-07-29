डीडवाना: घर में अकेली नाबालिग के साथ दुष्कर्म, पड़ोसी युवक पर आरोप, लोगों ने किया थाने का घेराव
डीडवाना जिले में दो दिन में दुष्कर्म के दो मामले सामने आए. पड़ोसी युवक पर 15 साल की बालिका से दुष्कर्म का आरोप.
Published : July 29, 2026 at 6:46 PM IST
डीडवाना-कुचामन: जिले के मकराना में कल साढ़े तीन साल की एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला थमा भी नहीं था कि डीडवाना शहर में भी एक 15 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दरिंदगी का मामला सामने आ गया. पड़ोसी युवक पर घर में अकेली किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोप है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है.
पड़ोसी पर दुष्कर्म का आरोप: डीडवाना थाना अधिकारी रितु कुमारी ने बताया कि परिजनों ने शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि बुधवार को जब नाबालिग बालिका घर में अकेली थी, तब पड़ोसी युवक ने मौका देखकर उसे अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. दुष्कर्म के बाद बालिका लहुलुहान हो गई.
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आरोपी की गिरफ्तारी की मांग: दोपहर में बालिका के परिजन जब काम से अपने घर लौटे, तब पीड़ित बालिका ने उन्हें आपबीती बताई. इसके बाद परिजन उसे लेकर बांगड़ अस्पताल पहुंचे. इस दौरान सैकड़ों लोग आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने पहुंचे. वहीं, सूचना मिलने पर डीडवाना थाना अधिकारी रितु कुमारी भी मौके पर पहुंची और परिजनों से बात कर पूरे मामले की जानकारी प्राप्त की.
मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि: थानाधिकारी ने बताया कि इसके बाद पुलिस घटना स्थल पर भी पहुंची और घटनास्थल को सील कर दिया. पुलिस ने पीड़ित बालिका का मेडिकल मुआयना भी करवाया है, जिसमें उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है. थानाधिकारी रितु कुमारी के मुताबिक घटनास्थल की बारीकी से जांच करने के लिए अजमेर से एफएसएल की टीम बुलाई गई है, जो मौके से साक्ष्य जुटाएगी. वहीं, आरोपी युवक की गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है.
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