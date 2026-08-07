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नहाने के दौरान गौला नदी में डूबा किशोर, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

हल्द्वानी के गौला नदी में नहाने के दौरान 15 साल का किशोर डूब गया. काफी देर बाद गोताखोरों ने शव को नदी से बरामद किया.

Teenager Drowns in Gaula River
गौला नदी में डूबा किशोर (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 7, 2026 at 4:34 PM IST

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हल्द्वानी: गौला नदी में नहाना एक किशोर को भारी पड़ गया. परिजनों के साथ कपड़े धोने पहुंचा किशोर नहाने के दौरान अचानक गहरे पानी में डूब गया. सूचना पर पुलिस, जल पुलिस और स्थानीय गोताखोर मौके पर पहुंचे. जहां रेस्क्यू अभियान चलाकर किशोर का शव नदी से बाहर निकाला. हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया. पुलिस ने बारिश के मौसम में नदी में उतरने से बचने की अपील की है.

गौला नदी में डूबा 15 साल का किशोर: हल्द्वानी की गौला नदी में शुक्रवार यानी 7 अगस्त को दर्दनाक हादसा हो गया. जहां नहाने के दौरान 15 वर्षीय किशोर की डूबने से मौत हो गई. मृतक की पहचान अहमद पुत्र मोहम्मद रफीक के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के छवियां थाना क्षेत्र के महोनिया डलआ गांव का निवासी था. अहमद इन दिनों हल्द्वानी में अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहा था.

कैसे हुआ हादसा? पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार को अहमद अपने भाइयों और परिजनों के साथ गौला नदी किनारे कपड़े धोने के लिए गया था. इसी दौरान वो नहाने के लिए नदी में उतर गया. कुछ ही देर में वो अचानक गहरे पानी में चला गया और देखते ही देखते नदी में डूब गया. किशोर के डूबने की खबर से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना डायल 112 के माध्यम से पुलिस को दी गई.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल: सूचना मिलते ही बनभूलपुरा कोतवाली पुलिस टीम मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों, जल पुलिस और गोताखोरों की मदद से नदी में रेस्क्यू अभियान चलाया गया. काफी प्रयास के बाद किशोर को नदी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं, हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

"बारिश के मौसम में नदियों का जलस्तर और नदी की गहराई लगातार बदलती रहती है. कई बार पानी ऊपर से कम गहरा दिखाई देता है, लेकिन नीचे अचानक गड्ढे और कटाव होने से बड़ा हादसा हो सकता है. ऐसे में लोगों से अपील है कि नदी में उतरने से बचें. खासकर बरसात के दिनों में नदी नालों, गाड़ गदेरों से दूर रहें."- मनोज कत्याल, एसपी सिटी

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