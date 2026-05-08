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बलौदाबाजार में 15 साल से इंसाफ की लड़ाई: हाईकोर्ट का आदेश भी बेअसर, अपनी ही जमीन के लिए भटक रहा किसान

मामला ग्राम अर्जुनी, तहसील बलौदाबाजार की जमीन से जुड़ा है. विवाद खसरा नंबर 183, 825/1 और 825/4 की करीब 1.203 हेक्टेयर भूमि को लेकर है. मोहितराम वर्मा का कहना है कि यह उनकी पुश्तैनी जमीन है, लेकिन कुछ प्रभावशाली लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया. पहले गांव और स्थानीय स्तर पर मामला सुलझाने की कोशिश हुई, लेकिन समाधान नहीं निकल सका.

बलौदाबाजार. जिले के अर्जुनी गांव में एक व्यक्ति पिछले 15 साल से अपनी पुश्तैनी जमीन के लिए संघर्ष कर रहा है. तहसीलदार, न्यायालय से लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट तक सभी जगह उसके पक्ष में फैसला आया, लेकिन आज तक उसे जमीन पर कब्जा नहीं मिल पाया है. पीड़ित मोहितराम वर्मा अब जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो वे भूख हड़ताल और आत्मदाह जैसे कदम उठाने को मजबूर होंगे.

तहसीलदार से हाईकोर्ट तक मिली जीत

जमीन विवाद का मामला पहले तहसीलदार न्यायालय पहुंचा. वहां दस्तावेज और सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर फैसला मोहितराम वर्मा के पक्ष में आया. इसके बाद मामला सिविल कोर्ट और जिला न्यायालय पहुंचा, जहां भी पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया गया. बाद में मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर तक पहुंचा. हाईकोर्ट ने भी निचली अदालतों के फैसले को सही मानते हुए प्रशासन को अतिक्रमण हटाकर जमीन का कब्जा दिलाने के निर्देश दिए.

कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

पीड़ित का आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद प्रशासन ने अब तक जमीन खाली नहीं कराई. उनका कहना है कि वे पिछले 15 वर्षों से तहसील कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय और राजस्व विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही.

कोर्ट से फैसला मिलने के बाद लगा था कि न्याय मिल जाएगा, लेकिन आज भी अपनी जमीन पर कब्जा नहीं मिला. अगर कोर्ट के आदेश का पालन ही नहीं होगा, तो आम आदमी आखिर जाए कहां?- मोहितराम वर्मा

15 साल बाद भी नहीं मिला अपनी ही जमीन का कब्जा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गांव में भी उठ रहे सवाल

गांव के लोगों का कहना है कि जब हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहा, तो इससे लोगों का प्रशासन और न्याय व्यवस्था पर भरोसा कमजोर हो रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बार सिर्फ आश्वासन मिलता है, लेकिन जमीन पर कोई कार्रवाई नहीं होती.

भूख हड़ताल और आत्मदाह की चेतावनी

लगातार देरी और निराशा के बाद अब मोहितराम वर्मा ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे जिला प्रशासन के सामने भूख हड़ताल करेंगे. जरूरत पड़ी तो आत्मदाह जैसा कदम भी उठा सकते हैं. हालांकि स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने उन्हें ऐसा कदम न उठाने की सलाह दी है.

प्रशासन पर उठ रहे सवाल

इस मामले के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या हाईकोर्ट के आदेश का पालन करवाना प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? आदेश के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जानकारों का कहना है कि यह मामला सिर्फ जमीन विवाद नहीं, बल्कि न्यायिक आदेशों के पालन और प्रशासनिक जवाबदेही का भी मुद्दा बन गया है. यदि अदालतों के आदेश जमीन पर लागू नहीं होंगे, तो आम लोगों का न्याय व्यवस्था से भरोसा कमजोर हो सकता है.

अब प्रशासन की कार्रवाई पर नजर

अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं. देखना होगा कि प्रशासन हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर पीड़ित को उसकी जमीन दिलाता है या मामला आगे भी लंबित रहता है.