ETV Bharat / state

आगरा में 15 दवा दुकानों पर रेड, 3 दुकानें सीज; 26 ड्रग इंस्पेक्टर्स की टीम ने की छापेमारी

औषधि विभाग के सहायक औषधि आयुक्त अतुल उपाध्याय ने बताया कि देर रात तक जांच चली. आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.

आगरा में 15 दवा दुकानों पर मारा छापा.
आगरा में 15 दवा दुकानों पर मारा छापा. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 1:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: औषधि विभाग ने आगरा में हॉस्पिटल सप्लाई और नकली दवाओं की बिक्री की आशंका पर दवा बाजार में बड़ी छापेमारी की. मुख्यालय से मिली सूचना पर 26 औषधि निरीक्षकों की टीम ने अलग-अलग इलाकों में 15 थोक दवा दुकानों पर छापा मारा. तीन दुकानें सील की गई हैं.

औषधि विभाग की इस कार्रवाई से आगरा के दवा बाजार में खलबली मची हुई है. अचानक की कार्रवाई से दवा बाजार में हड़कंप मच गया. कई दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके चले गए.

औषधि विभाग के सहायक औषधि आयुक्त अतुल उपाध्याय ने बताया कि देर रात तक जांच चलती रही है. आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी. सहायक औषधि आयुक्त अतुल उपाध्याय ने बताया कि मुख्यालय के निर्देश पर विभिन्न जिलों से 26 औषधि निरीक्षकों की टीम आगरा बुलाई गई.

टीमों ने गुरुवार दोपहर करीब डेढ़ बजे दवा बाजार पहुंची. इसके बाद टीम में शामिल अधिकारियों को करीब 30 दुकानों की सूची दी. जिसमें हॉस्पिटल सप्लाई के इंजेक्शन और अन्य दवाएं बेचे जाने की शिकायतें थीं. बाजार में सस्ती दरों पर बेचे जाने की आशंका थी.

टीमों ने बोहरे राम गोपाल और मुबारक महल क्षेत्र में थोक दवा दुकानों पर एक साथ जांच शुरू की. औषधि निरीक्षकों ने दवा स्टॉक, लाइसेंस, खरीद-बिक्री रिकॉर्ड और बिलों की जांच की. जांच के दौरान दो थोक दुकानों पर इंजेक्शन सहित अन्य संदिग्ध दवाएं मिलीं हैं.

इन दवाओं पर हॉस्पिटल सप्लाई की मुहर नहीं थी, जबकि कारोबारी संबंधित दवाओं के खरीद बिल भी नहीं दिखा सके. पूछताछ में यह भी स्पष्ट नहीं कर पाए कि दवाएं कहां से खरीदी गई थीं. इसके बाद तीन थोक दुकानों को सील कर दिया. देर रात तक टीमों की जांच और दस्तावेजों का सत्यापन जारी रहा.

कुख्यात दवा माफिया को लेकर चर्चाएं तेज: औषधि विभाग की छापामार कार्रवाई के बाद दवा बाजार में चर्चाएं तेज हो गईं. दवा कारोबारी तरह-तरह के कयास लगाने लगे. कुछ लोग इसे आगरा के एक कुख्यात दवा माफिया की मुखबरी से जोड़कर देख रहे हैं.

कुछ का कहना था कि प्रदेश में हाल ही में हुई छापेमारी में मिली एक डायरी के आधार पर फर्मों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है. हालांकि, विभागीय अधिकारियों ने कार्रवाई के वास्तविक आधार पर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं किया है.

औषधि विभाग की टीमों की छापेमारी कि सूची थी लखनऊ से दी गई थी. जिनमें दवा की दुकानों के नाम और दवा कारोबारियों के नाम लिखे थे. टीम ने एक दुकानदार को थाने में बिठा दिया. टीम ने छापामार कार्रवाई में एक-एक पहलू को देखा है.

जांच में दवा स्टॉक, खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेज, लाइसेंस, बिलिंग रिकॉर्ड और स्टोर प्रबंधन की बारीकी से पड़ताल की है. टीम यह भी जांच कर रही है कि कहीं नियमों के विपरीत दवाओं का कारोबार तो नहीं किया जा रहा.

यह भी पढ़ें: यूपी में एक साथ 104 SDM का प्रमोशन, सीएम योगी काम से बेहद खुश, सैलरी संग जिम्मेदारी बढ़ाई

TAGGED:

AGRA NEWS MEDICINE SHOPS
15 MEDICINE SHOPS RAIDED IN AGRA
3 MEDICINE SHOPS SEALED AGRA
AGRA MEDICINE DEPARTMENT ACTION
AGRA LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.