ETV Bharat / state

गोरखपुर में डॉक्टर से 15 लाख की मांगी रंगदारी, पैसे ना देने पर परिवार को दी मारने की धमकी

डॉ. पंकज दीक्षित ने एसएसपी डॉ. कौश्तुभ को प्रार्थना पत्र देकर परिवार काे सुरक्षा देने की मांग की है.

डॉ. पंकज दीक्षित से मांगी गई रंगदारी.
डॉ. पंकज दीक्षित से मांगी गई रंगदारी. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 16, 2026 at 9:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर : कैंट थाना क्षेत्र में मानसी हॉस्पिटल के संचालक डॉ. पंकज दीक्षित से बदमाशों ने 15 लाख की रंगदारी मांगी है. पैसा नहीं देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी है. सोमवार को डॉ. पंकज दीक्षित ने एसएसपी डॉ. कौश्तुभ को प्रार्थना पत्र देकर परिवार काे सुरक्षा देने की मांग की.

डॉ. पंकज दीक्षित ने बताया, 10 फरवरी से लगातार चार से पांच बार फोन पर धमकी देकर 15 लाख की रंगदारी मांगी जा रही है. रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है. गाली दी जा रही है. धमकी देने वाले ने कहा है कि अगर नर्सिंग होम चलाना है, तो 15 लख रुपए रंगदारी देनी पड़ेगी. अगर पैसे नहीं दोगे तो नर्सिंग होम नहीं चलाने दिया जाएगा.

डॉ. पंकज दीक्षित ने एसएसपी से मिलकर बताया कि धमकी देने वाले युवक ने अपना नाम राहुल शर्मा बताया है. उन्होंने सुरक्षा की मांग करते हुए आरोपी पर कठोर कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने यह भी कहा कि अब मुझे जान माल का डर सता रहा है. फोन करने वाले ने कहा कि रुपए नहीं मिले तो छात्रसंघ चौराहा व पादरी बाजार में चलने वाले अस्पताल को बंद कराने के साथ ही पूरे परिवार की हत्या कर देगा. डर की वजह से पुलिस को सूचना नहीं दी. लगातार मिल रही धमकियों से उनका परिवार दहशत में है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कैंट थाना पुलिस इस मामले को लेकर सक्रिय हो गई है और डॉक्टर के क्लीनिक से लेकर फोन के विभिन्न पहलुओं पर जांच पड़ता शुरू कर दिया है. एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि आरोपी की पहचान कर जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. जरूरत पड़ने पर डॉक्टर को सुरक्षा भी उपलब्ध कराई जाएगी.

यह भी पढ़ें : मुजफ्फरनगर में वैलेंटाइन डे पर पति का मर्डर, खाने में दी नींद की गोलियां, प्रेमी के साथ हथौड़े से सिर और चेहरा कूच डाला

TAGGED:

GORAKHPUR NEWS
EXTORTION FROM A DOCTOR GORAKHPUR
DR PANKAJ DIXIT THREATENED
गोरखपुर के डॉक्टर से मांगी रंगदारी
GORAKHPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.