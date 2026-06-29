ETV Bharat / state

बस्ती में नियति का क्रूर प्रहार; पिता की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका बेटा, शव देखते ही तोड़ा दम

बस्ती: मुंडेरवा थाना क्षेत्र के परसा हज्जाम गांव से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है. घटना में पिता की मृत्यु के बाद 15 साल का बेटा यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और शव देखते ही उसकी हालत बिगड़ गई. कुछ देर बाद ही उसकी भी मौत हो गई. पिता-पुत्र की मौत के बाद दोनों की अर्थी जब गांव से निकली तो हर किसी की आंख नम थीं. किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला.

परिजनों ने बताया कि ज्योति प्रकाश (50 वर्ष) मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे. रविवार को वह अपने निर्माणाधीन मकान की नींव की भराई का काम खुद ही कर रहे थे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोपहर के वक्त काम करते-करते अचानक ज्योति प्रकाश पसीने से लथपथ होकर जमीन पर बैठ गए. घबराए परिजन उन्हें तुरंत जिला अस्पताल लेकर भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद ज्योति प्रकाश को मृत घोषित कर दिया.

रविवार शाम जब परिजन ज्योति प्रकाश के शव को लेकर गांव पहुंचे तो कोहराम और बढ़ गया. इसी बीच पिता शव देख उनका 15 वर्षीय बेटा राज सदमे में चला गया. पिता का शव देखते ही चीख मारकर बेहोश हो गया. परिजन बदहवास हालत में राज को लेकर दोबारा जिला अस्पताल पहुंचे. डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए तुरंत आईसीयू में भर्ती कर इलाज शुरू किया. डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सोमवार करीब 12 बजे उपचार के दौरान राज की भी सांसें थम गईं. जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड के चिकित्सकों के मुताबिक, किशोर राज की मौत की वजह कार्डियक शॉक या गहरा मानसिक आघात है. पिता की अचानक मौत की खबर और शव को देखकर उसके दिल और दिमाग पर इतना गहरा असर पड़ा कि मौत हो गई.