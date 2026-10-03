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यूपी में 15 IAS अफसरों के तबादले; डॉ. उज्ज्वल कुमार निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म, ध्रुव खाड़िया सीडीओ मऊ

लखनऊ: प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 15 आईएएस अधिकारियों के पदों में बदलाव किया है. इनमें अपर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, निदेशक, प्रबंध निदेशक और कुलसचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं. कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है, जबकि कुछ के प्रभार में बदलाव किया गया है.