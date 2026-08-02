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वाराणसी में तैयार होंगे 15 मॉडर्न बस क्यू शेल्टर; EV चार्जिंग के साथ मिलेंगी ढेर सारी सुविधाएं

वाराणसी में तैयार होंगे 15 मॉडर्न बस क्यू शेल्टर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: शहर में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 15 बस क्यू सेंटर तैयार किए जा रहे हैं. यहां पर आधुनिक सुविधाओं के साथ यात्रियों को अलग-अलग तरीके की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी. इस क्यू सेंटर पर ईवी चार्जिंग की सुविधा भी मौजूद होगी. इस केंद्र में यात्रियों को स्मार्ट एलईडी डिस्पले, आरामदायक बैठने की व्यवस्था, मोबाइल चार्जिंग की सुविधा मिलेगी. साथ ही फ्री वाई-फाई संग ईवी चार्जिंग की सुविधा मौजूद रहेगी. शहर के अलग-अलग दिशाओं में यह बस स्टैंड तैयार किए जाएंगे. स्मार्ट सिटी के प्रबंधक अमरेंद्र तिवारी ने बताया कि यात्रियों के सुरक्षा सुविधाओं के तहत जनपद में 15 मॉडर्न बस क्यूं सेंटर तैयार किया जा रहे हैं, जहां पर ईवी चार्जिंग, वाई-फाई सिस्टम, कैमरा सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी. ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यहां पर सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा. इसके साथ ही अतिरिक्त राजस्व के लिए विज्ञापन पैनल भी लगाए जाएंगे. इन जगहों पर बनेंगे सेंटर