ETV Bharat / state

नक्सल मोर्चे पर फिर बड़ी सफलता, सुकमा में 48 लाख के 15 नक्सलियों ने छोड़े हथियार, पुनर्वास नीति से प्रभावित

सुकमा में 48 लाख के 15 नक्सलियों का सरेंडर ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )