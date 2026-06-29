बस्ती में नियति का क्रूर प्रहार; पिता की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका बेटा, शव देखते ही तोड़ा दम
एक साथ उठीं दो अर्थियां, गांव में हर किसी की आंख नम, किसी घर में नहीं जला चूल्हा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 7:20 PM IST
बस्ती: मुंडेरवा थाना क्षेत्र के परसा हज्जाम गांव से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. घटना में पिता की मृत्यु के बाद 15 साल का बेटा यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और शव देखते ही उसकी हालत बिगड़ गई. कुछ देर बाद ही उसकी भी मौत हो गई. पिता-पुत्र की मौत के बाद दोनों की अर्थी जब गांव से निकली तो हर किसी की आंख नम थीं. किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला.
परिजनों ने बताया कि ज्योति प्रकाश (50 वर्ष) मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे. रविवार को वह अपने निर्माणाधीन मकान की नींव की भराई का काम खुद ही कर रहे थे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोपहर के वक्त काम करते-करते अचानक ज्योति प्रकाश पसीने से लथपथ होकर जमीन पर बैठ गए. घबराए परिजन उन्हें तुरंत जिला अस्पताल लेकर भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद ज्योति प्रकाश को मृत घोषित कर दिया.
रविवार शाम जब परिजन ज्योति प्रकाश के शव को लेकर गांव पहुंचे तो कोहराम और बढ़ गया. इसी बीच पिता शव देख उनका 15 वर्षीय बेटा राज सदमे में चला गया. पिता का शव देखते ही चीख मारकर बेहोश हो गया. परिजन बदहवास हालत में राज को लेकर दोबारा जिला अस्पताल पहुंचे. डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए तुरंत आईसीयू में भर्ती कर इलाज शुरू किया. डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सोमवार करीब 12 बजे उपचार के दौरान राज की भी सांसें थम गईं. जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड के चिकित्सकों के मुताबिक, किशोर राज की मौत की वजह कार्डियक शॉक या गहरा मानसिक आघात है. पिता की अचानक मौत की खबर और शव को देखकर उसके दिल और दिमाग पर इतना गहरा असर पड़ा कि मौत हो गई.
इस घटना का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि ज्योति प्रकाश अपने परिवार के लिए एक पक्के मकान का सपना सच करने में जुटे थे. ग्राम प्रधान रजवंत यादव ने बताया कि दिवंगत ज्योति प्रकाश की माली हालत बेहद खराब थी. वह अत्यंत गरीब और दलित पृष्ठभूमि से आते थे. काफी प्रयासों के बाद उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची में आया था. सरकारी मदद की पहली किस्त मिलने के बाद रविवार को वह बेहद खुश थे और खुद ही अपने सपनों के आशियाने की नींव भर रहे थे. किसे पता था कि जिस मकान की नींव वह अपने हाथों से रख रहे हैं, वही उनके जीवन का आखिरी काम साबित होगा.
ज्योति प्रकाश के परिवार में अब बूढ़ी मां, पत्नी और बेटियां बची हैं. घर का इकलौता कमाऊ सदस्य ज्योति प्रकाश थे और भविष्य का सहारा 15 वर्षीय बेटा राज था. राज अभी हाईस्कूल का छात्र था और गांव के लोगों के मुताबिक बेहद होनहार था. एक ही झटके में परिवार का यह सहारा छिन गया. ग्रामीणों और ग्राम प्रधान ने जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री से इस पीड़ित परिवार को तत्काल असाधारण आर्थिक सहायता, पारिवारिक लाभ योजना के जरिए मदद की मांग की है.
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