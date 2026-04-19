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फर्रुखाबाद में 15 झोपड़ियों में लगी आग; हादसे में गृहस्थी का सामान जलकर राख, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू

फर्रुखाबाद : जिला के कपिल थाना क्षेत्र के ग्राम पथरामई में रविवार को भीषण आग ने तबाही मचाई. तेज हवा के चलते देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. आग के चपेट में आने से करीब 15 झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया. इस हादसे में झोपड़ियों में रखी गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया. सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी घटना स्थल पर पहुंची. बड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों व टीम ने आग पर काबू पा लिया है.



अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि ग्राम पथरामई थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ में अज्ञात कारणों से लगभग 15 झोपड़ियों में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना कम्पिल पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई. अग्निशमन दल एवं ग्रामवासियों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया है.

उन्होंने बताया कि आगजनी की सूचना राजस्व विभाग को भी दी गई. जिस पर क्षेत्रीय लेखपाल भी मौके पर पहुंचे थे. जिनके द्वारा आग से क्षतिग्रस्त संपत्ति एवं प्रभावित पशुओं के स्वामियों का विवरण संकलित कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है. कोई जनहानि नहीं हुई है. मौके पर शांति व्यवस्था कायम है.



