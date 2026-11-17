पानी से बिजली बनाने की गजब टेक्निक, मध्य प्रदेश में बनेंगे 16,910 मेगावाट के 15 प्रोजेक्ट्स
गांधी सागर में 1,920 मेगावाट की परियोजना पर काम जारी. जबलपुर के हिरन और मंडला के बरगी में भी प्रस्तावित हैं प्लांट. बड़ी बैटरियों के मुकाबले कम लागत वाला विकल्प. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 9:37 PM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश में लगातार उद्योगों का विस्तार हो रहा है. खेती में सिंचाई और आधुनिक कृषि उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ रहा है. वहीं घरेलू उपयोग में भी बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है. अनुमान है कि वर्ष 2047 तक मध्य प्रदेश में बिजली की अधिकतम मांग लगभग 50 हजार मेगावाट तक पहुंच सकती है.
जबकि वर्तमान में यह करीब 17 हजार मेगावाट है. बढ़ती जरूरतों को पूरा करने और भविष्य में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश को बिजली उत्पादन के नए-नए विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं. सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइड्रो पावर के साथ पंप स्टोरेज तकनीक भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर उभर रही है.
क्या है पंप स्टोरेज तकनीक
पंप स्टोरेज परियोजना में दो जलाशय बनाए जाते हैं. एक ऊंचाई पर और दूसरा निचले स्तर पर होता है. जब बिजली की मांग कम होती है और सौर ऊर्जा से अतिरिक्त बिजली उपलब्ध रहती है, तब मोटर और पंप की मदद से निचले जलाशय का पानी ऊपरी जलाशय में पहुंचाया जाता है. बिजली की मांग बढ़ने पर ऊपरी जलाशय से पानी नीचे छोड़ा जाता है. पानी के दबाव से टरबाइन घूमती है और जनरेटर बिजली पैदा करता है. इसमें पानी का बार-बार इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, पानी को ऊपर पहुंचाने में जो 100% बिजली इस्तेमाल होती है उसमें से 70 से 80% बिजली की इस माध्यम से वापस मिल पाती है.
मध्य प्रदेश में 15 पंप स्टोरेज
सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (CEA) और मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश में 16,910 मेगावाट क्षमता की 15 पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर परियोजनाएं बनाई जा रही हैं. इन परियोजनाओं के जरिए दिन में सौर ऊर्जा से मिलने वाली अतिरिक्त बिजली का इस्तेमाल पानी को ऊंचाई पर स्थित जलाशयों तक पहुंचाने में किया जाएगा. इसके बाद शाम और रात में जब बिजली की मांग बढ़ेगी, तब इसी पानी को नीचे गिराकर टरबाइन के माध्यम से बिजली बनाई जाएगी. इस तकनीक को पानी से चलने वाली विशाल बैटरी भी कहा जाता है.
बड़ी बैटरियों के मुकाबले सस्ता विकल्प
सौर ऊर्जा से बनने वाली बिजली को जरूरत के समय इस्तेमाल करने के लिए बड़े पैमाने पर बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी लगाए जा सकते हैं. हालांकि, इसके लिए बहुत बड़ी क्षमता वाली बैटरियों की जरूरत होती है. जिनकी खरीद, स्थापना और रखरखाव की लागत काफी अधिक होती है. ऐसे में पंप स्टोरेज परियोजनाएं बिजली भंडारण का अपेक्षाकृत कम लागत वाला विकल्प मानी जा रही हैं.
इनमें बिजली को बैटरी में जमा करने के बजाय पानी को ऊंचाई पर पहुंचाकर ऊर्जा के रूप में सुरक्षित रखा जाता है. हालांकि इस तकनीक की एक सीमा भी है. यह अपने आप बिजली पैदा करने का स्रोत नहीं है. पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए पहले बिजली की जरूरत होती है. यदि सौर या पवन ऊर्जा अथवा अन्य स्रोतों से बिजली उपलब्ध नहीं होगी, तो अतिरिक्त बिजली स्टोर करने की प्रक्रिया नहीं हो सकेगी. इसलिए इसे ऊर्जा भंडारण की व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है, न कि बिजली उत्पादन के स्वतंत्र विकल्प के रूप में.
गांधी सागर में 1920 मेगावाट का प्लांट
प्रदेश की प्रमुख परियोजनाओं में नीमच जिले के गांधी सागर में 1,920 मेगावाट क्षमता का पंप स्टोरेज प्लांट शामिल है. ग्रीनको कंपनी की इस परियोजना पर काम चल रहा है. इसमें गांधी सागर के मौजूदा जलाशय का इस्तेमाल निचले जलाशय के रूप में किया जाएगा. इसके अलावा खंडवा जिले में इंदिरा सागर-ओंकारेश्वर की 640 मेगावाट क्षमता की परियोजना को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की सहमति मिल चुकी है.
जबलपुर, मंडला और रीवा में भी परियोजनाएं
प्रस्तावित परियोजनाओं में जबलपुर जिले का हिरन पंप स्टोरेज प्लांट 1,000 मेगावाट और मंडला जिले का बरगी प्लांट भी 1,000 मेगावाट क्षमता का होगा. इसके अलावा छिंदवाड़ा में सतपुड़ा-2 और पातालकोट, पन्ना में पनारी, रीवा में जंकई और बड़ागांव, खरगोन में टेकवा-2 और आस्था, देवास में अंबापानी तथा बड़वानी में शिवनी परियोजना प्रस्तावित हैं.
2047 तक ऊर्जा भंडारण में अहम भूमिका
इन सभी परियोजनाओं की प्रस्तावित क्षमता 16,910 मेगावाट है. यदि इनकी पूरी क्षमता विकसित होती है तो प्रदेश को बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाने में बड़ी मदद मिलेगी. खासकर सौर ऊर्जा उत्पादन अधिक होने के बावजूद रात में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना आसान होगा.