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बाड़मेर: सरकारी स्कूल के 15 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, अचानक हुई खुजली और लाल धब्बे होने की शिकायत

एसडीएम ने बताया कि बच्चों को एलर्जी किस कारण से हुई, इस बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा.

MLA Priyanka Chaudhary met children in hospital
बच्चों से मिलने पहुंची विधायक डॉ प्रियंका चौधरी (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 2, 2026 at 4:52 PM IST

2 Min Read
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बाड़मेर: जिले में शनिवार को एक सरकारी स्कूल में पानी पीने के बाद एक साथ 15 बच्चों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है. बच्चों को आनन-फानन में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया. जहां पर उनका उपचार चल रहा है. घटना की जानकारी मिलने के बाद बाड़मेर विधायक डॉ प्रियंका चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह चांदावत भी जिला अस्पताल पहुंचे और बच्चों की कुशलक्षेम पूछी. साथ ही उनके स्वास्थ्य को लेकर चिकित्सकों से जानकारी ली.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेन्द्र सिंह चांदावत ने बताया कि मेडिकल पता लगाने में जुटी है कि बच्चों को किस कारण से एलर्जी हुई. चिकित्सकों से बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ली गई है. उनका कहना है कि कोई गंभीर हालत में नहीं है. सभी बच्चों का उपचार चल रहा है. उन्होंने कहा कि बच्चों को एलर्जी किस कारण से हुई इस बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा. स्कूल में पानी पीने के बाद बच्चों के खुजली और शरीर पर लाल धब्बे होने की शिकायत पर उन्हें सनावड़ा अस्पताल ले जाया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया.

एसडीएम ने स्कूली बच्चों पूछी कुशलक्षेम (ETV Bharat Barmer)

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Children Brought to Hospital for Treatment
बच्चों को इलाज के लिए लाया गया अस्पताल (ETV Bharat Barmer)

बच्चों को बाड़मेर हॉस्पिटल लाने वाले एम्बुलेंस के ईएमटी (इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन) सुखदेव गांगुली के मुताबिक सूचना मिली थी कि शनिवार सुबह करीब 10 बजे पानी पीने के बाद अचानक बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी. बच्चों ने बताया कि स्कूल में खुला टैंक है, उसी का पानी पीते हैं. पानी पीने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ी गई. अस्पताल अधीक्षक डॉ हनुमान चौधरी का कहना है कि बच्चों की तबीयत ठीक है. एहतियात के तौर पर भर्ती किया गया है.

Children Admitted to Hospital, One by One
एक–एक कर बच्चों को अस्पताल में करवाया भर्ती (ETV Bharat Barmer)

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विधायक डॉ प्रियंका चौधरी ने बताया कि सनावड़ा में राउमावि, मेघवालों की बस्ती के 15 विद्यार्थियों की अचानक तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलने पर राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर पहुंचकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली. इसके साथ ही उन्होंने बीमार बच्चों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की.

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