ETV Bharat / state

बाड़मेर: सरकारी स्कूल के 15 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, अचानक हुई खुजली और लाल धब्बे होने की शिकायत

बाड़मेर: जिले में शनिवार को एक सरकारी स्कूल में पानी पीने के बाद एक साथ 15 बच्चों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है. बच्चों को आनन-फानन में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया. जहां पर उनका उपचार चल रहा है. घटना की जानकारी मिलने के बाद बाड़मेर विधायक डॉ प्रियंका चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह चांदावत भी जिला अस्पताल पहुंचे और बच्चों की कुशलक्षेम पूछी. साथ ही उनके स्वास्थ्य को लेकर चिकित्सकों से जानकारी ली.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेन्द्र सिंह चांदावत ने बताया कि मेडिकल पता लगाने में जुटी है कि बच्चों को किस कारण से एलर्जी हुई. चिकित्सकों से बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ली गई है. उनका कहना है कि कोई गंभीर हालत में नहीं है. सभी बच्चों का उपचार चल रहा है. उन्होंने कहा कि बच्चों को एलर्जी किस कारण से हुई इस बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा. स्कूल में पानी पीने के बाद बच्चों के खुजली और शरीर पर लाल धब्बे होने की शिकायत पर उन्हें सनावड़ा अस्पताल ले जाया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया.