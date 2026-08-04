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श्रावस्ती में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, तीन आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

श्रावस्ती: जनपद में मानवता शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां मल्हीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में बकरियों को चारा खिलाने गई एक 15 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दरवेश गांव निवासी एक युवक को नामजद करते हुए, दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

पुलिस क्षेत्राधिकारी भारत पासवान ने बताया कि घटना मल्हीपुर थाना क्षेत्र की है, जहां एक गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी बीते रविवार को शाम करीब 6 बजे से सात बजे के बीच इंडो- नेपाल बार्डर मार्ग किनारे बकरियों को चारा खिलाने गई थी. आरोप है कि दरवेश गांव निवासी हंसराज अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर किशोरी को पास के एक बाग में ले गया, जहां आरोपियों ने किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया.

घटना के बाद पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को पूरी वारदात की जानकारी दी. उसके बाद पीड़िता अपने पिता के साथ मल्हीपुर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने हंसराज समेत दो अज्ञात के विरुद्ध दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस