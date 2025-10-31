ETV Bharat / state

यूपी में 3 हजार से अधिक फ्लैट और 50 दुकानें बनेंगी; लखनऊ सहित आठ जिलों में 15 परियोजनाओं को मंजूरी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश रीयल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने राज्य के रीयल एस्टेट सेक्टर को पारदर्शी और संतुलित विकास की दिशा में मजबूत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. प्राधिकरण मुख्यालय में शुक्रवार को हुई 187वीं बैठक में अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया. बैठक में 15 नई रीयल एस्टेट परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई, जिनमें कुल ₹2,434 करोड़ का निवेश अनुमानित है. इन परियोजनाओं से 3,043 फ्लैट्स, 98 प्लॉट्स और 50 शॉप्स विकसित होंगे, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और जीडीपी को नई गति प्रदान करेंगे.



लखनऊ और शाहजहांपुर में 3-3 परियोजनाओं को मंजूरीः रेरा के अध्यक्ष संजय भुसरेड्डी ने बताया कि परियोजनाओं का वितरण आठ जिलों में फैला हुआ है, जो विकास के संतुलित फैलाव को दर्शाता है. शाहजहांपुर में सबसे अधिक तीन परियोजनाएं स्वीकृत हुईं, जो मुख्यतः आवासीय हैं. यह जिला अब उभरते रीयल एस्टेट केंद्र के रूप में पहचान बना रहा है. यहां बेहतर आवास सुविधाएं नागरिकों को मिलेंगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे.

लखनऊ में तीन, मथुरा और मुरादाबाद में दो-दो, तथा गाजियाबाद में दो परियोजनाएं मंजूर हुईं. इसके अलावा हापुड़, नोएडा और झांसी में एक-एक परियोजना को हरी झंडी मिली. अधिकांश योजनाएं आवासीय हैं, जबकि मुरादाबाद, गाजियाबाद और हापुड़ में व्यावसायिक परियोजनाएं शामिल हैं. पीतल नगरी मुरादाबाद में एक आवासीय और एक व्यावसायिक परियोजना को मंजूरी मिली है.



शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ऑफिस स्पेस बनेंगे: संजय भुसरेड्डी ने बताया कि आधुनिक अपार्टमेंट्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ऑफिस स्पेस बनेंगे, जो शहर की आधुनिक छवि को निखारेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकेंगे. मथुरा में तीर्थयात्रा, पर्यटन और स्थानीय मांग को ध्यान में रखकर तैयार दो परियोजनाओं को स्वीकृत दी गई हैं. इससे मथुरा का रीयल एस्टेट सेक्टर मजबूत होगा और आधुनिक आवासीय ढांचा विकसित होगा.

आवासीय विकास को बढ़ावा: गाजियाबाद और हापुड़ में व्यावसायिक परियोजनाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के व्यापारिक-औद्योगिक ढांचे को मजबूती देंगी. एनसीआर की निकटता के कारण ये क्षेत्र निवेशकों के आकर्षण केंद्र हैं, जहां आधुनिक वाणिज्यिक भवन, कार्यालय परिसर और शॉपिंग स्पेस बनेंगे. लखनऊ, नोएडा और झांसी की परियोजनाएं भी आवासीय विकास को बढ़ावा देंगी.