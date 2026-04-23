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गर्मी में राहत के लिए रांची में 15 सराय, सुविधा के साथ कुछ सवाल भी

रांची में गर्मी में राहत के लिए 15 सराय शुरू किए गए हैं. हालांकि इनमें सुविधाएं तो हैं लेकिन कुछ कमियां भी हैं.

15 INNS OPENED IN RANCHI
रांची में सराय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 23, 2026 at 6:53 PM IST

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रांची: भीषण गर्मी के बीच आम लोगों, राहगीर खासकर रिक्शा और ठेला चालकों को राहत देने के लिए रांची नगर निगम ने एक अहम पहल शुरू की है. शहर के 15 प्रमुख स्थानों पर अस्थायी सराय का निर्माण किया जा रहा है, कुछ स्थानों पर यह बनकर तैयार है और लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है. जहां राहगीरों को न सिर्फ पीने के पानी की सुविधा मिल रही है, बल्कि बैठकर आराम करने की भी व्यवस्था है. नगर निगम का दावा है कि एक सप्ताह के भीतर चिन्हित अन्य स्थानों पर भी सभी सरायों का निर्माण कार्य पूरा कर आम जनता को समर्पित कर दिया जाएगा.

इन सरायों में मिट्टी के घड़ों के माध्यम से ठंडा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है. निगम के अनुसार, हर दिन करीब 500 लीटर पानी की खपत का है, जिसके लिए 20 लीटर वाले जार से पानी मंगाकर बड़े-बड़े घड़ों में भरा जाता है. इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि तेज धूप में सफर कर रहे लोगों को तत्काल राहत मिल सके. सराय में बैठने के लिए बांस के बेंच बनाए गए हैं. वहीं छत भी बांस और पुआल से तैयार की गई है. ताकि अंदर का तापमान अपेक्षाकृत ठंडा रहे. इसका फर्श मिट्टी का रखा गया है, जो प्राकृतिक रूप से ठंडक बनाए रखने में मदद करता है.

गर्मी में राहत के लिए रांची में 15 सराय (ETV Bharat)

सुविधा के साथ उठे खर्च पर सवाल

नगर निगम के अनुसार, एक सराय के निर्माण पर लगभग 40 हजार रुपये की लागत आ रही है. हालांकि इस खर्च को लेकर कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं. इस पर नगर आयुक्त सुशांत गौरव का कहना है कि लागत में कई पहलू शामिल हैं, जिनमें जीएसटी और अन्य व्यवस्थाएं भी आती हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सिर्फ निर्माण नहीं, बल्कि पानी की निरंतर आपूर्ति और रखरखाव से जुड़ी समग्र व्यवस्था है.

शहर के कई प्रमुख स्थानों पर सराय की व्यवस्था

शहर के जिन प्रमुख स्थानों पर ये सराय हैं, उनमें अलबर्ट एक्का चौक, शहीद मैदान धुर्वा, धुर्वा बस स्टैंड, एजी मोड़, बूटी मोड़, खादगढ़ा बस स्टैंड, आईटीआई बस स्टैंड, रातू रोड दुर्गा मंदिर, बहु बाजार, हटिया स्टेशन के समीप, बिरसा चौक, हिनू चौक, रिलायंस मार्ट कांके रोड, अरगोड़ा चौक और लोवाडीह चौक शामिल हैं. ये सभी स्थान ऐसे हैं जहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग आवाजाही करते हैं.

15 inns opened in Ranchi
सराय में पानी देती महिला (ETV Bharat)

सकारात्मक असर भी

इस पहल का सकारात्मक असर भी देखने को मिल रहा है. चिलचिलाती धूप में काम करने वाले रिक्शा-ठेला चालक, दिहाड़ी मजदूर और स्कूली बच्चे इन सरायों का लाभ उठा रहे हैं. कई स्थानों पर लोग यहां रुककर पानी पी रहे हैं और कुछ देर आराम कर रहे हैं, जिससे उन्हें गर्मी से राहत मिल रही है.

निगरानी की जरूरत

हालांकि, जमीनी स्तर पर तस्वीर पूरी तरह संतोषजनक नहीं है. कुछ सरायों में व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो रही है, जबकि कुछ स्थानों पर अब भी मॉनिटरिंग की जरूरत महसूस की जा रही है.

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