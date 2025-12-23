यूट्यूबर से मिलने की चाहत में 15 साल का बालक कर्नाटक से पहुंचा अलवर, पता लगने पर बेंगलुरु से परिजन आए लेने
गेमिंग यूट्यूबर बनने की चाहत एक बालक को कर्नाटक से अलवर ले आई. बच्चे की मुलाकात यू ट्यूबर से नहीं हो पाई.
Published : December 23, 2025 at 9:20 PM IST
अलवर: सोशल मीडिया के जमाने मे इनफ्लुएंसर से इनफ्लुएंस होकर छोटे बच्चे व युवा वर्ग जल्द ही इस फील्ड में अपना नाम बनाने के लिए कई बार कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं, जो परिजनों को कई बार परेशानियों में डाल देता है. ऐसा ही एक मामला मंगलवार को अलवर में सामने आया. जहां एक 15 वर्षीय बालक कर्नाटक से चलकर अलवर आ पहुंचा. बच्चे ने बताया कि उसका सपना है कि वह गेमिंग यूट्यूबर बने, जिसके चलते वह अलवर जिले के बानसूर क्षेत्र के एक यूट्यूबर से मिलने के लिए आया है. वहीं परिजनों ने अपने बेटे की गुमशुदगी की शिकायत बेंगलुरु पुलिस थाने में दर्ज कराई. मंगलवार को बालक की सूचना मिलने पर परिजन बेंगलुरु पुलिस के अधिकारियों के साथ अलवर पहुंचे.
ट्रेन, बस का सफर कर पहुंचा अलवर: बालक ने बताया कि वह कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु जिले में रहता है. वह दसवीं क्लास में पढ़ता है, पढ़ाई के साथ-साथ ही वह यूट्यूबर से इतना इनफ्लुएंस हुआ कि उससे मिलने की चाहत में सैकड़ो किलोमीटर दूर अलवर पहुंच गया. उसने बताया कि वह गत शनिवार को बेंगलुरु स्टेशन से ट्रेन में बैठकर ग्वालियर पहुंचा, वहां से वह बस के माध्यम से अलग-अलग जिलों में पहुंचकर अलवर आ पहुंचा. वहीं अलवर बस स्टैंड पर घूमते हुए उसे इंक्वारी ऑफिस में बैठे कर्मचारियों ने देखा. जिस पर उन्होंने सदर थाना पुलिस को सूचना दी. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बालक को लेकर सदर थाना के लिए रवाना हो गई.
परिजन पहुंचे अलवर: वहीं सदर थाना अधिकारी अजीत बड़सरा ने बच्चे के पिता को फोन कर इस बारे में जानकारी दी. इसके बाद बेंगलुरु पुलिस थाने के अधिकारियों के साथ पिता अपने बेटे को लेने अलवर पहुंचे. उन्होंने बताया कि वह अलवर से जाने की तैयारी कर रहे हैं. संभवत: शनिवार तक बेंगलुरु पहुंचेंगे. वहीं कर्नाटक पुलिस के अधिकारी प्रकाश ने बताया कि थाने में बालक के परिजनों ने गुमशुदी की शिकायत दी थी. जिस पर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया. वहीं अलवर पुलिस से मिली सूचना के आधार पर वह परिजनों के साथ अलवर पहुंचे और बालक को परिजनों को सुपुर्द करवाया.
पढ़ाई के बाद मिलने की कही बात: बच्चे ने बताया कि वह अलवर पहुंचकर बानसूर क्षेत्र के यूट्यूब से मिल तो नहीं पाया, लेकिन उनकी यूट्यूबर से बात हुई. जिस पर उन्होंने बच्चे से कहा कि पहले पढ़ाई जरूरी है, इसके बाद वह जरूर मिलेंगे. बच्चे ने बताया कि अब वह वापस लौट कर पढ़ाई में मन लगाएगा. बच्चे के पिता ने अपील की है कि कोई भी बच्चा अपने माता-पिता को बिना बताए घर से बाहर न निकले. इस तरह सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर से मिलने की हठ न रखें. इससे परिजनों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है.