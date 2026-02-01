ETV Bharat / state

हिमाचल के इस मेडिकल कॉलेज को मिली 15 स्टाफ नर्सें, अभी भी 92 पद खाली

"मेडिकल कॉलेज नाहन को 15 नई स्टाफ नर्सें मिली है, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है. अब यहां स्टाफ नर्सों की संख्या 89 हो गई है. इससे स्टाफ पर दबाव थोड़ा कम होगा. अन्य रिक्त पदों को लेकर भी सरकार को लिखा गया है. उम्मीद है कि जल्द ही रिक्त पदों पर भर्तियां होगी." - डॉ. नवीन गुप्ता, चिकित्सा अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज नाहन

मेडिकल कॉलेज नाहन के एमएस डॉ. नवीन गुप्ता ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्सों के कुल 181 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से अब तक केवल 74 नर्सें ही कार्यरत थीं, जबकि 107 पद रिक्त चल रहे थे. 15 नई स्टाफ नर्सों के ज्वाइन करने के बाद अब भी 92 पद खाली हैं. इससे स्पष्ट है कि मरीजों के अनुपात में नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता अभी भी बेहद कम है. हालांकि उम्मीद की जा रही है कि मेडिकल कॉलेज को जल्द ही कुछ और स्टाफ नर्सें मिल जाएगी.

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान डॉ. वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के प्रयासों के तहत 15 नई स्टाफ नर्सों की नियुक्ति की गई है. इन सभी स्टाफ नर्सों ने ज्वाइन कर लिया है. हालांकि इन नियुक्तियों से कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है.

पैरामेडिकल स्टाफ की हालत और खराब

मेडिकल कॉलेज में सिर्फ नर्सिंग ही नहीं, बल्कि पैरामेडिकल स्टाफ की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है. जानकारी के अनुसार एमएलटी ग्रेड-2 के 54 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 11 कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि 43 पद खाली हैं. लैब असिस्टेंट के 39 पदों में से सिर्फ 2 की ही तैनाती है, जबकि 37 पद रिक्त चल रहे हैं. सीनियर रेडियोग्राफर/रेडियोग्राफर के 10 पदों में से महज 1 पद पर ही यहां तैनाती है, जबकि 9 पद खाली चल रहे हैं. इसी तरह ओटी असिस्टेंट (ओटीए) के 22 स्वीकृत पदों के मुकाबले 5 ही कार्यरत है, जबकि 17 पद रिक्त हैं. इन आंकड़ों से साफ है कि जांच, ऑपरेशन और डायग्नोस्टिक सेवाएं सीमित स्टाफ के सहारे ही संचालित की जा रही हैं.

मरीजों का दबाव, सीमित संसाधन

नाहन मेडिकल कॉलेज न केवल सिरमौर जिला, बल्कि आसपास के क्षेत्रों के मरीजों का भी बड़ा केंद्र है. रोजाना सैकड़ों मरीज ओपीडी, इमरजेंसी में इलाज के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में सीमित नर्सिंग और तकनीकी स्टाफ पर काम का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है. नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी का असर वर्तमान में मौजूद स्टाफ पर भी पड़ रहा है. साथ ही मरीजों को भी कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

अभी और भर्तियों की आवश्यकता

अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार के स्तर पर प्रक्रिया जारी है और चरणबद्ध तरीके से स्टाफ की तैनाती की जा रही है. 15 नई स्टाफ नर्सों की नियुक्ति इसी दिशा में एक कदम है, लेकिन मौजूदा जरूरतों को देखते हुए यहां अभी और भर्तियों की जरूरत है. कुल मिलाकर मेडिकल कॉलेज में 15 नई स्टाफ नर्सों की तैनाती राहत भरी खबर जरूर है, लेकिन नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी अब भी एक सच्चाई है. जब तक स्वीकृत पदों के अनुसार स्टाफ की पूरी तैनाती नहीं होती, तब तक स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बना रहना तय है.