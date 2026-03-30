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झारखंड के मॉल बाजार में पलाश ब्रांड की लंबी छलांग! मिलेंगे गांव में तैयार 15 उत्पाद!

रांची: झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ करने के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण दीदियों को प्रशिक्षित कर झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) 'पलाश' ब्रांड से कई पौष्टिक और उपयोगी उत्पाद बना रही है.

राज्य की ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह के निर्देश पर अब पलाश के प्रोडक्ट पलाश मार्ट के साथ साथ राजधानी के बड़े मॉल और सुपरमार्ट में भी उपलब्ध होंगे. वर्तमान में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे रांची के सेल सिटी वाले इलाके के मॉल और सुपर मार्ट से शुरू किया गया है, जिसे बाद में राज्यभर के मॉल-सुपर मार्ट तक ले जाने की योजना है.

शुद्धता और पौष्टिकता से भरपूर होता है पलाश के उत्पाद: मंत्री दीपिका पांडेय सिंह

ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बताया कि पलाश के उत्पाद न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वाबलंबी और सशक्त बनाने का एक माध्यम है बल्कि यह उपभोक्ताओं को शुद्ध और पौष्टिकता की गारंटी वाला उत्पाद उपलब्ध कराने का भी एक साधन है. उन्होंने कहा कि झारखंड की दीदियों की मेहनत का कमाल है कि पलाश ने ब्रांड के रूप में पहचान बनाई है, अब पलाश के उत्पाद चाहे वह शहद हो या मिलेट सब बाजार को अपनी ओर लुभाने लगा है. गांव में दीदियों के द्वारा तैयार पलाश ब्रांड के उत्पाद ने लंबी छलांग लगाई है.

शुद्धता और पौष्टिकता से भरपूर ये उत्पाद सिर्फ पलाश मार्ट तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि शहर के बड़े मॉल एवं सुपरमार्केट में ये आसानी से उपलब्ध हो इसलिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह शुरू किया गया है.

पहले चरण में पलाश ब्रांड के 15 उत्पादों ने मॉल एवं सुपर मार्केट में अपनी जगह बनाई है, बहुत कम समय में ही ये उत्पाद ग्राहकों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं. झारखंड में पलाश के साथ जुड़कर करीब 2 लाख 6 हजार से ज्यादा महिलाएं उद्यमिता की दौड़ में शामिल है. JSLPS का उद्देश्य गांव की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के साथ-साथ सामाजिक बदलाव में अगुआ की भूमिका सुनिश्चित करना है.

पलाश ब्रांड के 15 उत्पाद शहर के मॉल एवं सुपरमार्केट में उपलब्ध

JSLPS की पहल पर पलाश ब्रांड के 15 उत्पाद को पहले चरण में मॉल एवं सुपर मार्केट में बिक्री के लिए शामिल किया गया है. इन उत्पादों में रागी आटा, मल्टीग्रेन आटा, प्लेन आटा, रागी कुकीज, मक्का निमकी, रागी लड्डू ,बाजरा आटा, जामुन बीज पाउडर, फॉरेस्ट हनी, तिल लड्डू, सन्धना अचार, कटहल अचार, ओल अचार, लहसुन अचार, हरी मिर्च अचार शामिल है. इसके समय के साथ उत्पादों की संख्या में बढ़ोत्तरी की जाएगी. इन उत्पादों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें गांव के स्वाद का खास ख्याल रखा गया है. मतलब किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है. शुद्धता और पौष्टिकता के डबल डोज के तौर पर गांव की दीदियों के द्वारा तैयार उत्पाद अब शहरवासियों को भी उपलब्ध होगा.

उत्पाद को मॉल तक पहुंचाने के लिए मजबूत सप्लाई चेन सिस्टम तैयार

बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच "पलाश ब्रांड" की पहचान को स्थापित करना आसान नहीं है . इस सोच को ध्यान में रखते हुए गांव के उत्पाद को शहर तक पहुंचाने के लिए JSLPS ने मजबूत सप्लाई चेन तैयार किया है.

पहले गांवों में दीदियों द्वारा बनाए गए उत्पाद को पलाश मार्ट तक पहुंचाया जाता है. फिर वहां से शहर के मॉल एवं सुपरमार्केट तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है. इस पूरी प्रक्रिया में रिटेल आउटलेट्स और उत्पादकों के बीच औपचारिक समझौते (एमओयू) भी किए गए हैं, जिससे उत्पाद की आपूर्ति और भुगतान दोनों सुनिश्चित हो सके.