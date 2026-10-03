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यूपी में 15 IAS अफसरों के तबादले; डॉ. उज्ज्वल कुमार निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म, ध्रुव खाड़िया सीडीओ मऊ

अपर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, निदेशक, प्रबंध निदेशक और कुलसचिव स्तर के अधिकारी शामिल

यूपी में आईएएस ट्रांसफर
यूपी में आईएएस ट्रांसफर (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 2:47 PM IST

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लखनऊ: प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 15 आईएएस अधिकारियों के पदों में बदलाव किया है. इनमें अपर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, निदेशक, प्रबंध निदेशक और कुलसचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं. कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है, जबकि कुछ के प्रभार में बदलाव किया गया है.

यूपी में आईएएस ट्रांसफर
यूपी में आईएएस ट्रांसफर (Photo Credit; ETV Bharat)
  1. राकेश कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व), लखनऊ से अपर आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
  2. नीरज शुक्ला, अपर आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद से प्रबंध निदेशक, पीसीएफ
  3. डॉ. चंद्र भूषण, प्रबंध निदेशक, पीसीएफ से अपर निदेशक, डॉ. राम मनोहर लोहिया उप्र प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी
  4. सचिन कुमार सिंह, अपर निदेशक, उप्र राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद से विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा
  5. ध्रुव खाड़िया, मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर से मुख्य विकास अधिकारी, मऊ
  6. विवेक कुमार श्रीवास्तव, मुख्य विकास अधिकारी, मऊ से सदस्य (न्यायिक), राजस्व परिषद, प्रयागराज
  7. नरेंद्र बहादुर सिंह, अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व), लखीमपुर खीरी से मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर
  8. श्रीधर प्रताप शाही, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा से निदेशक, पंचायती राज
  9. अमित कुमार सिंह, निदेशक, पंचायती राज से प्रबंध निदेशक, पीसीडीएफ
  10. प्रकाश बिंदु, प्रबंध निदेशक, पीसीडीएफ से सचिव, चिकित्सा शिक्षा
  11. माला श्रीवास्तव, सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म तथा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के प्रभार में बदलाव
  12. डॉ. उज्ज्वल कुमार, प्रबंध निदेशक, उप्र मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन से विशेष सचिव एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म
  13. जेठीमा, विशेष सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म तथा अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म से प्रबंध निदेशक, उप्र मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन
  14. अर्चना गहरवार, कुलसचिव, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से कुलसचिव, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय
  15. रीना सिंह, कुलसचिव, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय से कुलसचिव, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय

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