यूपी में 3 हजार से अधिक फ्लैट और 50 दुकानें बनेंगी; लखनऊ सहित आठ जिलों में 15 परियोजनाओं को मंजूरी
उत्तर प्रदेश रीयल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण की बैठक में दी गई मंजूरी, 2,434 करोड़ का निवेश अनुमानित
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2025 at 9:05 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश रीयल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने राज्य के रीयल एस्टेट सेक्टर को पारदर्शी और संतुलित विकास की दिशा में मजबूत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. प्राधिकरण मुख्यालय में शुक्रवार को हुई 187वीं बैठक में अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया. बैठक में 15 नई रीयल एस्टेट परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई, जिनमें कुल ₹2,434 करोड़ का निवेश अनुमानित है. इन परियोजनाओं से 3,043 फ्लैट्स, 98 प्लॉट्स और 50 शॉप्स विकसित होंगे, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और जीडीपी को नई गति प्रदान करेंगे.
लखनऊ और शाहजहांपुर में 3-3 परियोजनाओं को मंजूरीः रेरा के अध्यक्ष संजय भुसरेड्डी ने बताया कि परियोजनाओं का वितरण आठ जिलों में फैला हुआ है, जो विकास के संतुलित फैलाव को दर्शाता है. शाहजहांपुर में सबसे अधिक तीन परियोजनाएं स्वीकृत हुईं, जो मुख्यतः आवासीय हैं. यह जिला अब उभरते रीयल एस्टेट केंद्र के रूप में पहचान बना रहा है. यहां बेहतर आवास सुविधाएं नागरिकों को मिलेंगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे.
लखनऊ में तीन, मथुरा और मुरादाबाद में दो-दो, तथा गाजियाबाद में दो परियोजनाएं मंजूर हुईं. इसके अलावा हापुड़, नोएडा और झांसी में एक-एक परियोजना को हरी झंडी मिली. अधिकांश योजनाएं आवासीय हैं, जबकि मुरादाबाद, गाजियाबाद और हापुड़ में व्यावसायिक परियोजनाएं शामिल हैं. पीतल नगरी मुरादाबाद में एक आवासीय और एक व्यावसायिक परियोजना को मंजूरी मिली है.
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ऑफिस स्पेस बनेंगे: संजय भुसरेड्डी ने बताया कि आधुनिक अपार्टमेंट्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ऑफिस स्पेस बनेंगे, जो शहर की आधुनिक छवि को निखारेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकेंगे. मथुरा में तीर्थयात्रा, पर्यटन और स्थानीय मांग को ध्यान में रखकर तैयार दो परियोजनाओं को स्वीकृत दी गई हैं. इससे मथुरा का रीयल एस्टेट सेक्टर मजबूत होगा और आधुनिक आवासीय ढांचा विकसित होगा.
आवासीय विकास को बढ़ावा: गाजियाबाद और हापुड़ में व्यावसायिक परियोजनाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के व्यापारिक-औद्योगिक ढांचे को मजबूती देंगी. एनसीआर की निकटता के कारण ये क्षेत्र निवेशकों के आकर्षण केंद्र हैं, जहां आधुनिक वाणिज्यिक भवन, कार्यालय परिसर और शॉपिंग स्पेस बनेंगे. लखनऊ, नोएडा और झांसी की परियोजनाएं भी आवासीय विकास को बढ़ावा देंगी.
अर्थव्यवस्था होगी मजबूतः रेरा अध्यक्ष ने बताया कि यह निवेश प्रदेश की जीडीपी में उल्लेखनीय योगदान देगा. निर्माण कार्यों से हजारों प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे, साथ ही सीमेंट, स्टील, टाइल्स, पेंट, फर्नीचर, परिवहन और वित्तीय सेवाओं जैसे सहायक उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा. भौगोलिक वितरण से साफ है कि विकास अब महानगरों तक सीमित नहीं, बल्कि हर क्षेत्र तक पहुंच रहा है. अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा, “ये 15 परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट क्षेत्र के व्यापक विकास को दर्शाती हैं. ₹2,434 करोड़ का निवेश निर्माण को सशक्त करेगा, अर्थव्यवस्था और रोजगार को नई ऊंचाइयां देगा.
