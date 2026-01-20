ETV Bharat / state

हिमाचल में 15 फीसदी से अधिक कामागार पाए गए अपात्र, फिजिकल वेरिफिकेशन में बड़ा खुलासा

हिमाचल प्रदेश में अभी तक 2,975 कामगार अपात्र पाए गए, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष का चौंकाने वाला खुलासा.

Hamirpur Workers Board Meeting
श्रम कल्याण अधिकारियों की त्रैमासिक समीक्षा बैठक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 7:45 PM IST

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में कामागर शारीरिक रूप से कितने फिट हैं, इसको लेकर वेरिफिकेशन का दौर जारी है. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने कहा है कि, बोर्ड में पंजीकृत करीब 4.76 लाख कामगारों की फिजिकल वेरिफिकेशन और ई-केवाईसी की प्रक्रिया प्रदेशभर में जारी है, ताकि अपात्र लोगों को सूची से बाहर किया जा सके और पात्र कामगारों को बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके.

हिमाचल में 2,975 कामगार अपात्र

बोर्ड मुख्यालय में सभी जिलों के श्रम कल्याण अधिकारियों के साथ आयोजित त्रैमासिक समीक्षा बैठक के बाद बताया भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर, "अब तक प्रदेश भर में लगभग 19,480 कामगारों की फिजिकल वेरिफिकेशन पूरी की जा चुकी है, जिनमें से 2,975 कामगार अपात्र पाए गए हैं. इस तरह अभी तक 15 फीसदी से अधिक कामगार अपात्र निकल चुके हैं और सभी पंजीकृत कामगारों की वेरिफिकेशन के बाद अपात्र लोगों का आंकड़ा और भी चौंकाने वाला हो सकता है."

नरदेव सिंह कंवर ने बताया कि, हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की बीओडी बैठक में श्रमिकों, एकल महिलाओं और दिव्यांग बच्चों के हित में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं. सीएम सुक्खू ने निर्देश दिए हैं कि कामगारों की ई-केवाईसी हिम परिवार पोर्टल के माध्यम से की जाए, उन्हें पेंशन योजनाओं से जोड़ा जाए और सभी भुगतान ESOMSA पोर्टल के माध्यम से किए जाएं, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके.

Hamirpur Workers Board Meeting
श्रम कल्याण अधिकारियों की त्रैमासिक समीक्षा बैठक (ETV Bharat)

नरदेव सिंह कंवर ने कहा कि, सभी पात्र कामगारों को हिमकेयर योजना के अंतर्गत लाया जाएगा और हिम केयर कार्ड से संबंधित पूरा खर्च बोर्ड द्वारा वहन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि, इससे पहले कामगारों के बच्चों की उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए सालाना 1.20 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती थी, लेकिन अब सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत इन बच्चों की पूरी फीस बोर्ड द्वारा दी जाएगी. इसके साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने सभी दिव्यांग बच्चों को मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के अंतर्गत शामिल करने के भी निर्देश दिए हैं.

फिजिकल वेरिफिकेशन और ई-केवाईसी की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश

नरदेव सिंह कंवर ने कहा कि, प्रदेश सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने लगभग 15 करोड़ रुपए की राशि बोर्ड के करीब 4,000 लाभार्थी श्रमिकों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की है, जिसमें विधवा और अन्य एकल नारियों को मकान निर्माण के लिए दी जाने वाली तीन-तीन लाख रुपए की सहायता राशि की पहली किस्त भी शामिल है. इस बैठक में बोर्ड अध्यक्ष ने सभी जिलों के श्रम कल्याण अधिकारियों को फिजिकल वेरिफिकेशन और ई-केवाईसी की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी सप्ताह में तीन दिन कार्यालयों में ई-केवाईसी और तीन दिन फील्ड में फिजिकल वेरिफिकेशन सुनिश्चित करें. साथ ही उन्होंने कहा कि जहां नियमित कर्मचारियों की कमी है, वहां बोर्ड मुख्यालय से अतिरिक्त कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी.

TAGGED:

HAMIRPUR WORKERS BOARD MEETING
HP WORKERS PHYSICAL VERIFICATION
VERIFICATION OF REGISTERED WORKERS
हिमाचल कामागार फिजिकल वेरिफिकेशन
HIMACHAL WORKERS FOUND INELIGIBLE

