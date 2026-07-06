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बांग्लादेशी घुसपैठ और मानव तस्करी करने वाले 15 को 5-5 साल की सजा, NIA स्पेशल कोर्ट का फैसला

ATS ने 26 अक्टूबर 2021 को इस गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया था. जांच में सामने आया कि यह एक अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट था, जो भारत-बांग्लादेश सीमा के रास्ते बांग्लादेशी नागरिकों की अवैध घुसपैठ कराता था. इसके बाद उन्हें भारत में बसाने के लिए फर्जी भारतीय दस्तावेज तैयार कराने मे भी मदद करता था.

लखनऊ : मानव तस्करी और अवैध घुसपैठ कराने वाले 15 दोषियों को NIA की विशेष कोर्ट ने पांच-पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. दोषियों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. इनमें 13 बांग्लादेशी नागरिक और दो रोहिंग्या शामिल हैं.

एटीएस की जांच के दौरान पता चला कि गिरोह के सदस्य फर्जी आधार, पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज तैयार कर भारतीय पासपोर्ट बनवाते थे. इसके बाद इन बांग्लादेशी नागरिकों को मानव तस्करी के जरिए दूसरे देशों में भी भेजा जाता था. एटीएस ने जांच पूरी कर सभी आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था.

एटीएस की ओर से अदालत में साक्ष्य और प्रभावी पैरवी की गई. इसके आधार पर एनआईए/एटीएस कोर्ट ने सभी 15 आरोपियों को अवैध घुसपैठ, फर्जी दस्तावेज रखने और मानव तस्करी का दोषी पाया है, जिसके बाद 6 जुलाई 2026 को 5-5 वर्ष के कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. सजा पाने वालों में 13 बांग्लादेशी नागरिक और 2 रोहिंग्या शामिल हैं.

जिन लोगों को सजा सुनाई गई है उनमें महफूजुर रहमान, खोखन सरदार उर्फ मो कय्यूम अंसारी, जमील अहमद उर्फ पोराग उर्फ पलाश विश्वास, अलाउद्दीन तारिक उर्फ रिंकू विश्वास, हुसैन मोहम्मद फहद उर्फ मानिक दत्ता, सखावत खान उर्फ गोलक मंडल, अल अमीन अहमद उर्फ राजेश विश्वास, असीदुल इस्लाम उर्फ विजयदास, जैबुल इस्लाम उर्फ गोविन्दा दास, राजीब हुसैन उर्फ अतीत दास, मोमीनूर इस्लाम उर्फ रोनीपाल, मेंहदी हसन उर्फ बापी राय, शाओन अहमद उर्फ पिंटू दास, नूर अमीन व मो. जमील उर्फ हरीश उल्लाह को अवैध घुसपैठ, जाली दस्तावेज रखने एवं मानव तस्करी का दोषी पाया गया.

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