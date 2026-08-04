ETV Bharat / state

श्रावस्ती में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, तीन आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन पुलिस टीमें गठित की गईं.

Photo Credit; ETV Bharat
प्रतीकात्मक चित्र (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 2:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रावस्ती: जनपद में मानवता शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां मल्हीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में बकरियों को चारा खिलाने गई एक 15 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दरवेश गांव निवासी एक युवक को नामजद करते हुए, दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

पुलिस क्षेत्राधिकारी भारत पासवान ने बताया कि घटना मल्हीपुर थाना क्षेत्र की है, जहां एक गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी बीते रविवार को शाम करीब 6 बजे से सात बजे के बीच इंडो- नेपाल बार्डर मार्ग किनारे बकरियों को चारा खिलाने गई थी. आरोप है कि दरवेश गांव निवासी हंसराज अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर किशोरी को पास के एक बाग में ले गया, जहां आरोपियों ने किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया.

घटना के बाद पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को पूरी वारदात की जानकारी दी. उसके बाद पीड़िता अपने पिता के साथ मल्हीपुर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने हंसराज समेत दो अज्ञात के विरुद्ध दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस

क्षेत्राधिकारी भारत पासवान ने बताया कि शिकायत के बाद उन्होंने खुद घटना स्थल पर पहुंचकर जांच किया गया. वारदात को प्रथम दृष्टया सत्य पाते हुए आरोपी के खिलाफ समुचित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है. जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी.

ये भी पढ़ें- राम मंदिर चढ़ावा चोरी; ट्रस्ट की संपत्तियों की भी जांच करेगी एसआईटी, बैंक लॉकरों का भी होगा सत्यापन

TAGGED:

SHRAVASTI NEWS
CRIME IN SHRAVASTI
MOLESTATION WITH TEEN
MOLESTATION CASE SHRAVASTI
MOLESTATION IN SHRAVASTI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.