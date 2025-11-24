ETV Bharat / state

नक्सल मोर्चे पर फिर बड़ी सफलता, सुकमा में 48 लाख के 15 नक्सलियों ने छोड़े हथियार, पुनर्वास नीति से प्रभावित

आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासन की नीति के तहत पुनर्वास का लाभ दिया जाएगा और उन्हें शिक्षा, रोजगार एवं मुख्यधारा में शामिल किया जाएगा.

15 Naxalites surrender
सुकमा में 48 लाख के 15 नक्सलियों का सरेंडर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 24, 2025 at 5:23 PM IST

2 Min Read
सुकमा: जिला पुलिस को नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली है. 24 नवंबर को 15 नक्सलियों ने हथियार छोड़ दिया है. ये नक्सली कुल 48 लाख रुपए के इनामी थे, जो अब पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर मुख्यधारा में लौट आए हैं. आत्मसमर्पण करने वालों में PLGA बटालियन नंबर-01 के 4 हार्डकोर नक्सली भी शामिल हैं.

सुकमा में 48 लाख के 15 नक्सलियों का सरेंडर, पुना मार्गेम योजना का प्रभाव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

4 नक्सलियों पर 8-8 लाख का इनाम: सरेंडर करने वालों में 5 महिलाएं और 10 पुरुष नक्सली शामिल हैं, जो लंबे समय से सुकमा, कोंटा, जगरगुंडा क्षेत्र में सक्रिय थे और कई नक्सल घटनाओं में शामिल रहे हैं. आत्मसमर्पण करने वालों में 4 नक्सलियों पर 8-8 लाख, 2 पर 5-5 लाख, 1 नक्सली पर 3 लाख, 1 पर 2 लाख और 1 नक्सली पर 1 लाख रुपए का इनाम था.

15 नक्सलियों ने छोड़े हथियार, पुनर्वास नीति से प्रभावित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरेंडर नक्सलियों की प्रोफाइल जानिए

  • 4 PPCM (पार्टी पीपुल्स कमेटी सदस्य), 8-8 लाख इनाम
  • 2 ACM (एरिया कमेटी मेंबर), 5-5 लाख इनाम
  • 3 पार्टी सदस्य
  • और 8 अग्र संगठन के सदस्य शामिल हैं.

लगातार अंदरूनी इलाके में कैंप खुल रहे हैं. इसी के चलते 15 नक्सलियों ने सरेंडर किया है. बाकी सभी नक्सलियों से यही अपील है कि हथियार छोड़कर पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं.- किरण चव्हाण, SP, सुकमा

पुनर्वास नीति बनी वजह: पुलिस अधिकारियों के अनुसार आत्मसमर्पण का प्रमुख कारण छत्तीसगढ़ शासन की नक्सल आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति और पुना मार्गेम योजना का प्रभाव है. इसके साथ ही अंदरूनी इलाकों में लगातार सुरक्षा कैंपों की स्थापना और पुलिस बल की मजबूत मौजूदगी ने नक्सल नेटवर्क को कमजोर कर दिया है. अधिकांश नक्सली अपने संगठन से निराश हो चुके थे और आतंरिक मतभेद, थकान और बेहतर जीवन की चाह में उन्होंने हथियार छोड़ने का निर्णय लिया.

इस आत्मसमर्पण में जिला पुलिस, DRG, RFT कोंटा-सुकमा, नक्सल सेल, इंटेलिजेंस यूनिट, CRPF की 02, 212, 217 और 223 बटालियन तथा कोबरा 207 की विशेष भूमिका रही.

