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पानी से बिजली बनाने की गजब टेक्निक, मध्य प्रदेश में बनेंगे 16,910 मेगावाट के 15 प्रोजेक्ट्स

एमपी में बनेंगे 15 पंप स्टोरेज परियोजनाएं ( ETV Bharat )

जबलपुर: मध्य प्रदेश में लगातार उद्योगों का विस्तार हो रहा है. खेती में सिंचाई और आधुनिक कृषि उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ रहा है. वहीं घरेलू उपयोग में भी बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है. अनुमान है कि वर्ष 2047 तक मध्य प्रदेश में बिजली की अधिकतम मांग लगभग 50 हजार मेगावाट तक पहुंच सकती है.

जबकि वर्तमान में यह करीब 17 हजार मेगावाट है. बढ़ती जरूरतों को पूरा करने और भविष्य में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश को बिजली उत्पादन के नए-नए विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं. सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइड्रो पावर के साथ पंप स्टोरेज तकनीक भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर उभर रही है.

क्या है पंप स्टोरेज तकनीक पंप स्टोरेज परियोजना में दो जलाशय बनाए जाते हैं. एक ऊंचाई पर और दूसरा निचले स्तर पर होता है. जब बिजली की मांग कम होती है और सौर ऊर्जा से अतिरिक्त बिजली उपलब्ध रहती है, तब मोटर और पंप की मदद से निचले जलाशय का पानी ऊपरी जलाशय में पहुंचाया जाता है. बिजली की मांग बढ़ने पर ऊपरी जलाशय से पानी नीचे छोड़ा जाता है. पानी के दबाव से टरबाइन घूमती है और जनरेटर बिजली पैदा करता है. इसमें पानी का बार-बार इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, पानी को ऊपर पहुंचाने में जो 100% बिजली इस्तेमाल होती है उसमें से 70 से 80% बिजली की इस माध्यम से वापस मिल पाती है. एमपी में बनेंगे 15 पंप स्टोरेज परियोजनाएं (ETV Bharat) मध्य प्रदेश में 15 पंप स्टोरेज सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (CEA) और मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश में 16,910 मेगावाट क्षमता की 15 पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर परियोजनाएं बनाई जा रही हैं. इन परियोजनाओं के जरिए दिन में सौर ऊर्जा से मिलने वाली अतिरिक्त बिजली का इस्तेमाल पानी को ऊंचाई पर स्थित जलाशयों तक पहुंचाने में किया जाएगा. इसके बाद शाम और रात में जब बिजली की मांग बढ़ेगी, तब इसी पानी को नीचे गिराकर टरबाइन के माध्यम से बिजली बनाई जाएगी. इस तकनीक को पानी से चलने वाली विशाल बैटरी भी कहा जाता है. बड़ी बैटरियों के मुकाबले सस्ता विकल्प सौर ऊर्जा से बनने वाली बिजली को जरूरत के समय इस्तेमाल करने के लिए बड़े पैमाने पर बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी लगाए जा सकते हैं. हालांकि, इसके लिए बहुत बड़ी क्षमता वाली बैटरियों की जरूरत होती है. जिनकी खरीद, स्थापना और रखरखाव की लागत काफी अधिक होती है. ऐसे में पंप स्टोरेज परियोजनाएं बिजली भंडारण का अपेक्षाकृत कम लागत वाला विकल्प मानी जा रही हैं. मध्य प्रदेश में 7 हजार मेगावाट परमाणु बिजली उत्पादन की तैयारी, मंडला, नीमच और शिवपुरी में लगेंगे प्लांट