ETV Bharat / state

प्रशासन की संवेदनशील पहल: दुर्लभ बीमारी डीएमडी से ग्रस्त गर्वित बने एक दिन के कलेक्टर

कलेक्टर की कुर्सी पर गर्वित और पास खड़े माता-पिता ( ETV Bharat Kuchaman City )

कुचामन सिटी: यह कहानी है दुर्लभ आनुवांशिक बीमारी से जूझ रहे बच्चे के सपने और उसके परिवार के संघर्ष की, इस पर प्रशासन की संवेदनशील पहल ने हर किसी को भावुक कर दिया. जिला कलेक्ट्रेट में कलेक्टर की कुर्सी पर बैठा 15 वर्षीय गर्वित रेवाड़ 11वीं का छात्र है. प्रशासन की पहल ने बुधवार को गर्वित के उस सपने को पूरा कर दिया, जो कभी उसने और परिवार ने देखा था. जिले का रोडू निवासी गर्वित में काबिलियत भी है और यह कुर्सी उसका ख्वाब भी है. असल में गर्वित ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (DMD) से पीड़ित है. शुरू से मेघावी छात्र गर्वित की तमन्ना आईएएस बनकर जिले की कमान संभालने की थी, लेकिन दुर्लभ बीमारी बाधा बन गई. परिवार ने उसके सपने को जिला कलेक्टर अवधेश मीणा से साझा किया तो नई कहानी बन गई. कलेक्टर मीणा ने गर्वित को एक दिन का कलेक्टर बनाकर अपनी कुर्सी सौंप दी. यह लम्हा रेवाड़ परिवार के लिए यादगार बन गया. जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने बताया कि गर्वित और उसके माता-पिता कुछ दिन पहले मिलने आए थे. दुर्लभ जेनेटिक बीमारी डीएमडी होने के बावजूद गर्वित ने दसवीं में 84 प्रतिशत अंक प्राप्त किए, जो बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने बताया कि इंसान को किसी भी स्थिति में कुछ भी हो जाए, लेकिन गिव अप नहीं करना चाहिए. गिव अप नहीं किया तो कामयाबी जरूर मिलेगी. गर्वित से मिलने के बाद तय किया कि उसे एक दिन का आईएएस बनाएंगे ताकि जिले में लोग एवं बच्चे विपरीत हालात में भी खुद को मोटिवेट रख सकें. आपको लक्ष्य पूरा करने की कोशिश करते रहनी चाहिए. कभी हार नहीं माननी चाहिए. पढ़ें:दुर्लभ बीमारी से बेटे को खोने के बाद पिता बने मरीजों की आवाज, लाखों का पैकेज छोड़ शुरू की मुहिम